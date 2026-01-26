Có nên cho em bé dùng "vật trấn an" quen thuộc này?

Trong hành trình nuôi dạy con, không ít cha mẹ băn khoăn trước câu hỏi: có nên cho trẻ dùng ti giả hay không, và việc sử dụng ti giả lâu dài liệu có gây ảnh hưởng tiêu cực gì đến trẻ?

Một câu chuyện được chia sẻ gần đây đã phần nào gợi mở những suy ngẫm đáng lưu tâm.

Nhân vật trong câu chuyện là một bé trai tên Tiểu Minh, sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều đi làm bận rộn. Khi Tiểu Minh bắt đầu tập nói, cha mẹ nhận thấy con thường xuyên quấy khóc, khó tập trung và dễ cáu gắt. Với mong muốn giúp con ổn định cảm xúc, họ quyết định cho bé sử dụng ti giả.

Ban đầu, ti giả tỏ ra khá hiệu quả. Tiểu Minh nhanh chóng làm quen, thậm chí thường xuyên ôm ti giả khi ngủ như một “vật trấn an” quen thuộc. Tuy nhiên, theo thời gian, những biểu hiện bất thường bắt đầu xuất hiện. Bé trở nên dễ kích động hơn, lo âu, khó ngủ và thường xuyên phụ thuộc vào ti giả để cảm thấy an toàn.

Nhận thấy tình trạng của con ngày càng nghiêm trọng nhưng chưa tìm ra nguyên nhân, cha mẹ Tiểu Minh đã thử nhiều cách khác nhau song không đạt hiệu quả. Cho đến khi họ tình cờ đọc được một bài viết phân tích những tác động tiêu cực của việc lạm dụng ti giả đối với tâm lý trẻ, mọi chuyện mới dần sáng tỏ.

Theo bài viết, ti giả có thể giúp trẻ bình tĩnh trong thời gian ngắn, nhưng nếu sử dụng kéo dài và thiếu kiểm soát, trẻ dễ hình thành sự lệ thuộc về mặt cảm xúc , giảm khả năng tự điều chỉnh cảm xúc và đối mặt với khó khăn. Điều này, về lâu dài, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ.

Nhận ra vấn đề, cha mẹ Tiểu Minh quyết định dừng việc cho con dùng ti giả, đồng thời áp dụng những phương pháp khác như tăng thời gian trò chuyện, ôm ấp, chơi cùng con và hướng dẫn con thể hiện cảm xúc bằng lời nói. Sau một thời gian, tình trạng của Tiểu Minh dần cải thiện, bé trở nên bình tĩnh hơn và chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Từ câu chuyện này, các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng: ti giả không phải là “xấu”, nhưng không nên trở thành giải pháp duy nhất để dỗ trẻ . Cha mẹ cần quan sát kỹ phản ứng của con, giới hạn thời gian sử dụng và ưu tiên các hình thức trấn an mang tính tương tác trực tiếp như giao tiếp, tiếp xúc da kề da và tạo cảm giác an toàn bằng sự hiện diện của người lớn.

Nuôi dạy trẻ là một quá trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉnh táo. Chỉ khi tránh được việc phụ thuộc quá mức vào những “giải pháp tiện lợi”, cha mẹ mới có thể tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của con.