Từ giờ đến Tết là khoảng thời gian chị em bắt đầu chăm chỉ làm đẹp hơn bao giờ hết: ngày nào cũng dưỡng da đủ các bước, mỗi tuần đều ủ tóc đều đặn chỉ mong có được vẻ ngoài đẹp xinh, rạng rỡ để đón Tết. Những ngày giáp Tết, bưởi có lẽ là loại quả mà hầu như gia đình nào cũng có trong nhà.

Tận dụng hạt bưởi để có mái tóc bóng mượt, mềm mại, các chị em đã biết chưa?

Ngày trước, tôi còn nhớ mỗi khi ăn bưởi xong là mẹ tôi lại nhặt vài hạt bưởi cho vào hộp, thêm một ít nước rồi đậy kín, chờ khoảng một ngày sau là lấy ra để ủ tóc. Những ngày này, tranh thủ nhà có nhiều bưởi, tôi cũng thử làm theo cách ấy xem sao, và thật bất ngờ là kết quả nhận được lại tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều: Tóc mềm mượt hơn và bóng khỏe rõ rệt sau mỗi lần ủ.

Hóa ra không phải mình tôi học theo cách này từ mẹ, mà rất nhiều chị em cũng giữ lại hạt bưởi để làm nguyên liệu ủ tóc mỗi tuần.

Tuệ Chung (kênh TikTok @tue.chung1 với 2,7 triệu lượt thích, chuyên chia sẻ các tips làm đpẹ đơn giản mà hiệu quả đến các chị em) cũng tận dụng hạt bưởi để ủ tóc. Thậm chí cô còn thích trữ hạt bưởi trong ngăn đá tủ lạnh đề dùng dần.

* Cách thực hiện:

- Lấy vài hạt bưởi cho vào bát.

- Đổ thêm nước ấm khoảng 60 - 70 độ C vào sau đó ngâm khoảng 40 phút, có thể dùng nước lạnh nhưng cần ủ trước vài tiếng.

- Khi hạt bưởi chiết ra chất nhờn, lọc lấy chất nhờn ấy và xoa đều lên tóc.

- Ủ khoảng 35-40 phút, sau đó gội lại 2 lần dầu gội, không cần dầu xả.

Kết quả nhận được, mái tóc của Tuệ Chung bồng bềnh, bóng mượt. Thậm chí thực hiện đều đặn mỗi tuần, tóc con còn mọc lên khá nhiều.

Hầu hết các loại tinh dầu dưỡng tóc chiết xuất bưởi đều có dưỡng chất đến từ hạt bưởi, thay vì mỗi tháng thay một lọ dầu dưỡng thì tận dụng ngày hạt bưởi để ú tóc là một cách tiết kiệm, mà vẫn mang lại hiệu quả bất ngờ cho mái tóc.

Tùy theo độ dài của tóc mà bạn dùng số lượng hạt bưởi phù hợp, càng nhiều hạt thì sẽ có nhiều chất nhầy tiết ra, tóc dài sẽ cần nhiều hơn tóc ngắn.

Ví dụ như mái tóc dài của Minh Hương (kênh Tiktok@minhhuong_u40) thì sẽ cần lượng hạt bưởi nhiều hơn chút. Ở tuổi U40, Minh Hương chọn những cách chăm sóc tóc, làn da tự nhiên nhất có thể, và hạt bưởi là nguyên liệu giúp cô có được mái tóc suôn dài mềm mượt.

Minh Hương cũng dùng hạt bưởi và cho nước ấm vào để ngâm cho hạt bưởi tiết ra chất nhờn. Sau đó cô lấy chất nhờn ấy thoa đều lên tóc, và ủ gọn mái tóc với màng bọc thực phẩm (các bạn có thể dùng mũ ủ tóc cũng được).

Sau khi ú tóc xong, cô gội 2 lần với dầu gội để loại bỏ hết chất nhờn trên tóc, có thể dùng thêm dầu xả hoặc không tùy mỗi người. Có thể thấy mái tóc của Minh Hương khá mềm mại và bóng khỏe sau khi ủ tóc với hạt bưởi. Cách này vừa tiết kiệm, vừa nhanh gọn lại không tốn nhiều công sức, nên chị em nào cũng có thể thực hiện tại nhà.

Hạt bưởi chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tóc: Kích thích mọc tóc, giúp tóc bóng khỏe...

Trong hạt bưởi chứa nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C và nhóm vitamin B. Vitamin C tăng đề kháng cho da đầu, giúp nang tóc chắc khỏe, bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh tế bào mới, giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn.

Bên cạnh đó, hạt bưởi còn giàu khoáng chất như kali và magie. Kali giúp cân bằng độ ẩm cho tóc, ngăn ngừa tình trạng tóc khô xơ. Magie đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào, bao gồm cả tế bào nang tóc. Khi cơ thể đủ magie, các nang tóc sẽ hoạt động tốt hơn, kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn.







