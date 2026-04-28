Con gái 12 tuổi của trưởng nhóm Big Toe giành cơn mưa giải thưởng Dancesport

Góp mặt trong Đội tuyển DanceSport Việt Nam tranh tài tại hệ thống giải Bailando Open Championship 2026 kết hợp cùng các nội dung WDSF International Open 2026 và WDSF Open 2026 diễn ra tại Malaysia, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 13 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Đáng chú ý, cặp VĐV nhỏ tuổi Nguyễn Quỳnh Trang Anh và Nguyễn Duy Long giành tới 5 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ, góp phần rất lớn trong việc nâng cao thành tích cho cả đoàn.

Khán giả nhanh chóng nhận ra cô gái nhỏ tài năng Nguyễn Quỳnh Trang Anh chính là nhân tố khá nổi bật trong lĩnh vực nhảy múa tại Việt Nam. Cô bé được biết tới là “con nhà nòi” về nhảy múa khi có bố là trưởng nhóm Big Toe, còn mẹ là biên đạo Chu Quỳnh Trang – trọng tài quốc tế trẻ tuổi nhất Việt Nam trong bộ môn Dancesport.

Việc giành được “cơn mưa huy chương” tại Bailando Open Championship đã khẳng định tài năng cũng như sự nỗ lực của Trang Anh và bạn nhảy. Bởi đây là một trong những sự kiện quan trọng trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF), quy tụ nhiều cặp đôi mạnh đến từ châu Á và các khu vực khác. Đồng thời đây cũng là tín hiệu đáng tự hào với Dancesport Việt Nam trong việc đào tạo thế hệ VĐV trẻ.

Sinh ra và lớn lên trong cái nôi nhảy múa Trang Anh được tiếp cận với nghệ thuật nhảy múa từ khá sớm. Điều thú vị là nếu các VĐV trẻ khác chỉ theo đuổi 1 trong 2 bộ môn nhảy: Hoặc Dancesport hặc Hiphop thì Trang Anh lại là cái tên nổi bật trong cả 2 bộ môn.

Với Hiphop, Trang Anh được chính ông bố nổi tiếng – huyền thoại Hiphop, trưởng nhóm BigToe Nguyễn Viết Thành đào tạo. Còn với Dancesport, Trang Anh không chỉ được mẹ truyền thụ kiến thức mà còn được chỉ dẫn bởi nhiều HLV nổi tiếng cũng như nhiều thầy cô là các kiện tướng Dancesport trẻ tuổi.

Sinh năm 2014, mới chỉ 12 tuổi nhưng Nguyễn Quỳnh Trang Anh đã là VĐV chính thức của sở VHTT&DL Thái Nguyên. Năm 2022, cô bé giành được Huy chương Vàng quốc tế đầu tiên khi tranh tài tại Singapore. Đến năm 2023, Trang Anh giành chiếc Huy chương Vàng quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực Dancesport.

Không chỉ nổi tiếng vì thành tích “khủng” và là “con nhà nòi”, Trang Anh được công nhận vì cô bé là VĐV nhảy 10 điệu toàn năng và cũng là vận động viên hiếm hoi tại Việt Nam từng giành được huy chương vô địch quốc gia tại cả 10 điệu.

Ngoài loạt huy chương danh giá tại Bailando Open Championship, chỉ tính riêng trong tháng 4/2026, Nguyễn Quỳnh Trang Anh còn giành thêm Huy chương Vàng tại giải Phú Thọ Open Dancesport Championship&Festival và giải Á quân First Battle Vol.4 tổ chức tại Thái Nguyên.