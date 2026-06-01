Sau nhiều mùa thời trang liên tiếp, thiết kế này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong tủ đồ của các tín đồ mặc đẹp năm 2026.

Lý do rất đơn giản: quần jeans ống rộng không chỉ mang đến cảm giác thoải mái mà còn giúp giải quyết hàng loạt nỗi lo về vóc dáng như đùi to, bắp chân lớn, hông rộng hay tỷ lệ cơ thể chưa cân đối. Chỉ cần chọn đúng kiểu phối đồ, món đồ cơ bản này có thể đồng hành cùng bạn từ công sở, dạo phố cho tới những buổi hẹn hò cuối tuần.

Một trong những công thức được yêu thích nhất đầu năm nay là kết hợp quần jeans ống rộng với áo len dệt kim hoặc áo dệt kim xuyên thấu. Sự mềm mại của chất liệu len tạo nên nét nữ tính, trong khi denim mang lại vẻ khỏe khoắn và hiện đại. Để tránh cảm giác luộm thuộm, một chiếc thắt lưng nhỏ nhấn eo sẽ giúp tổng thể trở nên gọn gàng và có điểm nhấn hơn.

Nếu yêu thích phong cách tối giản kiểu Pháp, bạn khó có thể bỏ qua bộ đôi áo sơ mi trắng và quần jeans ống rộng xanh nhạt. Đây là công thức chưa bao giờ lỗi mốt bởi sự thanh lịch và tính ứng dụng cao. Một chiếc sơ mi trắng có thể theo bạn tới văn phòng vào buổi sáng, rồi tiếp tục xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ bạn bè sau giờ làm mà vẫn hoàn toàn phù hợp. Bí quyết nằm ở việc sơ vin gọn gàng và tạo điểm nhấn ở vòng eo để tỷ lệ cơ thể trông cân đối hơn.

Bên cạnh những món đồ cơ bản, các thiết kế có chi tiết tay bồng hoặc họa tiết jacquard cũng đang trở thành lựa chọn được nhiều cô gái yêu thích. Khi kết hợp với quần jeans ống rộng, những chiếc áo này giúp tổng thể bớt đơn điệu, đồng thời tạo cảm giác sang trọng hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện. Đây là công thức lý tưởng cho những người muốn mặc đẹp nhưng không thích các bản phối quá cầu kỳ.

Một xu hướng nổi bật khác là sự trở lại của các chi tiết bèo nhún. Những chiếc áo trắng bèo nhún hoặc áo chiffon mềm mại đang được phối cùng quần jeans xanh đậm để tạo nên sự cân bằng thú vị giữa nét nữ tính và vẻ mạnh mẽ của denim. Sự tương phản này giúp trang phục trở nên có chiều sâu hơn, đồng thời mang đến cảm giác trẻ trung và thời thượng.

Với những cô nàng có thân hình đầy đặn hoặc chưa thực sự tự tin về vóc dáng, quần jeans ống rộng cạp cao kết hợp cùng áo bèo nhún cũng là lựa chọn đáng thử. Thiết kế cạp cao giúp kéo dài đôi chân, trong khi phần ống rộng khéo léo che đi khuyết điểm ở phần hông và đùi. Kết quả là tổng thể trông cao ráo, thanh thoát và cân đối hơn đáng kể.

Điểm chung của hầu hết các công thức phối đồ với quần jeans ống rộng năm nay là việc nhấn mạnh vòng eo. Một chiếc thắt lưng nhỏ, thao tác sơ vin khéo léo hoặc lựa chọn quần cạp cao đều có thể tạo nên khác biệt lớn cho tổng thể. Đây cũng chính là bí quyết giúp quần jeans ống rộng không còn bị gắn với cảm giác rộng thùng thình hay thiếu gọn gàng như nhiều người vẫn nghĩ.

Từ công sở thanh lịch, phong cách cổ điển kiểu Pháp cho đến vẻ ngoài thư giãn đậm chất nghỉ dưỡng, tất cả đều có thể bắt đầu từ món đồ tưởng chừng đơn giản này. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao quần jeans ống rộng vẫn tiếp tục là khoản đầu tư xứng đáng nhất trong tủ đồ của phụ nữ hiện đại năm 2026.

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