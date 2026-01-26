Cha mẹ có con trai đừng xoi mói quá mức

Trong quá trình nuôi dạy con trai, có phải rất nhiều cha mẹ luôn vô thức “để mắt chặt chẽ” đến con?

Thấy con vứt đồ chơi bừa bãi là lập tức quát lên bắt dọn dẹp; thấy con chơi đùa với bạn bè thì ồn ào, động tác mạnh tay liền xông tới ngăn cản; thậm chí, chỉ cần con làm việc chậm hơn một nhịp, hay ngồi suy nghĩ quá lâu, cha mẹ cũng không nhịn được mà thúc giục…

Mục đích cuối cùng của tất cả những hành động ấy đều giống nhau: sợ rằng những “khuyết điểm” này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con.

Nhưng trớ trêu thay, càng quản lý nghiêm ngặt, đứa trẻ lại càng trở nên tệ hơn. Thực tế, không phải con trai cố tình chống đối người lớn, mà là có những “khuyết điểm” không thể giải quyết bằng cách quản quá chặt. Ngược lại, việc kiểm soát quá mức còn dễ làm mất đi bản tính tự nhiên vốn có của trẻ.

Hai “khuyết điểm” ở con trai càng quản càng phản tác dụng, cha mẹ nên biết sớm

Khuyết điểm thứ nhất: Hiếu động, thích “quậy phá”, dư thừa năng lượng

Rất nhiều cha mẹ xem việc con trai thích chạy nhảy, leo trèo, lật tung đồ đạc trong nhà hay nô đùa ầm ĩ bên ngoài là khuyết điểm, từ đó lúc nào cũng đau đầu muốn quản cho thật chặt.

Nhưng trên thực tế, việc con trai thích vận động không phải là nghịch ngợm vô tổ chức, mà là một nhu cầu phát triển tự nhiên. Xét về mặt sinh lý, con trai thường có mức năng lượng cao hơn, cần thông qua các hoạt động như chạy, nhảy, leo trèo để giải phóng năng lượng trong cơ thể.

Nếu cha mẹ cố ép con phải ngồi yên, phải “ngoan ngoãn trật tự”, trẻ sẽ luôn cảm thấy bị kìm nén. Hệ quả chỉ có hai khả năng: hoặc là trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng; hoặc là dần dần trở nên rụt rè, nhút nhát.

Nếu đổi góc nhìn, sẽ thấy việc “quậy phá” ấy thực chất chính là cách con trai khám phá thế giới xung quanh, rèn luyện khả năng phối hợp và vận động. Chỉ cần trẻ biết chừng mực và có giới hạn an toàn, thì điều này hoàn toàn không xấu.

Khuyết điểm thứ hai: Làm việc chậm, hay “đào sâu suy nghĩ”

Không ít cha mẹ phàn nàn rằng con trai làm việc quá chậm: buổi sáng mặc quần áo lề mề, làm bài tập mãi không xong, gặp chuyện thì cứ suy nghĩ vòng vo, thậm chí đến ăn cơm cũng chậm hơn người khác một nhịp.

Trong những tình huống như vậy, cha mẹ thường sốt ruột, hoặc liên tục thúc giục, hoặc trực tiếp làm thay con. Nhưng thử hỏi, khi cha mẹ làm hết mọi thứ như vậy, thì trẻ còn cơ hội học cách tự làm hay không?

Cha mẹ cần hiểu rằng, trẻ làm chậm không phải vì lười biếng, càng không phải vì bướng bỉnh, mà bởi các em có nhịp suy nghĩ riêng. Sự phát triển não bộ của con trai và con gái vốn có sự khác biệt. Con trai thường thiên về tư duy sâu, thích làm từng bước một, không quen bị thúc ép.

Nếu cha mẹ liên tục yêu cầu “nhanh lên”, rất dễ làm rối loạn nhịp độ của trẻ. Để chạy theo tốc độ, trẻ có thể mắc lỗi, lâu dần sẽ mất tự tin vào chính mình.

Nói cách khác, những biểu hiện tưởng chừng là khuyết điểm ở con trai, thực chất lại ẩn chứa “mật mã trưởng thành” của trẻ.

Bốn cách dẫn dắt tích cực, cha mẹ có con trai nên học

1. Đặt ra quy tắc, xác định ranh giới

Đối với những bé trai hiếu động, cha mẹ không nên mặc kệ hoàn toàn, nhưng cũng không nên cấm đoán tuyệt đối. Cách tốt nhất là đặt ra những quy tắc rõ ràng để trẻ biết đâu là giới hạn.

Khi có quy tắc, trẻ vừa có thể thỏa sức vận động, giải phóng năng lượng, vừa không đi quá giới hạn. Tuy nhiên, các quy tắc này cần phù hợp với đặc điểm của trẻ, tránh cứng nhắc hay áp đặt.

2. Trao quyền lựa chọn, nuôi dưỡng tính tự chủ

Việc con trai làm chậm hay suy nghĩ kỹ lưỡng thường xuất phát từ mong muốn làm mọi thứ theo cách của mình. Thế nhưng, nhiều bậc cha mẹ lại không hiểu điều đó, luôn nhân danh tình yêu để ràng buộc và yêu cầu con.

Lúc này, thay vì ép buộc, cha mẹ có thể đưa ra một vài lựa chọn để trẻ tự quyết định. Khi cảm thấy mình có quyền làm chủ, trẻ sẽ hợp tác tốt hơn và chủ động hơn trong hành động.

3. Khuyến khích khám phá, ủng hộ thử nghiệm

Sự hiếu động chính là cách con trai khám phá thế giới. Điều cha mẹ cần làm là khuyến khích con thử nghiệm những điều mới mẻ, từ đó bồi dưỡng sự tự tin và lòng can đảm.

Ngay cả khi trong quá trình khám phá, trẻ làm hỏng đồ chơi hay gây ra sai sót, cha mẹ cũng đừng vội trách mắng. Thay vào đó, hãy cùng con thảo luận cách sửa chữa. Cách làm này sẽ kích thích mạnh mẽ hơn trí tò mò và khả năng sáng tạo của trẻ.

4. Kiên nhẫn lắng nghe, thấu hiểu cách suy nghĩ của con

Trẻ làm việc chậm không phải là vấn đề lớn, điều quan trọng là trẻ có hoàn thành được việc hay không và kết quả cuối cùng ra sao. Cha mẹ nên hỏi con đang nghĩ gì, lắng nghe suy nghĩ của trẻ rồi mới đưa ra quyết định phù hợp.

Khi trẻ “đào sâu” một vấn đề, cha mẹ đừng vội đưa ra đáp án đúng. Hãy dẫn dắt để con tự suy nghĩ, chỉ cần giúp mở rộng hướng tư duy. Sau quá trình nỗ lực, trẻ sẽ tự tìm được cách giải quyết.

Kết

Nuôi dạy con trai không nên chỉ chăm chăm vào những khuyết điểm trước mắt, mà cần nhìn xa hơn. Chỉ có sự dẫn dắt đúng đắn và bao dung mới giúp trẻ nhận ra điểm chưa tốt, đồng thời phát huy được thế mạnh của mình. Đừng vì quản lý quá mức mà mài mòn bản tính tự nhiên của trẻ, bởi người chịu thiệt thòi về lâu dài chính là con.

Nguồn: Sohu