Cô nàng chia sẻ kinh nghiệm lần đầu đi hút mỡ, khẳng định đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời

Lê Như Ngọc sinh năm 1997, quê Tuyên Quang. Hiện tại cô đang làm người mẫu ảnh và do tính chất công việc nên Ngọc cực kỳ quan tâm đến việc làm đẹp, thẩm mỹ.

Lý do gì khiến ngọc quyết định thực hiện hút mỡ?

Có rất nhiều lý do khiến Ngọc quyết định đi hút mỡ. Thứ nhất là vì công việc, Ngọc là người mẫu ảnh nên rất chú trọng đến vóc dáng, một chiếc bụng phình to vì mỡ sẽ khá phản cảm khi lên hình. Thứ hai là do Ngọc rất thích ăn đồ ngọt, thức ăn nhanh nên việc tăng cân khó có thể kiểm soát, điều này khiến cho mỡ tích tụ lâu năm và khi Ngọc áp dụng các phương pháp giảm cân khác như ăn kiêng hay tập thể dụng cũng không thể mang lại hiệu quả cao. Sau khi tham khảo ý kiến của những người đi trước và nghe tư vấn từ các bác sĩ của bệnh viện, Ngọc đã quyết định lựa chọn đi hút mỡ để nhanh chóng lấy lại vóc dáng như ý muốn.

Hình ảnh Như Ngọc trước khi hút mỡ

Ngọc đã hút mỡ mấy lần và có hài lòng với kết quả sau khi thực hiện không?

Ngọc mới chỉ thực hiện hút mỡ 1 lần và chủ yếu hút ở phần bụng, hai cánh tay, eo lưng. Trước khi hút mỡ, mình nặng khoảng 64-65kg và vòng 2 có số đo lên tới 80cm. Phương pháp hút mỡ giúp mình loại bỏ được khoảng 3 lít mỡ và cân nặng tại thời điểm đó không giảm nhiều. 3 tháng sau Ngọc tích cực giảm ăn, tăng tập nên đã giảm còn 52kg. Hiện tại, Ngọc rất hài lòng với kết quả này và hút mỡ chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời.

Ngọc có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm trước và sau khi hút mỡ cho các chị em tham khảo không?

Như Ngọc: Ngọc khuyên mọi người nên tìm hiểu kỹ các dịch vụ và phương pháp hút mỡ trước khi thực hiện. Việc thẩm mỹ có lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, do đó, bạn phải biết phương pháp đó có phù hợp với mình hay không. Riêng Ngọc thì Ngọc chọn công nghệ hút mỡ Vaser Lipo ít xâm lấn, đây là công nghệ hiện đại đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới và đặc biệt là được FDA Hoa Kỳ chứng nhận về độ an toàn.

Ngoài ra, các chị em cũng nên chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín, được Bộ Y Tế cấp phép để hút mỡ. Tại đây cũng sẽ có các trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp giúp chúng ta hoàn toàn an tâm khi làm đẹp.

Cuối cùng, Ngọc chỉ mong mọi người giữ một tinh thần thật thoải mái, không tạo áp lực cho bản thân và luôn tin tưởng vào việc hút mỡ cải thiện vóc dáng sẽ giúp bạn tự tin và thành công hơn.

Hình ảnh xinh đẹp của Như Ngọc sau khi hút mỡ vài tháng

Sau hút mỡ Ngọc có bị béo lại không?

Cho đến nay Ngọc đã hút mỡ được gần 6 tháng. Ngọc vẫn chưa thấy dấu hiệu bị tăng cân, tích mỡ trở lại. Có lẽ một phần là do Ngọc có chế độ ăn uống và tập luyện khoa học hơn. Ngọc cũng nghe các bác sĩ chia sẻ rằng các mô mỡ đã được loại bỏ sẽ mất đi vĩnh viễn, nếu Ngọc tăng cân trở lại thì mỡ cũng sẽ được phân tán ra đều các vùng khác trên cơ thể chứ không tập trung tại những vùng đã hút nữa.

Ngọc làm gì để nhanh bình phục và trở lại làm việc sau hút mỡ?

Như Ngọc: Vaser Lipo là công nghệ hút mỡ tiên tiến và an toàn nên Ngọc hoàn toàn không thấy đau trong quá trình thực hiện. Phương pháp này cũng có ưu điểm là hồi phục nhanh nên chỉ sau vài ngày Ngọc đã trở lại làm việc bình thường. Ngoài ra, Ngọc cũng tuân thủ tuyệt đối các chỉ định về việc nghỉ ngơi và ăn uống của bác sĩ nên sau khi hút mỡ mình cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh.

Như Ngọc xinh đẹp, rạng rỡ với vóc dáng thon gọn

Ngọc có lời khuyên nào dành cho các chị em chuẩn bị hút mỡ không?

Với mình, hút mỡ là phương pháp giảm cân hiệu quả nhất. Nếu bạn thuộc tuýp người béo và tích mỡ lâu năm, cơ địa khó giảm cân thì hãy thử ngay phương pháp này. Hút mỡ hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu như bạn tìm được một phương pháp phù hợp và cơ sở thẩm mỹ uy tín.

Cuối cùng, Ngọc mong rằng tất cả các chị em phụ nữ đều sẽ có được vóc dáng như mong muốn và luôn tự tin, xinh đẹp.

https://afamily.vn/co-nang-chia-se-kinh-nghiem-lan-dau-di-hut-mo-khang-dinh-day-la-quyet-dinh-dung-dan-nhat-cuoc-doi-2022052408321412.chn