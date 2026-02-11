Lần đầu tiên Zara được mặc trên sân khấu gây sốt Super Bowl, con số 64 trên áo ca sĩ gây tò mò

Đêm Chủ nhật vừa qua (theo giờ địa phương), Bad Bunny chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ trình diễn halftime show tại Super Bowl 2026. Màn trình diễn tại Super Bowl 2026 diễn ra chỉ ít tuần sau cột mốc lịch sử khác của Bad Bunny tại Grammy, khi anh trở thành nghệ sĩ Latino đầu tiên trong 68 năm giành giải Album of the Year.

Đúng với tinh thần của nam ca sĩ người Puerto Rico, màn xuất hiện này không chỉ bùng nổ về âm nhạc mà còn để lại dấu ấn rất riêng về thời trang. Trước thềm sự kiện, Bad Bunny "nhá hàng" nhẹ nhàng: "Màn trình diễn sẽ rất vui và dễ chịu, mọi người chỉ cần lo nhảy thôi." Nhưng khi những giai điệu đầu tiên của Tití Me Preguntó vang lên, sân vận động Levi's đã thực sự biến thành một lễ hội đúng nghĩa, nơi năng lượng Latin lan tỏa từ sân khấu đến từng khán đài.

Màn trình diễn hoành tráng của Bad Bunny ở Super Bowl 2026 (Ảnh Getty Images).



Giữa không khí sôi động ấy, Bad Bunny lại gây bất ngờ với một lựa chọn thời trang tối giản đến mức trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng về sự hoành tráng thường thấy ở Super Bowl. Không ánh kim lấp lánh, nam ca sĩ xuất hiện trong một set đồ màu kem đồng bộ do Zara thiết kế, gọn gàng, tinh tế và đầy dụng ý. Được thực hiện bởi hai stylist quen thuộc Storm Pablo và Marvin Douglas Linares, outfit của Bad Bunny gồm áo sơ mi cổ bẻ phối cà vạt, một chiếc áo jersey mang hơi hướng thể thao in họ Ocasio cùng số 64, quần chinos và giày sneakers ton-sur-ton. Về cuối màn diễn, anh khoác thêm blazer hai hàng khuy cùng màu, hoàn thiện tổng thể lịch thiệp và phóng khoáng.

Một outfit khá tối giản đến từ Zara - thương hiệu cùng quê với nam ca sĩ (Ảnh Getty Images).

Màn kết hợp của Bad Bunny và Lady Gaga. Nam ca sĩ khoác thêm blazer khi trình diễn bản nhạc tình Die With A Smile (Ảnh Getty Images).

Con số 64 trên chiếc áo nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đây được cho là năm sinh của người cậu quá cố Cutito - người đã truyền cho Bad Bunny tình yêu với NFL và đặc biệt là đội San Francisco 49ers. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để thấy ngay cả trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu lớn nhất nước Mỹ, nam ca sĩ vẫn muốn tri ân những ký ức cá nhân rất riêng của bản thân.

Việc Bad Bunny trở thành nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn toàn bộ halftime show bằng tiếng Tây Ban Nha cũng khiến màn hợp tác với Zara - thương hiệu đến từ Tây Ban Nha mang nhiều tầng ý nghĩa. Trong thông cáo báo chí, Zara chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy tự hào: "Một màn trình diễn đáng nhớ, một diện mạo tuyệt vời." Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Zara đảm nhận việc thiết kế trang phục cho một màn trình diễn quy mô lớn như Super Bowl, bao gồm cả dàn vũ công, ban nhạc và dàn nhạc giao hưởng đi kèm.

Con số 64 được cho là lựa chọn để tri ân người cậu của Bad Bunny (Ảnh Getty Images).



Về phụ kiện, Bad Bunny tiếp tục trung thành với tinh thần tối giản nhưng đắt giá. Anh đeo găng tay màu kem, kết hợp cùng đồng hồ Royal Oak của Audemars Piguet, đôi sneaker "BadBo 1.0" do chính anh hợp tác cùng adidas cũng được mở bán ngay trong ngày hôm đó.

Theo Vogue, việc Bad Bunny đi ngược với kỳ vọng về một tạo hình sân khấu hoành tráng thực chất lại rất đúng với con người anh. Từ trước đến nay, dù trên thảm đỏ hay sân khấu, Bad Bunny luôn chọn thời trang như một cách kể câu chuyện của chính mình. Anh từng chia sẻ với với tờ tạp chí này vào tháng 12/2025 rằng bản thân không thích mặc trang phục mà không phải do mình lựa chọn.

Đôi BadBo 1.0 được phát hành cùng ngày diễn ra show diễn (Ảnh @nicekicks_).





