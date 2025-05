Met Gala 2025: Anne Hathaway không có gì bất ngờ, Lisa được khuyên nên mặc quần dài còn Jennie thì đẹp nhất từ trước tới nay

Thứ Hai đầu tiên của tháng 5 luôn được những người yêu thời trang ở khắp nơi trên thế giới mong chờ. Bởi đây là thời điểm diễn ra "bữa tiệc thời trang lớn nhất hành tinh" - Met Gala. Như thường lệ, chủ đề của Met Gala luôn gây bất ngờ và kích thích sự tò mò từ phía công chúng.

Triển lãm của Viện trang phục năm nay có tiêu đề là "Superfine: Tailoring Black Style" (Tạm dịch: "Thượng hạng: Nghệ thuật may đo trong phong cách người da màu") khám phá tầm quan trọng của phong cách trong việc hình thành bản sắc của người gốc Phi tại Hoa Kỳ và châu Âu. Met Gala 2025 nhấn mạnh tới chủ nghĩa Dandy của người da màu. Chủ nghĩa này đề cập đến truyền thống của đàn ông da màu (và giờ đã lan tỏa tới cả những cá nhân thuộc mọi giới tính) sử dụng thời trang, đặc biệt là thời trang may đo tinh túy như một phương tiện mạnh mẽ để đấu tranh và thể hiện bản thân.

Dress code của Met Gala 2025 là "Tailored for You" (Tạm dịch: "Thời trang may đo dành riêng cho bạn"). Quy định trang phục này tập trung vào đồ menswear và suit, hứa hẹn sẽ khơi dậy sự sáng tạo của khách mời xoay quanh thời trang nam lịch lãm. Cùng xem, các khách mời đã mang đến những bất ngờ gì tới Met Gala 2025.

Chủ xị của Met Gala - Anna Wintour xuất hiện khá sớm với mái tóc bob trứ danh cùng bộ trang phục mang tông màu xanh pastel làm chủ đạo. Dân tình dành nhiều lời khen cho outfit lộng lẫy nhưng không kém phần trẻ trung của Tổng biên tập Vogue. Trang phục của bà đến từ Louis Vuitton.

Gigi Hadid diện một chiếc đầm vàng kim long lanh, bắt mắt của Miu Miu, kết hợp cùng kiểu tóc uốn cầu kỳ. Netizen chưa nhìn thấy chủ đề Met Gala năm nay ở bộ trang phục của Gigi Hadid nhưng sự xinh đẹp và lộng lẫy là không thể phủ nhận.

Anne Hathaway diện trang phục của Carolina Herrera nhưng không tạo bất ngờ. Bộ cánh này phảng phất nét công sở và được đánh giá chưa thực sự phù hợp với bữa tiệc thời trang như Met Gala. Điều lộng lẫy duy nhất là chiếc vòng cổ cô đeo.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh outfit của Lisa. Netizen cho rằng chiếc blazer khá đẹp mắt nhưng có lẽ Lisa cần một chiếc quần dài để ghi điểm hơn. Dù sao thì, thiết kế của Louis Vuitton đã giúp Lisa khoe đôi chân thon dài trứ danh.

Dua Lipa diện trang phục của Chanel tới Met Gala 2025. Tuy nhiên, bộ trang phục này khiến khán giả cảm thấy bối rối, khó có thể dành lời khen.

Giọng ca nổi tiếng Sabrina Carpenter diện trang phục của Louis Vuitton. Màu sắc của bộ cánh khá mới mẻ so với dàn khách mời. Tuy nhiên, thiết kế bodysuit này cũng không được lòng cư dân mạng.

Miley Cyrus trông đầy cá tính, thời thượng trong trang phục của Alaïa. Bộ cánh tôn lên vòng eo săn chắc của nữ ca sĩ, nhưng phần chân váy lại không cho thấy được nghệ thuật may đo tinh tế.

Zendaya đã không khiến dân tình thất vọng khi tới Met Gala năm nay. Trang phục của Zendaya được may đo hoàn hảo, rất phù hợp với chủ đề. Thiết kế mà cô diện đến từ Louis Vuitton. Không chỉ trang phục, kiểu tóc và layout trang điểm của Zendaya cũng được đánh giá cao.

Jennie Kim chính là một trong những khách mời khiến dân tình trầm trồ nhất tại Met Gala năm nay. Nữ thần tượng toàn cầu diện trang phục custom của Chanel. Thay vì mặc váy ngắn như vài năm trước, Jennie hôm nay đã khoác lên mình một chiếc đầm tuxedo sang trọng, lộng lẫy. Cô được đánh giá là như bước ra từ phim "Breakfast at Tiffany's".

Cặp vợ chồng Priyanka Chopra và Nick Jonas tiếp tục sánh đôi tại Met Gala. Như thường lệ, họ luôn có lựa chọn thời trang rất ăn ý với nhau.

