Sự thật về chiếc váy đang hot từ Á sang Âu: Hóa ra bản gốc đã có từ 20 năm trước

Nếu theo dõi thời trang trong khoảng hơn một năm trở lại đây, hẳn nhiều người sẽ nhận ra một kiểu váy đang phủ sóng khắp nơi. Từ các local brand châu Á cho tới những thương hiệu Âu Mỹ, đâu đâu cũng xuất hiện những mẫu đầm lụa mềm mại với phần cổ vuông nữ tính, điểm thêm chi tiết đính kết nhẹ nhàng ở ngực. Thiết kế này nhanh chóng trở thành "item quốc dân" được nhiều cô gái săn đón nhờ vẻ đẹp vừa thanh lịch, vừa mong manh đầy khí chất.

Điểm khiến mẫu váy này được yêu thích nằm ở khả năng tôn dáng rất khéo léo. Phần cổ vuông giúp khoe xương quai xanh và phần cổ thanh mảnh, trong khi chất liệu lụa mềm mại tạo hiệu ứng uyển chuyển theo từng chuyển động. Những chi tiết đính kết nhỏ nơi ngực váy lại mang tới cảm giác tinh tế, đủ nổi bật nhưng không quá phô trương. Chính sự cân bằng này giúp chiếc váy dễ mặc, dễ đẹp và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Không khó để bắt gặp hàng loạt phiên bản khác nhau của thiết kế này trên thị trường. Có thương hiệu theo đuổi phong cách tối giản với gam màu trung tính như kem, champagne hay nâu mocha. Một số local brand lại thêm thắt chi tiết ren, nơ hoặc hạt đá nhỏ để tăng vẻ ngọt ngào. Tùy theo mức giá và phân khúc khách hàng, mỗi nơi đều có cách biến tấu riêng, nhưng tổng thể vẫn giữ tinh thần mềm mại, nữ tính và đầy chất thơ.

Thế nhưng, điều thú vị là mẫu váy tưởng như "hot trend mới toanh" này thực chất lại không hề mới. Nhiều tín đồ thời trang bất ngờ khi phát hiện ra rằng thiết kế nguyên bản đã từng được Oscar de la Renta trình làng từ bộ sưu tập Thu Đông 2005 - tức cách đây hơn 20 năm.

Phiên bản trên sàn diễn năm ấy mang sắc nâu trầm sang trọng, kết hợp cùng chất liệu lụa cao cấp có độ rủ hoàn hảo. Thiết kế nổi bật nhờ phần cổ vuông thanh thoát, đường cắt ôm nhẹ cơ thể và những chi tiết đính đá được thực hiện vô cùng tỉ mỉ ở phần ngực váy. Khi người mẫu sải bước, từng lớp vải lụa chuyển động mềm mại, tạo nên cảm giác yêu kiều đầy cổ điển. Ngay cả khi nhìn lại bằng con mắt thời trang hiện đại, thiết kế ấy vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ vì độ tinh tế và sang trọng vượt thời gian.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho tính chu kỳ của thời trang. Những xu hướng tưởng như mới mẻ đôi khi thực chất chỉ là sự hồi sinh của các thiết kế kinh điển trong quá khứ. Sau gần hai thập kỷ, chiếc váy này vẫn không hề lỗi thời, ngược lại còn phù hợp hoàn hảo với thẩm mỹ hiện đại - nơi phái đẹp ngày càng yêu thích vẻ đẹp tối giản nhưng tinh tế.

Không chỉ vậy, việc các local brand đồng loạt "lăng xê" kiểu váy này cũng phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện nay. Thay vì chạy theo những thiết kế quá cầu kỳ hay logo phô trương, nhiều cô gái đang ưu tiên các item có tính ứng dụng cao, dễ mặc nhưng vẫn đủ sang. Một chiếc váy lụa đẹp có thể diện đi hẹn hò, dự tiệc, du lịch hay thậm chí phối thêm blazer để mặc tới công sở. Chính sự linh hoạt đó khiến thiết kế này càng trở nên phổ biến.

Ngoài ra, sự lên ngôi của phong cách "quiet luxury" và "old money" trong vài năm gần đây cũng góp phần đưa mẫu váy này trở lại mạnh mẽ. Những gam màu trung tính, chất liệu cao cấp cùng đường cắt tinh giản khiến chiếc váy mang vẻ đẹp sang trọng không cần cố gắng. Đây là kiểu trang phục không phụ thuộc quá nhiều vào xu hướng nhất thời, mà tập trung vào phom dáng và chất lượng - điều giúp nó giữ được sức hút suốt hàng chục năm.

Nếu cũng mê mẩn mẫu đầm này thì dưới đây là 1 số phiên bản bình dân hơn mà bạn có thể tham khảo ngay:

Dù nhiều thương hiệu hiện nay đã tạo ra vô số phiên bản khác nhau, thiết kế gốc của Oscar de la Renta vẫn mang một sức hút rất riêng. Từ chất liệu, kỹ thuật cắt may cho tới cách xử lý chuyển động của trang phục đều cho thấy đẳng cấp của thời trang cao cấp thực thụ. Và có lẽ cũng nhờ vậy mà sau 20 năm, chiếc váy ấy vẫn khiến bao cô gái mê mẩn, tiếp tục được tái hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

Có thể nói, đây chính là dấu hiệu của một thiết kế kinh điển thật sự: không cần chạy theo thời đại, nhưng thời đại vẫn luôn quay lại tìm nó.