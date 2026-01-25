Da dầu rất cần: 5 hộp phấn phủ mỏng nhẹ khiến da mịn mướt, không lo xuống tông

Làn da dầu luôn "khó chiều" hơn các loại da khác, đặc biệt là trong bước trang điểm nền. Chỉ cần chọn sai phấn phủ, lớp makeup rất dễ bị dày, cakey, nhanh xuống tông hoặc bóng dầu chỉ sau vài tiếng. Chính vì vậy, phấn phủ mỏng nhẹ, kiềm dầu tốt nhưng vẫn giữ được độ mịn mướt tự nhiên là món không thể thiếu trong túi đồ làm đẹp của hội da dầu. Dưới đây là 5 hộp phấn được nhiều tín đồ makeup đánh giá cao, giúp kiểm soát dầu hiệu quả mà không khiến da bị khô hay mốc khó chịu.

1. Phấn phủ lụa Mistory - mịn nhẹ như phủ một lớp sương

Phấn phủ lụa Mistory được yêu thích nhờ kết cấu hạt phấn siêu mịn, khi tán lên da gần như "tan" ngay lập tức. Lớp phấn tạo hiệu ứng mịn mượt, che nhẹ lỗ chân lông và giúp da trông đều màu hơn mà không làm dày nền. Với da dầu, phấn kiểm soát bóng nhờn khá ổn, giữ cho da ráo nhẹ trong nhiều giờ nhưng vẫn giữ được độ tự nhiên. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai thích lớp nền mỏng nhẹ, kiểu "makeup như không makeup".

Nơi mua: Mistory

2. BEPLAIN Sunmuse SPF 45+ PA+++ Oil Control - phấn phủ kiêm chống nắng

Điểm cộng lớn của BEPLAIN Sunmuse SPF 45+ PA+++ Oil Control là khả năng kết hợp nhiều công dụng trong một sản phẩm. Không chỉ giúp kiềm dầu, em này còn hỗ trợ chống nắng, rất tiện để dặm lại trong ngày. Phấn có kết cấu mỏng, không làm nặng mặt, đặc biệt phù hợp với da dầu và da hỗn hợp thiên dầu. Khi sử dụng, da trông khô thoáng hơn nhưng không bị lì quá mức, hạn chế tình trạng xuống tông vào cuối ngày.

Nơi mua: BEPLAIN

3. INNISFREE No Sebum Mineral Powder - "chân ái" quốc dân cho da dầu

Nhắc đến phấn phủ cho da dầu thì khó có thể bỏ qua INNISFREE No Sebum Mineral Powder. Sản phẩm nổi tiếng với khả năng hút dầu cực tốt, đặc biệt ở vùng chữ T. Hạt phấn siêu nhỏ, không màu, phù hợp với mọi tông da. Ngoài dùng phủ nền, nhiều người còn tận dụng để dặm lại da đầu, chân tóc hoặc vùng cổ khi đổ mồ hôi. Tuy nhiên, với da dầu thiếu nước, nên dùng lượng vừa phải để tránh cảm giác hơi khô.

Nơi mua: INNISFREE

4. Lemonade Supermatte No Makeup Loose Powder - lì nhẹ nhưng vẫn tự nhiên

Lemonade Supermatte là lựa chọn lý tưởng cho những ai theo đuổi phong cách nền lì, gọn gàng nhưng không "đơ". Phấn giúp cố định lớp nền tốt, hạn chế bóng dầu và giữ makeup ổn định trong nhiều giờ. Dù thiên lì, nhưng phấn vẫn giữ được độ mịn mượt, không làm da trông quá khô hay nặng mặt. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với makeup đi làm, đi học hoặc những ngày cần giữ nền lâu trong thời tiết nóng ẩm.

Nơi mua: Lemonade

5. Carslan Soft Mist 24h - mịn mướt, hạn chế xuống tông

Carslan Soft Mist 24h gây ấn tượng nhờ khả năng giữ lớp nền ổn định và hạn chế xuống tông khá tốt. Phấn có hiệu ứng sương mờ, giúp da trông mịn hơn, lỗ chân lông được làm mờ nhẹ. Với da dầu, em này giúp kiểm soát bóng ở mức vừa phải, phù hợp cho những ai không thích nền quá lì mà vẫn muốn da trông "có sức sống".

Nơi mua: Carslan

Mẹo dùng phấn phủ để da dầu luôn mịn đẹp

Theo nhiều makeup artist, với da dầu, nên phủ phấn theo từng vùng thay vì phủ toàn mặt quá dày. Tập trung vào vùng chữ T, cánh mũi và cằm - những khu vực dễ đổ dầu nhất. Ngoài ra, dùng cọ hoặc bông phấn sạch, dặm nhẹ thay vì miết mạnh sẽ giúp lớp phấn bám đều và tự nhiên hơn. Nếu da dễ xuống tông, có thể dặm lại một lớp mỏng sau khoảng 3-4 tiếng để giữ nền tươi mới.

Tóm lại, da dầu không hề "bất lợi" trong makeup nếu bạn chọn đúng sản phẩm. Một hộp phấn mỏng nhẹ, kiềm dầu tốt sẽ giúp lớp nền mịn mướt, ráo thoáng và bền màu suốt ngày dài. Với 5 gợi ý trên, hội da dầu hoàn toàn có thể yên tâm makeup mà không lo bóng nhờn hay xỉn màu, ngay cả trong những ngày thời tiết nóng ẩm khó chịu.