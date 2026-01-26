Nam rapper bày tỏ quan điểm chiều con gái vì "không muốn con mình không nhận được sự chiều chuộng của 1 người đàn ông"

Mở đầu series talkshow "Vạn dặm cùng con" - trong khuôn khổ chương trình Cha con vạn dặm cũng chính là nhân vật bắt đầu chương trình: Nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao và con trai - bé Táo. Hành trình của anh cùng bé Táo chinh phục thác Nặm Me cho đến thời điểm hiện tại vẫn là một trong những thử thách nặng đô nhất của chương trình, rất phù hợp với phương châm sống "Sinh ra để hoang dã" của anh.

"Để chuẩn bị cho chuyến đi cùng chương trình hay bất kì chuyến đi nào, em đều chuẩn bị cho con cả về thể lực, kĩ năng, cho con xem trước các hình ảnh mình có thể gặp trong chuyến đi để khơi gợi sự hứng khởi trong con. Như chuyến đi chinh phục thác Nặm Me, em đã chuẩn bị thể lực cho con từ rất sớm, để con tập khả năng đeo bám, đồng thời các kĩ năng như cách đặt chân... Vì thế bé nhà em rất hào hứng vào không hề có cảm giác bị đuối sức". Anh Hải chia sẻ cùng đạo diễn Mạnh Hà về quá trình chuẩn bị cho chuyến leo thác Nặm Me.

Nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao và đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà trong talkshow

"Vậy có bị mâu thuẫn trong quan điểm của Hải với cách Hải thực hiện không? Quan điểm của Hải là sinh ra để hoang dã, thế nhưng các việc làm của Hải đều rất cẩn thận và mình nghĩ rằng ít có ông bố nào trong Cha con vạn dặm làm được điều đó"- đạo diễn Mạnh Hà đã ngay lập tức đưa ra một câu hỏi hóc búa.

"Không hề mâu thuẫn mà là đồng nhất đó ạ. Hoang dã ở đây là mình được tự do thể hiện cá tính, bản năng của mình. Nếu chúng ta cứ để mọi thứ tự đến thì đó là sự cẩu thả. Vì tất cả những lĩnh vực em tham gia đều mang tính chất khám phá mạo hiểm, nếu không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng thì đều dẫn đến những kết quả không đáng có" - anh Hải chia sẻ.

Còn đối với rapper Phong Windy, việc cùng con gái Silklee tham gia cùng chương trình cũng là một trong những việc để thử thách con gái và thử thách chính mình. Và đúng như dự đoán, Phong Windy chia sẻ rằng trong hai chuyến đi: Một chuyến đi đến Lạng Sơn và một chuyến đi đến Lào Cai, anh Phong đã cùng con thử thách bản thân rất nhiều: "Một lần là lúc chèo thuyền ở Séo Mí Tỉ, Silklee rất sợ không dám xuống nước nhưng em đã động viên rất nhiều và bé đã vượt qua được, hai bố con chèo thuyền rất vui vẻ. Nhưng một lần thì đi gặt lúa, Silklee từ bé rất ghét cảm giác bị ướt tất ướt giày. Ruộng hôm đó thì đất chưa khô nên bùn nhão rất nhiều làm bé rất sợ. Em cũng động viên nhưng bé không vượt qua được và lúc đó em tôn trọng nỗi sợ của bé và để bé nghỉ".

Rapper/Producer Phong Windy trong talkshow

"Phong nghĩ đó là tôn trọng hay né tránh"?. Đạo diễn Mạnh Hà cũng đưa một câu hỏi hóc búa dành tặng rapper Phong Windy.

"Em nghĩ là tuỳ. Em không muốn bé nghĩ lại kỉ niệm đó với những cảm xúc tiêu cực và nước mắt, lúc đó bé sẽ không còn yêu chuyến đi nữa. Càng ép thì bé sẽ càng sợ, tốt hơn là mình sẽ dành cơ hội ở những lần sau".

Tuy nhiên, cuộc tranh luận không dừng lại ở đó khi đạo diễn Mạnh Hà cũng dành cho hai ông bố những câu hỏi rất hóc búa:

"Hải có nghĩ rằng mình là một ông bố liều lĩnh không? Còn Phong, Phong có nghĩ rằng mình chiều con quá không".

Tuy bất ngờ, nhưng hai ông bố đều đồng ý rằng nhận định này là đúng.

"Nói em chiều con cũng được ạ. Vì con em là con gái, em không muốn con mình không nhận được sự yêu thương, chiều chuộng của một người đàn ông". Rapper Phong Windy chia sẻ.

"Nói em liều là đúng đấy ạ. Nếu để em bung hết cỡ trong chương trình thì mọi người sẽ còn thấy em liều hơn. Nhưng mà em luôn liều có cơ sở. Em biết con em có thể làm được những gì, đã chuẩn bị gì rồi nên sự liều là luôn có cơ sở". Nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao bày tỏ.

Mặc dù có những quan điểm chưa thực sự gặp nhau ở điểm chung, thế nhưng cả ba ông bố của Cha con vạn dặm đã cùng nhau thẳng thắn bày tỏ quan điểm cũng như cách dạy con của mình, cho khán giả một cách nhìn mới đa chiều hơn trong việc làm bố thời nay.

Series talkshow "Vạn dặm cùng con" vẫn còn 3 tập tiếp theo với sự tham gia của ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp và diễn viên Hà Việt Dũng. Chương trình Cha con vạn dặm, phát sóng lúc 7h10' trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam.