Con gái 1 tuổi rưỡi có dấu hiệu phát triển ngực, người mẹ hoang mang tột độ, nghi ngờ do loại sữa bột bé sử dụng

Truyền thông tỉnh Trung Quốc cách đây không lâu đã đưa tin rộng rãi về việc một bé gái ở thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây có dấu hiệu phát triển ngực. Mẹ của bé gái này vô cùng hoang mang, lo lắng. Cô nghi ngờ nguyên nhân khiến con gái có dấu hiệu dậy thì sớm bắt nguồn từ 1 loại sữa bột có tên "BeiYinMei Zhenyou" mà bà mẹ này mua cho con dùng.

Hình ảnh bé gái 1 tuổi rưỡi có dấu hiệu phát triển ngực sớm.

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, bộ phận giám sát chất lượng thực phẩm và quản lý thị trường đã tham gia điều tra để làm rõ sự việc. Nhân viên cửa hàng bày bán loại sữa bột này cho hay: "Cửa hàng của chúng tôi đều bán hàng thật, không hề có hàng giả, kém chất lượng".

Chiều ngày 4 tháng 6, phóng viên tờ The Paper đã gọi điện đến số điện thoại chăm sóc khách hàng được công khai trên trang web của thương hiệu sữa BeiYinMei Zhenyou. Nhân viên công ty đều khẳng định các sản phẩm sữa của họ đáp ứng chỉ tiêu an toàn quốc gia, chắc chắn không gây ra hiện tượng dậy thì sớm. "Có nhiều lý do gây nên dậy thì sớm ở trẻ, không nhất định phải là do sữa bột gây nên", người này nói.

Đến 18h ngày 4 tháng 6, cô Tuần là mẹ của bé gái chia sẻ với phóng viên rằng cô và cửa hàng cung cấp loại sữa bột kia đã đạt được thỏa thuận. Tình trạng thể chất của con gái cô đang dần được cải thiện và không gặp vấn đề gì lớn.

Loại sữa bột mà bé gái đã sử dụng.

Bác sĩ Nhi khoa Trương Ái Dân, hiện công tác tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam bày tỏ, nhìn qua hình ảnh có thể thấy bé gái có hiện tượng phát triển ngực sớm. Tuy nhiên, nguyên nhân có thể do các thực phẩm bổ sung khác hoặc cơ thể bé mắc căn bệnh nào đó.

Theo tin tức mà truyền thông Giang Tây đưa tin trước đó, cô Tuần mua loại sữa bột đó cho con gái từ một cửa hàng chuyên cung ứng các sản phẩm mẹ và bé. Cửa hàng này ở thành phố Phong Thành, cô Tuần mua sữa thông qua kênh Wechat. Từ tháng 4, cô đã phát hiện con gái có hiện tượng lạ ở ngực nên đưa con đi khám. Các kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy con gái cô có dấu hiệu phát triển ngực. Do đó, cô đã nghi ngờ nguyên nhân đến từ loại sữa bột mà con gái mình sử dụng.

Cũng theo các thông tin được đăng tải, đại diện bộ phận bán hàng của công ty sữa sau khi quét mã QR ở đáy những hộp sữa con gái cô Tuần sử dụng, cho thấy chỉ có một phần trong số đó là hàng chính hãng. Điều đó có thể dẫn tới khả năng, đó là cửa hàng sữa có sự trộn lẫn giữa hàng thật và hàng giả để đánh lừa người tiêu dùng.

Vận động ngoài trời rất có lợi cho sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ. (Ảnh minh họa)

Qua sự việc này, cha mẹ cần phải hết sức lưu ý khi mua sữa bột cho con, khi mà sữa dường như đã trở thành một thực phẩm không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Cha mẹ cần mua sữa ở những cửa hàng có uy tín, tra xét kỹ bao bì và chất lượng sản phẩm, đề phòng mua phải sữa bột giả, hàng kém chất lượng.

Ngoài ra, cha mẹ phải xây dựng chế độ ăn lành mạnh cho con, cho bé ngủ đủ giấc và khuyến khích trẻ vận động ngoài trời, từ đó sẽ ngăn ngừa được hiện tượng dậy thì sớm đang ngày càng phổ biến ở trẻ em.

Nguồn: The Paper