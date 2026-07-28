Kim Na Young mặc tối giản nhưng vẫn toát lên khí chất old money ở tuổi 40+

Cô không cố gắng níu kéo vẻ ngoài trẻ trung hay gồng mình theo đuổi hình ảnh "lão hóa ngược". Thay vào đó, Kim Na Young toát lên sự tự tin của một người phụ nữ trưởng thành, coi tuổi tác là nền tảng tạo nên sức hút riêng. Đó là vẻ đẹp đến từ quá trình chăm sóc bản thân, giữ gìn vóc dáng và những trải nghiệm sống tích lũy theo năm tháng.

Cô đại diện cho hình ảnh người phụ nữ ngoài 40 tuổi vẫn tràn đầy năng lượng, tự tin và thanh thản. Điều đáng học hỏi hơn cả là phong cách ăn mặc của Kim Na Young rất gần gũi, không tạo cảm giác xa vời mà giống như một người chị luôn biết cách mặc đẹp.

Phong cách: Chủ nghĩa tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng tinh tế

Nhiều người gọi phong cách của Kim Na Young là tối giản thời thượng . Cô sử dụng màu sắc một cách rất tiết chế. Hiếm khi diện cả cây với những gam màu rực rỡ, thay vào đó là các món đồ cơ bản mang màu trung tính, rồi nhấn nhá bằng một điểm màu nổi bật.

Giữa xu hướng thời trang Hàn Quốc vốn chuộng đen, trắng và xám, Kim Na Young vẫn tạo được dấu ấn riêng với công thức màu trung tính kết hợp điểm nhấn màu sắc .

Một chiếc áo thiết kế tối giản chỉ cần thêm túi xách, giày hoặc phụ kiện màu nổi là đủ tạo điểm nhấn. Với cô, màu sắc chỉ đóng vai trò "gia vị", còn đường cắt may tinh gọn và phom dáng đẹp mới là yếu tố quan trọng nhất.

Triết lý chọn trang phục: Phom rộng vừa phải và đường cắt gọn gàng

Ưu tiên phom rộng có độ rủ

Xuất thân là người mẫu với vóc dáng cao ráo, mảnh mai nhưng Kim Na Young lại đặc biệt yêu thích những thiết kế rộng vừa phải hoặc có độ rủ tự nhiên.

Khoảng trống giữa cơ thể và trang phục giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, thoải mái và đầy vẻ "không cần cố gắng".

Luôn chú trọng tỷ lệ cơ thể

Cô thường sử dụng áo ngắn phối cùng quần hoặc chân váy cạp cao, hoặc thêm thắt lưng để tạo điểm nhấn ở vòng eo, giúp đôi chân trông dài và cân đối hơn.

Đường cắt quyết định sự sang trọng

Dù là trang phục dự sự kiện hay đồ mặc hằng ngày, các thiết kế Kim Na Young lựa chọn đều có đường cắt dứt khoát, sạch sẽ, không rườm rà.

Linh hoạt thay đổi nhiều phong cách

1. Phối đồ tương phản đầy thú vị

Kim Na Young rất giỏi tạo bất ngờ bằng cách kết hợp những món đồ tưởng như không liên quan.

Cô có thể phối áo khoác vải tweed cùng sneaker, kết hợp trang phục thanh lịch với phụ kiện thể thao hoặc diện bốt giữa mùa hè. Chính sự đối lập này lại khiến tổng thể trở nên cuốn hút hơn.

2. Thời trang đời thường vẫn chỉn chu

Ngay cả khi đưa con đi chơi, Kim Na Young vẫn ưu tiên sự thoải mái nhưng không đánh mất nét tinh tế.

Cô thường diện áo sweatshirt màu kem kết hợp quần short bó màu đen hoặc những món đồ cơ bản nhưng được phối màu hài hòa. Mái tóc buộc tự nhiên cùng kính râm đen cũng góp phần tạo nên vẻ ngoài thời thượng.

5 bài học mặc đẹp dành cho phụ nữ 40+

+ Không cần cố trẻ hơn tuổi, nhưng cũng đừng để tuổi tác giới hạn bản thân.

+ Thoải mái và thời trang hoàn toàn có thể song hành.

+ Đừng để mình bị đóng khung trong một phong cách hay mặc chỉ để làm hài lòng người khác.

+ Sự sang trọng thực sự nằm ở những đường cắt tối giản và tinh tế.

+ Biến việc mặc đẹp thành một niềm vui mỗi ngày.

Điều khiến phong cách của Kim Na Young trở nên cuốn hút không chỉ nằm ở những bộ quần áo đẹp, mà còn ở sự tự tin, tinh thần lạc quan và lối sống khỏe mạnh mà cô truyền tải. Cô cho thấy tuổi 40+ vẫn có thể là giai đoạn tràn đầy năng lượng, cơ hội và vẻ đẹp không giới hạn.