Nếu từng mê đồ Taobao, hẳn ai cũng quen với cảnh phải nhờ người order, chờ gom đơn, thanh toán trước rồi thấp thỏm đợi hàng vài tuần. Nhưng mọi thứ đang thay đổi rất nhanh khi hàng loạt xưởng và local brand Trung Quốc chính thức mở gian hàng trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.

Theo nhiều thông tin gần đây, sự xuất hiện của các shop Taobao trên các sàn TMĐT đang khiến mô hình order hộ truyền thống bước vào giai đoạn "đại thanh lọc". Những cái tên quen thuộc như Xiaozhainv, Sysea, Chachastu, Seemon... đều đã có gian hàng chính thức, cho phép khách Việt mua trực tiếp bằng tiếng Việt, thanh toán linh hoạt, thậm chí có cả hình thức COD (nhận hàng rồi mới trả tiền) - điều gần như không thể khi tự đặt trên Taobao nội địa trước đây. Điều đó đồng nghĩa với việc, thay vì phải qua nhiều khâu trung gian, người dùng giờ chỉ cần vài thao tác trên sàn TMĐT là đã có thể săn những mẫu quần áo, phụ kiện đang hot trên mạng xã hội với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, dưới đây là những gian hàng Taobao được nhiều tín đồ thời trang Việt yêu thích.

1. Xiaozhainv.vn

Nhắc đến những shop Taobao đình đám trên Shopee thì khó có thể bỏ qua Xiaozhainv. Đây là một trong những local brand Trung Quốc sở hữu lượng người theo dõi thuộc hàng "khủng" trên nền tảng.

Shop hiện đạt 4,8 sao với hơn 3,7 triệu lượt theo dõi, mức giá dao động khoảng 100.000 - 500.000 đồng.

Điểm mạnh của Xiaozhainv nằm ở kho sản phẩm cực lớn với gần 6.000 mẫu khác nhau. Từ áo croptop, áo thun, sơ mi, chân váy, đầm, quần jeans đến quần jogger... gần như phong cách nào cũng có. Các thiết kế đều bám khá sát xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội nên rất hợp với những ai thích đổi style liên tục.

Link shop: Shopee

2. Sysea

Nếu thích phong cách trẻ trung, năng động và dễ mặc mỗi ngày thì Sysea là cái tên rất đáng tham khảo.

Gian hàng hiện đạt 4,8 sao với hơn 1,3 triệu người theo dõi. Mức giá khá đa dạng, chỉ từ 20.000 đến khoảng 400.000 đồng.

Sysea sở hữu hơn 3.500 mẫu váy áo, tập trung vào những thiết kế tối giản nhưng vẫn theo kịp xu hướng. Đây cũng là một trong những shop được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ chất lượng vải ổn định, form dáng dễ mặc và mức giá hợp lý. Dù là shop quốc tế nên thời gian giao hàng có thể lâu hơn một chút, nhưng độ uy tín vẫn được nhiều người đánh giá cao.

Link shop: Shopee

3. IELGY

Nếu hội mê thời trang đã có hàng loạt shop quần áo Taobao đổ bộ Shopee thì team nghiện giày cũng không hề lép vế. IELGY là một trong những gian hàng quốc tế được nhiều người biết đến trên Shopee Mall, sở hữu hơn 2.000 sản phẩm với đủ kiểu dáng đang thịnh hành.

Gian hàng hiện đạt 4,8 sao với hơn 318,7K người theo dõi. Mức giá từ 70.000 - 500.000 đồng.

Không chỉ có sneaker, IELGY còn bán đa dạng các dòng boots, sandal, giày cao gót, giày búp bê,... giúp chị em dễ dàng tìm được một đôi phù hợp cho mọi hoàn cảnh, từ đi học, đi làm đến đi chơi. Các thiết kế đều bám sát xu hướng, trong khi mức giá lại khá "mềm", phù hợp với cả học sinh, sinh viên.

Link shop: Shopee

4. Chachastu

Nếu thường xuyên lướt Xiaohongshu hay Pinterest, hẳn bạn sẽ không còn xa lạ với Chachastu. Đây là local brand nội địa Trung Quốc nổi tiếng với những thiết kế mang gam màu pastel dịu mắt, nữ tính và cực kỳ "kẹo ngọt".

Điểm đặc trưng của Chachastu nằm ở những outfit trẻ trung, dễ mặc và rất hợp với concept "mỗi ngày một outfit". Từ váy, áo cho đến chân váy đều mang tông màu nhẹ nhàng, dễ phối với nhau nên không mất quá nhiều thời gian nghĩ xem hôm nay mặc gì. Nếu đang theo đuổi phong cách Hàn Quốc trong trẻo hoặc thích lưu thật nhiều outfit inspo thì đây là cái tên rất đáng tham khảo.

Mức giá của Chachastu dao động khoảng 200.000 - 1.500.000 đồng, phù hợp với nhiều nhu cầu từ mua mặc hằng ngày đến đầu tư những item chỉn chu hơn.

Link shop: Lazada

5. TOYOUTH

Khác với nhiều shop Taobao chạy theo xu hướng liên tục, TOYOUTH lựa chọn hướng đi tập trung vào chất liệu và phom dáng. Các thiết kế mang hơi hướng châu Âu với bảng màu trung tính, kiểu dáng tối giản nhưng vẫn sang và dễ ứng dụng.

Brand không có quá nhiều mẫu mã cầu kỳ mà hướng đến những món đồ có thể mặc trong nhiều dịp, từ đi làm, đi chơi đến du lịch. Nếu thích xây dựng tủ đồ "quiet luxury" hay capsule wardrobe thì TOYOUTH là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Mức giá của thương hiệu dao động từ 500.000 - 2.000.000 đồng mỗi sản phẩm.

Link shop: Lazada

6. Loowmane

Loowmane là cái tên được nhiều cô nàng yêu thích nhờ phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng không quá "đứng tuổi". Các thiết kế chủ yếu sử dụng bảng màu trung tính cùng phom dáng ôm vừa phải, tôn dáng mà vẫn dễ mặc.

Từ váy, áo sơ mi đến quần đều hướng đến phong cách gọn gàng, tinh tế nên rất phù hợp cho môi trường công sở hoặc những buổi hẹn hò cuối tuần. So với chất lượng và thiết kế, mức giá của Loowmane cũng được đánh giá khá "mềm", chỉ khoảng 200.000 - 500.000 đồng cho mỗi item.

Link shop: Lazada

7. Seemon

Nếu thích phong cách nữ tính, ngọt ngào và luôn cập nhật xu hướng mới thì Seemon là cái tên không nên bỏ qua. Thương hiệu gây ấn tượng với những mẫu váy dài thướt tha, áo len và các item mang đậm vibe Hàn Quốc.

Bảng màu của Seemon khá đa dạng, từ pastel nhẹ nhàng đến các tông trung tính nên rất dễ phối đồ. Đây cũng là một trong những shop phù hợp cho những ai thích chụp ảnh, đi cà phê hay chuẩn bị outfit cho mùa thu.

Giá sản phẩm dao động từ 200.000 - 1.200.000 đồng, đủ nhiều phân khúc để lựa chọn theo nhu cầu.

Nơi mua: Lazada

Việc các xưởng Taobao và local brand Trung Quốc chính thức mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử Việt Nam đang khiến cách mua sắm của nhiều người thay đổi rõ rệt. Với việc có thể đặt hàng trực tiếp bằng tiếng Việt, thanh toán linh hoạt và theo dõi đơn dễ dàng, việc săn đồ nội địa Trung giờ đây trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Còn với hội mê thời trang, đây chắc chắn là tin vui vì từ nay không cần nhờ order hộ vẫn có thể tự mình chốt đơn những món đồ đang hot chỉ với vài cú chạm.