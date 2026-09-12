Bé Anya nhà Puka - Gin Tuấn Kiệt nói “không thương mẹ” tỉnh bơ, dân tình bật cười: Trẻ dám nói thật cảm xúc thường được nuôi dạy thế này!

Bé Anya - con gái Puka và Gin Tuấn Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu được mẹ Puka chia sẻ. Chỉ trong một đoạn clip ngắn, cô bé đã khiến cư dân mạng thích thú bởi thái độ "rõ ràng" khi ở cạnh ba Gin và mẹ Puka.

Clip hậu trường bé Anya quay với ba Gin và mẹ Puka.

Qua những khoảnh khắc được Gin Tuấn Kiệt và Puka chia sẻ, bé Anya dường như đặc biệt hợp tác khi chơi cùng ba Gin. Mỗi khi ở bên Gin Tuấn Kiệt, cô bé thoải mái thể hiện đủ mọi biểu cảm, từ cười tươi, nhảy múa, hát hò cho đến nô đùa. Ba Gin rủ chơi gì, cô bé cũng hưởng ứng rất nhiệt tình, tạo nên những khoảnh khắc hai ba con vô cùng vui vẻ và đáng yêu.

Thế nhưng khi chuyển sang ở cạnh mẹ Puka, Anya lại khiến mọi người không khỏi bật cười vì dường như cô bé tiết kiệm nụ cười hơn hẳn. Đang vui vẻ với ba bao nhiêu thì khi đến bên mẹ, cô bé lại có những lúc "quay xe" nhanh đến bất ngờ.

Đỉnh điểm của màn "thiên vị ba Gin" chính là đoạn hội thoại ngắn trong một đoạn clip. Khi Anya đang nằm chơi, Gin Tuấn Kiệt liền hỏi con gái bằng giọng đầy tình cảm: "Con có thương ba không?". Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cô bé lập tức trả lời: "Có".

Nghe câu trả lời ngọt ngào của con gái, ba Gin tiếp tục hỏi: "Con có thương mẹ không?". Thế nhưng nếu câu hỏi trước được trả lời nhanh chóng bằng một chữ "Có", thì đến câu hỏi về mẹ Puka, Anya lại khiến tất cả bất ngờ khi đáp ngay: "Không".

Bé Anya thể hiện biểu cảm khác nhau khi hỏi về ba Gin Tuấn Kiệt và mẹ Puka.

Điều đáng nói là cô bé trả lời vô cùng dứt khoát, gần như không có chút do dự nào. Chính sự hồn nhiên, thật thà của Anya khiến màn hỏi đáp trở nên hài hước hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, những biểu cảm tự nhiên của Anya càng khiến người hâm mộ thích thú. Một bên là cô bé cười tươi, hào hứng hợp tác với ba; một bên lại là hình ảnh có phần "lạnh lùng" hơn khi ở cạnh mẹ. Sự đối lập ấy khiến nhiều người không khỏi bật cười và trêu Puka rằng: Có lẽ mẹ phải "cạnh tranh" với ba Gin để giành tình cảm của cô con gái nhỏ rồi!

Chính những khoảnh khắc rất đời thường như vậy lại khiến hình ảnh gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt trở nên gần gũi hơn với khán giả. Những màn tương tác tự nhiên giữa hai vợ chồng và cô con gái nhỏ luôn mang đến nhiều tiếng cười.

1 đứa trẻ tự do thể hiện cảm xúc có điều gì đặc biệt?

Khoảnh khắc bé Anya được ba Gin hỏi “Con có thương ba không?” thì trả lời “Có” ngay, nhưng đến câu “Con có thương mẹ không?” lại tỉnh bơ đáp “Không” khiến nhiều người bật cười.

Trẻ con đôi khi đáng yêu ở chính sự “thật như đếm” ấy. Thích ai thì nói thích, không thích thì nói không, vui thì cười, không vui thì chẳng cần cố nặn ra một nụ cười để làm vừa lòng người lớn.

Nhìn rộng hơn một chút, một em bé có thể thoải mái bộc lộ những cảm xúc rất tự nhiên trước bố mẹ thường có nhiều cơ hội được lớn lên trong môi trường mà cảm xúc của con được tôn trọng.

Con không nhất thiết phải lúc nào cũng vui vẻ, ngoan ngoãn hay nói những điều người lớn muốn nghe. Khi buồn, con có thể khóc. Khi giận, con có thể nói “con không thích”. Khi không muốn ôm hay không muốn chơi, con cũng có thể từ chối.

Điều này không có nghĩa bố mẹ chiều con hay để con muốn làm gì thì làm. Cảm xúc được tự do nhưng hành vi vẫn cần có giới hạn. Bố mẹ có thể chấp nhận việc con đang tức giận nhưng vẫn dạy con không được đánh người; tôn trọng việc con không muốn ôm nhưng vẫn hướng dẫn con cách nói lời từ chối lịch sự.

Quan trọng nhất là khi trẻ biết mình không bị mắng chỉ vì có một cảm xúc “không đẹp”, con sẽ bớt phải giấu cảm xúc để làm hài lòng người lớn. Dần dần, con học được cách nhận biết mình đang vui, buồn, tức giận hay sợ hãi và biết nói ra điều mình cần. Đó cũng là nền tảng để trẻ lớn lên tự tin hơn, hiểu bản thân hơn và biết tôn trọng cảm xúc của người khác.

Vì thế, đôi khi một câu “Không thương mẹ” của trẻ chưa chắc là điều đáng buồn. Có khi đó chỉ đơn giản là một em bé đang rất vô tư nói đúng điều mình nghĩ, bởi con biết rằng ở bên bố mẹ, mình được phép là chính mình.