Kiểu áo khiến quần jeans đơn giản cũng trở nên đáng yêu hơn gấp bội

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để những gam màu tươi sáng, chất liệu nhẹ nhàng và các thiết kế mang cảm hứng nghỉ dưỡng lên ngôi. Nếu có một món đồ đủ sức khiến cả bộ trang phục trở nên sinh động hơn chỉ trong tích tắc, đó chắc chắn là những chiếc áo nhỏ xinh với chi tiết thêu, bèo nhún, buộc nơ hay họa tiết kẻ caro đầy màu sắc.

Khác với những thiết kế cơ bản thường thấy, các mẫu áo đang được nhiều fashion blogger yêu thích mùa này đều mang một điểm chung: nhìn vào là thấy ngay không khí nghỉ dưỡng và sự tươi vui của mùa hè. Đó có thể là chiếc áo caro xanh pastel với phần gấu bèo mềm mại, chiếc áo đỏ buộc nơ nổi bật hay những thiết kế thêu ren trắng mang hơi hướng vintage. Tất cả đều mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính và tràn đầy năng lượng.

Điều thú vị là những chiếc áo này không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Bản thân chúng đã đủ trở thành điểm nhấn cho cả bộ trang phục. Một trong những xu hướng nổi bật nhất mùa hè năm nay là các chi tiết thêu, ren và bèo nhún. Những chiếc áo ren trắng buộc dây phía trước mang đến cảm giác lãng mạn, giống như bước ra từ những bộ phim châu Âu mùa hè. Khi kết hợp cùng quần jeans xanh nhạt hoặc chân váy trắng, tổng thể vừa nữ tính vừa có chút phóng khoáng rất cuốn hút.

Trong khi đó, các thiết kế thêu hoa nhỏ hoặc ren đục lỗ lại giúp outfit trông tinh tế hơn mà không hề tạo cảm giác quá điệu đà. Những cô gái yêu phong cách trẻ trung chắc chắn sẽ khó lòng bỏ qua các mẫu áo caro hoặc kẻ sọc.

Tông xanh baby blue, xanh lá pastel hay đỏ cherry xuất hiện liên tục trong các bộ sưu tập mùa hè bởi khả năng tạo cảm giác mát mắt và tươi mới. Các thiết kế dáng suông, hơi xòe ở phần eo còn giúp người mặc cảm thấy thoải mái ngay cả trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Kết hợp cùng quần short, chân váy chữ A hoặc quần jeans ống rộng là đã có ngay outfit đi cà phê, dạo phố hoặc du lịch cuối tuần. Nhìn vào những outfit của các fashion blogger, dễ dàng nhận thấy tinh thần resort wear đang hiện diện rất rõ.

Những chiếc áo buộc nơ trước ngực, áo cổ chữ V sâu, chất liệu cotton hoặc linen nhẹ tênh mang lại cảm giác như đang ở một vùng biển Địa Trung Hải đầy nắng gió. Chúng không chỉ phù hợp cho những chuyến du lịch mà còn có thể mặc hàng ngày, giúp người mặc luôn giữ được vẻ ngoài thư thái và giàu sức sống.

Lý do khiến những chiếc áo này được yêu thích không chỉ nằm ở thiết kế đẹp mắt mà còn ở khả năng phối đồ rất linh hoạt. Một chiếc áo ren trắng có thể kết hợp cùng quần jeans để tạo vẻ ngoài cổ điển. Một chiếc áo đỏ buộc nơ lại mang đến cảm giác nổi bật và năng động khi đi cùng quần short kẻ caro. Trong khi đó, áo kẻ sọc pastel lại phù hợp với những cô gái yêu phong cách tối giản nhưng vẫn muốn outfit có điểm nhấn.

Dù lựa chọn phong cách nào, những thiết kế này đều có một ưu điểm chung: lên hình rất đẹp và dễ tạo cảm giác "có gu" mà không cần cố gắng quá nhiều. Không phải xu hướng nào cũng cần quá phức tạp. Đôi khi chỉ một chiếc áo màu sắc tươi sáng, một chi tiết thêu nhỏ hay vài chiếc nơ xinh xắn cũng đủ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.

Đó cũng là lý do những chiếc áo mang tinh thần nghỉ dưỡng, nữ tính và đáng yêu luôn trở thành món đồ được yêu thích mỗi khi mùa hè đến. Chúng không chỉ giúp người mặc trông trẻ trung hơn mà còn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tự do và đầy năng lượng – đúng với những gì người ta mong đợi ở mùa đẹp nhất trong năm.