Lướt qua những hình ảnh được Dương Thái Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội, không khó hiểu vì sao phong cách của cô được nhiều phụ nữ ngoài 30 tuổi xem như một "cuốn cẩm nang mặc đẹp". Không cần trang phục cầu kỳ hay phụ kiện phủ kín người, nữ diễn viên vẫn tạo được cảm giác sang trọng, phóng khoáng bằng những món đồ quen thuộc như áo phông trắng, quần jeans, áo len dệt kim và trench coat.

Dương Thái Ngọc sinh năm 1992, là nữ diễn viên Trung Quốc sở hữu gương mặt sắc sảo, đường nét trưởng thành và khí chất cổ điển. Những năm gần đây, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn được chú ý bởi đời sống cá nhân kín tiếng.

Thanh lịch kiểu Pháp, hoài cổ Hong Kong và tinh thần old money

Sức hấp dẫn trong cách ăn mặc của Dương Thái Ngọc nằm ở việc cô kết hợp hài hòa ba tinh thần tưởng như khác biệt: sự phóng khoáng của phụ nữ Pháp, nét quyến rũ đậm màu điện ảnh Hong Kong và vẻ kín đáo, tinh tế của phong cách old money.

Một chiếc áo len dệt kim màu đen vốn rất đơn giản, nhưng khi đi cùng son đỏ, mái tóc dài uốn nhẹ và thần thái tự tin lại trở nên đầy cuốn hút. Cách phối này gợi nhớ đến vẻ đẹp rực rỡ của các mỹ nhân Hong Kong thập niên trước, nhưng không quá kịch tính hay xa rời đời sống thường ngày.

Gương mặt của Dương Thái Ngọc có nét sắc sảo và trưởng thành thay vì thiên về vẻ ngây thơ. Đây cũng là lợi thế giúp cô chinh phục những món đồ cổ điển, màu sắc trầm và phom dáng tối giản mà không tạo cảm giác già dặn.

Trong nhiều lần xuất hiện, nữ diễn viên thường chọn áo sơ mi trắng, áo phông trơn, quần jeans, quần ống rộng, váy lụa hoặc áo khoác dáng dài. Đây đều là những món đồ không quá khó tìm, nhưng nhờ cách lựa chọn phom dáng và chất liệu, tổng thể vẫn tạo được cảm giác chỉn chu, sang trọng.

Không chạy theo sự cầu kỳ

Dương Thái Ngọc hiểu rõ nguyên tắc quan trọng của phong cách old money: càng tiết chế, vẻ sang trọng càng dễ được thể hiện.

Cô gần như không sử dụng quá nhiều trang sức trong cùng một bộ đồ. Một đôi khuyên tai ngọc trai, chiếc đồng hồ nhỏ hoặc khăn lụa có họa tiết cổ điển thường đã đủ để hoàn thiện diện mạo.

Thay vì tìm cách thu hút ánh nhìn bằng logo lớn hay màu sắc nổi bật, cô chú trọng hơn vào độ vừa vặn của trang phục, bề mặt chất liệu và sự hài hòa giữa các món đồ. Bởi vậy, phong cách của Dương Thái Ngọc không mang cảm giác đang cố gắng phô diễn sự giàu có mà thiên về vẻ đẹp tự nhiên, thoải mái.

Đây cũng là lý do những bộ trang phục của cô dù không quá mới lạ vẫn ít tạo cảm giác lỗi thời. Áo phông trắng, quần jeans xanh hay trench coat màu trung tính đều có thể mặc lại qua nhiều mùa và dễ dàng kết hợp theo nhiều cách khác nhau.

Khăn lụa là điểm nhấn quen thuộc

Trong tủ đồ của Dương Thái Ngọc, khăn lụa là một trong những phụ kiện xuất hiện thường xuyên nhất.

Vì cô đặc biệt yêu thích các món đồ cơ bản và bảng màu trung tính, một bộ trang phục đôi khi có thể trở nên hơi đơn điệu nếu thiếu điểm nhấn. Thay vì thêm nhiều trang sức, nữ diễn viên thường dùng khăn lụa để tạo chiều sâu cho diện mạo.

Cô có thể quàng khăn nhẹ quanh cổ, buộc trên tóc hoặc sử dụng như một chi tiết trang trí cho túi xách. Chỉ một mảng màu hoặc họa tiết nhỏ cũng đủ giúp bộ đồ trở nên sinh động hơn nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Khăn lụa vì thế không chỉ là phụ kiện đi kèm mà gần như trở thành "linh hồn" trong nhiều bộ trang phục của Dương Thái Ngọc. Chi tiết này giúp những chiếc áo trơn, quần jeans và áo khoác cổ điển mang thêm vẻ nữ tính, sang trọng và đậm chất Pháp.

Phong cách của Dương Thái Ngọc cho thấy mặc đẹp không nhất thiết đồng nghĩa với việc liên tục mua những món đồ mới. Khi hiểu rõ vóc dáng, biết lựa chọn chất liệu và tiết chế phụ kiện, những thiết kế cơ bản nhất vẫn có thể tạo nên diện mạo cuốn hút, tinh tế và mang vẻ đẹp vượt thời gian.