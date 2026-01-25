Top 3 mẫu áo len hack dáng thon thả hơn hẳn, ai mặc cũng đẹp

Từ mùa đông sang mùa xuân, áo len vẫn là item được yêu thích số 1. Tuy nhiên với nhiều người, đặc biệt là những ai có vóc dáng tròn trịa hoặc chỉ đơn giản là muốn trông gọn gàng hơn, việc chọn áo len không hề dễ. Chỉ cần chọn sai kiểu, cơ thể có thể trông "đầy đặn" hơn hẳn.

Tin vui là nếu chọn đúng, áo len lại chính là món đồ hack dáng cực đỉnh. Dưới đây là 3 kiểu áo len được đánh giá cao vì khả năng giúp người mặc trông gầy và thanh thoát hơn rõ rệt.

Áo len cổ tim

Áo len cổ tim từ lâu đã được xem là "vũ khí bí mật" cho những ai muốn cải thiện tỷ lệ cơ thể. Thiết kế cổ khoét hình chữ V tạo hiệu ứng kéo dài phần cổ và thân trên, giúp vóc dáng trông cao ráo và mảnh mai hơn. So với áo cổ tròn, cổ tim giúp giảm cảm giác bề ngang ở vai và ngực, từ đó tổng thể trở nên cân đối hơn.

Một điểm cộng lớn của áo len cổ tim là khả năng "đánh lạc hướng" thị giác. Ánh nhìn tự nhiên sẽ tập trung vào đường cổ chữ V, khiến phần thân trên trông thon gọn hơn. Đặc biệt, với những người có khuôn mặt tròn hoặc phần vai hơi đầy, kiểu cổ này giúp gương mặt trông thanh thoát và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Áo len cổ tim cũng cực kỳ dễ phối đồ. Bạn có thể mặc riêng để tạo vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng hoặc layer cùng sơ mi cổ bẻ để tăng chiều sâu cho outfit. Khi chọn áo, nên ưu tiên dáng vừa vặn, không quá bó nhưng cũng không quá rộng để tránh làm lộ nhược điểm cơ thể. Chất len mềm, rũ nhẹ sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng và tinh tế hơn.

Áo len tối màu

Không quá mới nhưng chưa bao giờ lỗi thời, áo len tối màu luôn nằm trong danh sách những item giúp hack dáng hiệu quả nhất. Các gam màu như đen, xám đậm, xanh navy, nâu socola hay xanh rêu có khả năng "thu nhỏ" vóc dáng nhờ hiệu ứng thị giác, khiến cơ thể trông gọn và mảnh hơn.

Áo len tối màu đặc biệt phù hợp với mùa đông xuân vì vừa dễ mặc, vừa dễ phối. Khi diện áo len tối màu, bạn sẽ hạn chế được cảm giác phồng to thường thấy ở các loại len sáng màu hoặc họa tiết lớn. Điều này càng quan trọng nếu áo có chất liệu len dày, bởi màu tối sẽ giảm độ nặng nề của trang phục.

Để tăng hiệu quả hack dáng, bạn có thể áp dụng cách phối đồ ton-sur-ton với quần hoặc chân váy cùng gam màu tối. Sự liền mạch về màu sắc sẽ giúp kéo dài vóc dáng, tạo cảm giác cao và gầy hơn. Nếu không muốn outfit quá đơn điệu, bạn có thể thêm phụ kiện sáng màu như túi xách, giày hoặc khăn choàng để tạo điểm nhấn mà vẫn giữ được sự thanh thoát.

Áo cardigan

Cardigan là kiểu áo len đi đâu cũng gặp nhờ tính ứng dụng cao và khả năng che khuyết điểm cực tốt. Thiết kế mở phía trước tạo ra đường thẳng dọc theo cơ thể, giúp vóc dáng trông thon gọn và cao hơn đáng kể. Đây chính là lý do cardigan luôn được ưu ái trong các công thức phối đồ hack dáng.

Cardigan cũng cực kỳ linh hoạt về phong cách. Bạn có thể phối cardigan cùng áo thun ôm và quần jeans để có vẻ ngoài năng động, hoặc kết hợp với váy liền để tăng nét nữ tính. Nếu muốn trông gầy hơn, nên tránh cardigan quá dày hoặc quá rộng, thay vào đó hãy chọn dáng suông nhẹ, chất len mỏng vừa phải và màu sắc trung tính hoặc tối.

Ngoài ra, cardigan còn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày thời tiết se lạnh vì dễ layer mà không làm outfit bị nặng nề. Chỉ cần khéo léo trong việc chọn độ dài, màu sắc và cách phối, cardigan sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp bạn "ăn gian" vóc dáng một cách tinh tế.

Ảnh: Instagram