Có một Kendall Jenner dịu dàng tới mức chìm nghỉm tại Met Gala 2025

Kendall Jenner chưa từng bỏ lỡ một mùa Met Gala nào, kể từ khi cô bắt đầu tham dự vào năm 2014. Met Gala 2025 đánh dấu sự xuất hiện lần thứ 11 của Kendall Jenner tại thảm đỏ thời trang lớn nhất hành tinh. Chủ đề của Met Gala năm nay là "Superfine: Tailoring Black Style" (Tạm dịch: "Thượng hạng: Nghệ thuật may đo trong phong cách người da màu"). Khách mời tham dự được khuyến khích lựa chọn trang phục menswear hay suit để phù hợp với dress code "Tailored for You" (Tạm dịch: "Thời trang may đo dành riêng cho bạn").

Trang phục của Kendall Jenner không lạc đề và trông rất hiền dịu, khác hẳn với những tạo hình trước kia mà cô mang tới Met Gala. Cụ thể, Kendall Jenner mặc bộ suit váy được may đo bởi nhà mốt Torishéju. Thiết kế trang phục có sự đan xen giữa độ đứng dáng và nét gợi cảm nhờ chi tiết cổ xẻ sâu, cùng đường nhấn eo chặt, từ đó tôn lên thân hình siêu mẫu của Kendall Jenner.

Thiết kế cổ xẻ sâu có thể tạo cảm giác trống trải. Vì vậy, Kendall Jenner đã tô điểm trang sức kim cương của Chopard để tăng thêm vẻ lộng lẫy, sang trọng cho tổng thể bộ cánh. Theo thông tin từ nhà thiết kế trang phục cho Kendall Jenner, bộ cánh được lấy cảm hứng từ ca sĩ, nghệ sĩ piano Gladys Bentley và vẻ đẹp của phụ nữ thời kỳ Phục hưng Harlem những năm 1920. Kiểu dáng của trang phục còn gợi nhắc tới truyền thống quấn khăn của người Nigeria.

"Tạo hình này thực sự liên quan mật thiết tới cá nhân tôi. Bởi vì bộ cánh thể hiện tính linh hoạt của chủ nghĩa Dandy và nghệ thuật may đo, cũng như ý nghĩa của nó đối với phụ nữ Anh da màu", nhà thiết kế Torishéju Dumi chia sẻ. "Tạo hình này cũng thách thức những quan điểm có sẵn về cách một người nên mặc đồ hoặc thiết kế dựa trên giới tính, chủng tộc hoặc xuất thân". Như vậy, đằng sau bộ trang phục tưởng chừng như rất tinh giản lại là nhiều tầng nghĩa mà Kendall Jenner lẫn nhà thiết kế muốn gửi gắm thông qua Met Gala 2025.

Trang phục của Kendall Jenner tại Met Gala 2025 được đánh giá là đẹp mắt. Tuy nhiên, so với những lựa chọn tới Met Gala các năm trước, Kendall Jenner của ngày hôm nay không có nhiều sự đột phá. Một số khán giả cho rằng, bộ cánh của Kendall Jenner khá buồn tẻ, tạo cảm giác như cô có buổi phỏng vấn xin việc sau khi tham dự thảm đỏ vậy. Số khác lại cho hay, dường như Kendall Jenner đã bỏ cuộc trong việc biến mình trở thành tâm điểm của Met Gala như mọi năm. Chưa cần nhìn lại quá khứ, chỉ mới so sánh với chị em cùng nhà là Kim Kardashian và Kylie Jenner, khán giả đã có thể thấy Kendall Jenner khá nhạt nhòa, chìm nghỉm.

Tạo hình của Kim Kardashian và Kylie Jenner tại Met Gala 2025.

Những năm trước, Kendall Jenner luôn khiến dân tình phải trầm trồ với diện mạo đột phá từ trang phục, kiểu tóc cho tới makeup.

Ảnh: Sưu tầm