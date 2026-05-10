Cô nàng này thử loạt áo ở Zara và gợi ý 6 thiết kế chất thô mát, đáng sắm cho chuyến du lịch hè

Mới đây, một cô nàng trên Xiaohongshu đã khiến hội mê thời trang chú ý khi thử hàng loạt mẫu áo mới của Zara rồi chọn ra 6 thiết kế đáng mua nhất cho mùa du lịch năm nay. Điểm chung của các item này là đều mang gam trắng nhẹ nhàng, chất liệu cotton hoặc ren thoáng khí, mặc lên vừa mát vừa tạo cảm giác rất "nàng thơ nghỉ dưỡng".









Thiết kế đầu tiên gây chú ý là mẫu áo cổ V bèo nhẹ với phần thân suông rộng. Form áo này đặc biệt hợp với những cô gái thích phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn mặc thoải mái trong thời tiết nóng. Phần bèo ở vai giúp outfit mềm mại hơn, trong khi chất liệu vải thêu tạo cảm giác vintage kiểu Pháp. Chỉ cần phối với quần jeans xanh nhạt là đã đủ cho một outfit đi biển hoặc dạo phố rất xinh.





Một mẫu khác được nhiều người chú ý là áo crop top ren buộc dây phía trước. Đây là kiểu áo mang tinh thần boho đang quay trở lại mạnh mẽ mùa hè 2026. Thiết kế ôm nhẹ phần ngực nhưng vẫn thoáng nhờ chi tiết cut-out và dây rút. Khi phối cùng quần linen hoặc chân váy dài, outfit mang vibe nghỉ dưỡng rất rõ mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.





Nếu thích kiểu mặc kín đáo hơn nhưng vẫn muốn giữ cảm giác mát mẻ, chiếc áo trắng dáng peplum với phần eo xòe nhẹ là lựa chọn đáng thử. Form áo này giúp che bụng khá tốt, đồng thời tạo hiệu ứng eo nhỏ tự nhiên. Những chi tiết ren nhỏ ở thân áo khiến tổng thể trông tinh tế hơn hẳn, rất hợp với sandal quai mảnh hoặc túi cói.





Ngoài ra, Zara năm nay cũng có nhiều mẫu corset top bằng cotton mỏng – item đang được các fashion blogger mặc liên tục trong mùa hè. Thiết kế corset nhưng không quá bó, kết hợp cùng chi tiết ren và hàng cúc nhỏ phía trước tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Đây là kiểu áo rất hợp để mặc khi đi biển, café hoặc chụp ảnh du lịch.









Một điểm dễ nhận ra trong loạt áo này là bảng màu gần như xoay quanh trắng kem hoặc trắng ngà. Những gam màu này không chỉ tạo cảm giác dịu mắt mà còn giúp outfit trông sang hơn dưới nắng hè. Đồng thời, chất liệu vải thêu, cotton nhăn nhẹ hay ren mỏng cũng khiến tổng thể mang tinh thần "quiet luxury" rất tự nhiên.

Không cần quá nhiều item cầu kỳ, chỉ vài chiếc áo mỏng nhẹ đúng chất mùa hè cũng đủ giúp tủ đồ du lịch trở nên thú vị hơn. Với những cô gái thích phong cách nữ tính, thoải mái nhưng vẫn muốn lên hình thật có gu, loạt áo Zara này chắc chắn là nguồn cảm hứng rất đáng tham khảo cho kỳ nghỉ sắp tới.