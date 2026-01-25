Con dâu út tương lai nhà Beckham bị chê già, ngoại hình như sinh đôi với mẹ chồng Victoria

Gia đình Beckham đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế sau loạt ồn ào xoay quanh mối quan hệ giữa vợ chồng Brooklyn Beckham, Nicola Peltz và bố mẹ ruột. Ánh nhìn của công chúng từ đây cũng mở rộng sang các thành viên khác trong đại gia đình nổi tiếng này. Trong đó, cái tên đang được nhắc đến nhiều không kém chính là Jackie Apostel - cô gái hiện tại đang có mối tình gần 2 năm với Cruz, và biết đâu sẽ có khả năng sẽ mang họ Beckham trong tương lai.

Câu chuyện đang khiến dư luận bàn tán xuất phát từ khoảng cách tuổi tác của cặp đôi. Cruz Beckham sinh năm 2005, trong khi ca nhạc sĩ gốc Brazil sinh năm 1995, hơn bạn trai tròn 10 tuổi. Một người vừa bước qua ngưỡng đôi mươi, một người đã ở độ tuổi ngoài 30, sự chênh lệch này nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Chưa kể, từ ngoại hình đến thời trang của Jackie Apostel trong những khung hình từng được truyền thông quốc tế ghi lại, thường xuyên bị nhận xét là gợi nhắc rất rõ đến hình ảnh của Victoria Beckham.

Ảnh: Getty Images, X, WireImage, GoffPhotos.

Một số lần cùng gia đình bạn trai tham dự show diễn của Victoria Beckham trong khuôn khổ Paris Fashion Week, diện mạo của Jackie nhiều lần khiến dân mạng phải "đứng hình". Nữ ca nhạc sĩ 31 tuổi bị nhận xét có nhiều nét tương đồng đáng kinh ngạc với Victoria Beckham, từ mái tóc nâu sẫm, phong thái cho đến cách lựa chọn trang phục.

Trong lần xuất hiện khi ấy, cô để tóc dài xõa tự nhiên qua vai, kiểu tóc từng gắn liền với Victoria trước khi bà cắt tóc bob vào tháng 9/2024. Cô diện một chiếc slip dress màu xanh navy tối giản nhưng gợi cảm, phần cổ khoét sâu, phối cùng vòng tay dạng cuff và clutch đen, tổng thể mang đậm tinh thần thanh lịch, sắc lạnh quen thuộc của nhà thiết kế đình đám.

Ảnh: Bestimage

Thực tế, đây không phải lần đầu Jackie Apostel bị cư dân mạng so sánh với Victoria Beckham. Ngay từ năm ngoái, khi tham dự show diễn của Victoria tại Paris Fashion Week, nữ ca sĩ từng gây chú ý với chiếc váy satin trắng dáng suông, hở lưng, kết hợp kiểu tóc búi thấp phóng khoáng. Hình ảnh này nhanh chóng bị đặt cạnh bức ảnh kinh điển của Victoria Beckham trong quá khứ cũng là một thiết kế satin hở lưng, tóc búi cao, ngoái đầu nhìn qua gương.

Không ít ý kiến cho rằng, chính phong cách này khiến Jackie trông chững chạc hơn tuổi thật, thậm chí bị so sánh như sinh đôi với mẹ chồng tương lai.

Ảnh IGNV

Ngay cả những lúc cặp đôi trẻ được các tay săn ảnh bắt gặp trên phố, tình huống nói trên cũng không có gì thay đổi. Trong một lần xuống phố cùng Cruz, Jackie Apostel diện trang phục thể thao đen gồm áo khoác, bra thể thao và quần legging đồng bộ, kết hợp mũ lưỡi trai trắng và giày sneaker. Mái tóc nâu thẳng dài xõa tự nhiên dưới mũ càng khiến tổng thể gợi nhớ mạnh mẽ đến hình ảnh Victoria Beckham đời thường: tối giản, gọn gàng nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng và quyền lực.

Ảnh: GoffPhotos, IGNV.



Khi diện váy đen tối giản kiểu little black dress từng gắn liền với Victoria trong thời kỳ Posh Spice. Với vóc dáng mảnh mai, mái tóc nâu thẳng bóng mượt cùng đường nét gương mặt sắc sảo, nhiều người cho rằng Jackie mang khí chất rất giống Victoria ở thời kỳ đỉnh cao thập niên 1990.

Chính sự tương đồng đó khiến Jackie Apostel không ít lần bị nhận xét là trông "già hơn tuổi", nhất là khi đứng cạnh một Gen Z như Cruz. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng vẻ đẹp trưởng thành, cổ điển của Jackie lại vô tình khiến cô hòa hợp một cách đáng ngạc nhiên với hình ảnh gia đình Beckham, nơi phong cách, khí chất và DNA thời trang luôn được đặt lên hàng đầu.