Đặng Tiểu Tô Sa đã sinh em bé đầu lòng, cô Văn Thùy Dương chia sẻ những hình ảnh xúc động của con gái và cháu ngoại

Mới đây, trên trang cá nhân của cô Văn Thùy Dương đã đăng tải bài viết thông báo con gái cô - Đặng Tiểu Tô Sa đã sinh em bé thành công và mẹ tròn con vuông.

"Mẹ cháu dù nhiều vất vả nhưng cũng thấy cuộc đời có rất nhiều hạnh phúc. Được ở cạnh bên, cùng con rể nắm tay con gái khi con gái vượt cạn là 1 điều chắc không phải bà mẹ nào cũng có được!

Ở xa nên khi Hin đi sinh con cũng chỉ có chồng và mẹ. Ông Bà nội sẽ sang tiếp sức cho bà ngoại sau 1 tuần nữa.

Ngày 27/8, 3 mẹ con lụi cụi dắt nhau vào viện từ sáng, bác sĩ bảo mở 3cm rồi nên về nhà vệ sinh cá nhân xong đến viện chuẩn bị đẻ.

23h ngày 27, mẹ con đến viện nằm ngủ. Đến 9h30 sáng là họ kích sinh cho Hin (tên gọi ở nhà của Tô Sa) và bắt đầu từ đó là những cơn đau dồn dập... nhưng thật sự là thán phục! Đỡ đẻ như là một cuộc chơi, bà và chồng Hin luôn được túc trực bên cạnh Hin cho đến 23h18 phút thì em bé chào đời! Đầy kịch tính!

Mình sinh 4 đứa con nhưng đến bây giờ mới thấm hiểu câu 'khai hoa nở nhuỵ' mà các cụ dùng khi phụ nữ chúng ta sinh đẻ. Sinh 4 đứa con nhưng hôm nay chứng kiến con gái vượt cạn bằng cách sinh thường, mình thật sự thấy được sự thiêng thiêng, thấy được sự vĩ đại của tạo hoá, sự dũng cảm và mạnh mẽ của người mẹ!

Ơn trời! Con đã ra đời! Mẹ con khoẻ, bố con khoẻ, con cũng khoẻ( trộm vía) và bà con thì rất hạnh phúc!

Báo cáo các ông các bà, các cô các bác và các anh chị... con đã đến với thế giới tươi đẹp này và sẽ đón nhận thật nhiều hạnh phúc!!!

27/8/2025"

Cô Văn Thùy Dương cũng chia sẻ những hình ảnh xúc động của con gái và cháu ngoại. Tô Sa sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh thường. Hiện tại, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh.

Suốt quá trình sinh nở, Tô Sa luôn được mẹ kề bên động viên và được chồng chăm sóc chu đáo từng chút một. Mặc dù ca sinh nở chẳng bao giờ là dễ dàng với người phụ nữ nhưng với người mẹ, mọi đau đớn đều xứng đáng khi được ôm con vào lòng.

Dưới bài đăng tải, rất nhiều người thân, người quen gửi lời mừng bà ngoại và Tô Sa và chúc em bé khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn!