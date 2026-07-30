Muốn mặc style "old money" mà không bị già, hãy học 3 công thức phối đồ này

Bí quyết trang điểm

Cô theo đuổi kiểu trang điểm trong trẻo, tự nhiên như mặt mộc. Lớp nền mỏng nhẹ giúp gương mặt không bị nặng nề; lông mày được tô nhạt, giữ nguyên độ tơi tự nhiên; son bóng tông nude trà sữa có độ bão hòa thấp tạo cảm giác mềm mại.

Đường kẻ mắt mảnh chỉ kéo dài nhẹ ở phần đuôi, kết hợp cùng một chút má hồng để gương mặt thêm sức sống. Chính lớp trang điểm nhẹ nhàng này lại làm nổi bật vẻ nữ tính trưởng thành, dịu dàng, sạch sẽ và càng nhìn càng cuốn hút.

Công thức phối đồ cốt lõi

1. Áo trơn màu cơ bản kết hợp chân váy dài hoặc quần ống rộng có độ rủ

Áo ba lỗ trắng, áo len dáng ngắn và sơ mi trắng rộng là những món đồ xuất hiện thường xuyên. Các thiết kế đều có đường cắt gọn gàng nhưng không ôm sát cơ thể, giúp giảm bớt vẻ ngọt ngào và mang đến phong thái chững chạc, thanh lịch.

2. Tạo điểm nhấn bằng một mảng màu nổi nhỏ

Chân váy đỏ tươi hoặc áo mặc trong màu hồng đậm trở thành điểm nhấn cho tổng thể. Những món đồ còn lại chủ yếu sử dụng các gam ít bão hòa như trắng kem, be, màu mơ và xám nhạt để cân bằng vẻ rực rỡ, giúp trang phục vừa tươi trẻ vừa trưởng thành.

3. Giày bệt mềm hoặc dép xỏ ngón kết hợp túi tote, túi kẹp nách

Giày búp bê đế mềm và dép xỏ ngón giúp bộ đồ bớt trang trọng, tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên. Trong khi đó, những chiếc túi da có kích thước lớn hoặc túi kẹp nách phom gọn lại bổ sung vẻ chỉn chu, sang trọng đặc trưng của phong cách Mỹ.

Gợi ý để dễ dàng áp dụng

Không cần mua quá nhiều trang phục có họa tiết cầu kỳ. Hãy ưu tiên những món đồ trơn màu, phom dáng cơ bản và dễ kết hợp. Bạn có thể sử dụng một chiếc chân váy, túi xách hoặc phụ kiện màu nổi để làm sáng toàn bộ bộ trang phục.

Kết hợp lớp trang điểm nhẹ với những thiết kế có phom thoải mái sẽ giúp bạn tạo được phong cách thanh lịch, trưởng thành nhưng không quá cứng nhắc. Công thức này phù hợp cho cả đi làm, dạo phố lẫn những chuyến du lịch.