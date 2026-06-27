Có vẻ quần jeans lửng ống rộng đang âm thầm thay thế những chiếc quần dài quen thuộc

Chỉ cần lướt qua những bức ảnh street style của các cô gái Hàn Quốc hay Trung Quốc, không khó để bắt gặp kiểu quần này xuất hiện với tần suất dày đặc.

Điều khiến mẫu quần này được yêu thích nằm ở khả năng "nịnh dáng" bất ngờ. Thiết kế ống suông rộng giúp che đi phần đùi và bắp chân một cách tự nhiên, đồng thời tạo cảm giác đôi chân thẳng và cân đối hơn. Độ dài lửng ngang bắp chân còn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng vẫn đủ thanh lịch để diện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Nhìn vào loạt outfit trong ảnh, có thể thấy chiếc quần này dễ phối đến mức gần như không có giới hạn. Một chiếc áo sơ mi trắng bèo nhún mang hơi hướng vintage khi kết hợp cùng quần jeans lửng tạo nên vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng như một cô nàng Pháp chính hiệu. Trong khi đó, áo len sát nách màu đỏ lại mang đến nguồn năng lượng tươi tắn, nổi bật giữa những ngày hè.

Với những cô nàng yêu phong cách casual, chỉ cần một chiếc áo tank top hoặc áo dệt kim không tay màu đen phối cùng sneaker là đã có ngay một set đồ vừa cá tính vừa thoải mái để dạo phố. Còn nếu muốn tạo điểm nhấn thời trang hơn, hãy thử kết hợp quần jeans lửng với áo xuyên thấu, sandal màu sắc hoặc túi lưới như trong các bức ảnh. Sự đối lập giữa chất liệu denim khỏe khoắn và những món phụ kiện mềm mại giúp tổng thể trông thú vị hơn hẳn.

Một ưu điểm khác khiến kiểu quần này ghi điểm là chất liệu denim mềm, nhẹ và thoáng khí hơn nhiều so với các mẫu jeans truyền thống. Nhờ đó, ngay cả trong những ngày nắng nóng, người mặc vẫn cảm thấy dễ chịu thay vì bí bách hay nặng nề.

Nhiều người e ngại quần lửng sẽ khiến cơ thể trông thấp đi, nhưng thực tế chỉ cần chọn dáng cạp cao và phối cùng áo ngắn hoặc sơ vin gọn gàng, tỷ lệ cơ thể sẽ được cải thiện đáng kể. Phần mắt cá chân được để lộ cũng giúp tổng thể trông thanh thoát hơn.

Không quá cầu kỳ, không chạy theo những xu hướng khó ứng dụng, quần jeans lửng ống rộng chính là kiểu item hội tụ đủ những gì phụ nữ hiện đại cần: thoải mái, dễ mặc, dễ phối và đặc biệt là phù hợp với nhiều dáng người. Có lẽ vì thế mà chỉ cần thử một lần, rất nhiều cô gái đã nhanh chóng xem đây là chiếc quần "chân ái" của mùa hè.



