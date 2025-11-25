Trước ngày BLACK FRIDAY, nhân viên ZARA đòi biểu tình

Làng thời trang quốc tế đang dậy sóng trước thông tin nhân viên của thương hiệu ZARA dự định tổ chức biểu tình ngay trong tuần lễ BLACK FRIDAY. ZARA được biết đến là trụ cột của đế chế Inditex, nổi tiếng với mô hình thời trang nhanh và mạng lưới bán lẻ phủ khắp toàn cầu.

Theo Reuters, ngày 21 tháng 11 vừa qua, nhân viên ZARA tại 7 quốc gia châu Âu cho biết họ sẽ tổ chức biểu tình trước các cửa hàng vào dịp BLACK FRIDAY - một trong những ngày mua sắm lớn nhất trong năm, để yêu cầu khôi phục chế độ chia sẻ lợi nhuận. Thông tin này đã được Hội đồng Nhân viên châu Âu của tập đoàn Inditex xác nhận.

Công đoàn CCOO của Tây Ban Nha đóng vai trò điều phối các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 cùng với các công đoàn tại Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Luxembourg và Bồ Đào Nha. Các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức trước các cửa hàng ZARA ở các thành phố lớn.

Chia sẻ với Reuters, Rosa Galan - đại diện CCOO tại Inditex nói rằng Inditex từng có chương trình chia sẻ lợi nhuận, nhưng đã dừng lại sau đại dịch."Chúng tôi một lần nữa yêu cầu một công ty có lợi nhuận khổng lồ, được tạo nên từ chính sức lao động của nhân viên, phải phân chia lợi nhuận một cách công bằng" - Galan chia sẻ.

Hiện, Inditex chưa đưa ra phản hồi. Và vẫn chưa rõ có bao nhiêu nhân viên sẽ tham gia biểu tình.

BLACK FRIDAY - "Mùa vàng" của ngành bán lẻ và cơ hội đòi quyền lợi của nhân viên

Inditex, tập đoàn sở hữu ZARA, đã ghi nhận doanh số tăng mạnh trong những năm sau đại dịch, và giá cổ phiếu của công ty hiện đã gấp đôi so với ba năm trước.

BLACK FRIDAY - thứ Sáu cuối cùng của tháng 11 - cùng những ngày trước đó được xem là "mùa vàng" của ngành bán lẻ, khi các cửa hàng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách và giải phóng hàng tồn trước mùa lễ hội. Đây đồng thời cũng là thời điểm lý tưởng để nhân viên ngành bán lẻ trên toàn thế giới lên tiếng đòi quyền lợi thông qua đình công hoặc biểu tình.

Điển hình là vào năm 2022, trước ngày BLACK FRIDAY diễn ra, nhân viên cửa hàng của Inditex tại Tây Ban Nha đã tổ chức biểu tình yêu cầu tăng lương. Ba tháng sau, Inditex đồng ý tăng trung bình 20% lương cho nhân viên.

Theo Reuters