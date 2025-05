*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật...

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra vào rạng sáng ngày 6/5 (theo giờ Việt Nam) tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York (Mỹ). Met Gala không chỉ đơn thuần là 1 sự kiện thời trang - nơi các ngôi sao xuất hiện lộng lẫy trong những trang phục ấn tượng mà còn được xem như buổi gây quỹ quan trọng cho Viện Trang phục của bảo tàng lừng danh.

Với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), Met Gala 2025 năm nay chiêu đãi giới mộ điệu bằng bữa tiệc thời trang khác lạ, độc đáo. Chủ đề này là một cột mốc đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 20 năm, triển lãm tập trung vào thời trang menswear, tôn vinh phong cách và bản sắc của người da màu. Sự đổ bộ của dàn sao đình đám trong những bộ suit ấn tượng, mang đậm dấu ấn cá nhân cũng khiến giới mộ điệu được một phen mãn nhãn.

Ngoài "bà hoàng thời trang" Anna Wintour, Met Gala 2025 còn được đồng chủ trì bởi diễn viên Colman Domingo, tay đua F1 Lewis Hamilton, rapper A$AP Rocky, ca sĩ kiêm nhà thiết kế Pharrell Williams. Ngoài ra, LeBron James - huyền thoại bóng rổ cũng sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự của sự kiện năm nay.

Là một trong những người xuất hiện sớm nhất tại thảm xanh, Jennie gây ấn tượng với diện mạo mang phong cách cổ điển, quý tộc. Ngôi sao xứ Hàn diện mẫu váy tuxedo đen của Chanel, với thiết kế trễ vai tôn lên bờ vai "mắc áo" trứ danh, kết hợp cùng ngọc trai và hoa trà - 2 biểu tượng iconic gắn liền cùng nhà mốt. Kiểu tóc búi cùng mũ boater giúp nàng đại sứ hoàn thiện tạo hình một cách ấn tượng.

Lisa debut tại Met Gala nhưng không ngần ngại chọn phong cách no pants quá táo bạo. Em út BLACKPINK diện nguyên set đồ Louis Vuitton, gồm blazer ren mix với bodysuit, quần tất gợi cảm và giày cao gót tôn chân dài. Kiểu tóc xoăn búi rối cùng layout trang điểm nâu nude trông rất Tây nhưng lại khiến Lisa già đi ít nhiều.

Rosé chắc hẳn là người dễ match với chủ đề của Met Gala nhất trong số các thành viên BLACKPINK khi cô từng không ít lần lựa chọn phong cách menswear tại sự kiện. Nàng đại sứ Saint Laurent khoắc lên mình bộ suit đen của nhà mốt với chiếc vòng cổ và nhẫn lấp lánh từ Tiffany & Co. Kiểu tóc wet hair vào nếp, gọn gàng cũng giúp diện mạo nữ idol thêm hút mắt.

"Chủ xị" Anna Wintour quyền lực, sang trọng trong mẫu váy thêu hoạ tiết phối cùng blazer dáng dài.

Đơn giản nhưng vẫn sang chính là những cụm từ để miêu tả Kendall Jenner. Siêu mẫu đình đám xuất hiện trong trang phục của TORISHÉJU, với phần blazer chiết eo khoe khéo luôn cả vòng 1 gợi cảm cùng chân váy đuôi cá. Mỹ nhân đình đám lựa chọn kiểu tóc xoã đơn giản, dành tâm điểm cho chiếc vòng cổ lấp lánh.

Không thua kém bạn thân, Hailey Bieber cũng lựa chọn phong cách tối giản trong mẫu blazer đen từ Saint Laurent phối cùng giày cao gót, tôn lên đôi chân thon dài cực phẩm.

Gigi Hadid nổi bật trong mẫu váy cổ yếm ôm sát, được đính hạt kì công và lấy cảm hứng từ nữ diễn viên da đen nổi tiếng Josephine Baker của Miu Miu. Siêu mẫu đình đám cũng lựa chọn kiểu tóc buộc xước, với phần mái uốn vòng đầy cổ điển để visual thêm phần slay và cuốn hút.

Anne Hathaway sang trọng và thanh lịch trong mẫu áo sơ mi trắng cách điệu phối cùng chân váy dài ôm sát hoạ tiết kẻ ngang, nhường trọn spotlight cho chiếc vòng cổ lấp lánh của BVLGARI. Kiểu tóc buộc cao đuôi ngựa cùng layout makeup tông cam nude giúp tôn trọn đường nét sắc bén của "bông hồng nước Mỹ".

Kylie Jenner "đốt mắt" với đường cong nóng bỏng trong mẫu váy xuyên thấu của thương hiệu Ferragamo. Vẫn với layout makeup nude quen thuộc nhưng lần này, nữ tỷ phú lựa chọn kiểu tóc búi được vuốt keo gọn gàng để visual thêm phần sắc nét.

Cũng lựa chọn trang phục đến từ nhà mốt Miu Miu, Sydney Sweeney khoe trọn đường cong nóng bỏng trong bộ váy màu đen ôm sát lấp lánh. Được biết, trang phục của cô được lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Kim Novak.

Vẫn slay như thường lệ, Zendaya đơn giản mà đúng chủ đề trong bộ suit trắng classic của Louis Vuitton cùng chiếc mũ rộng vành ton sur ton, được lấy cảm hứng từ Bianca Jagger and Diana Ross. Dù chiếc mũ che nửa gương mặt nhưng nữ diễn viên vẫn khiến dân tình khó rời mắt với thần thái ngút ngàn.



ALAIA và Cartier chính là 2 thương hiệu đồng hành cùng Miley Cyrus tại Met Gala 2025. Tuy nhiên, trang phục của nữ ca sĩ đang nhận nhiều ý kiến trái chiều vì vừa không có gì nổi bật vừa không đúng đề bài.

Katy Pery diện trang phục cut-out cá tính, phá cách được custom riêng đến từ thương hiệu Mugler.

Nhẹ nhàng, trang nhã, và nữ tính chính là tạo hình Lana Del Rey mang đến Met Gala năm nay trong bộ váy bồng bềnh đến từ nhà mốt Valentino.

Sakira xinh đẹp trong mẫu váy Haute Couture màu hồng của Prabal Gurung nhưng trang phục của nữ ca sĩ sai chủ đề hoàn toàn.

Tyla cực slay trong mẫu váy được custom riêng từ Jacquemus, lấy cảm hứng từ André Leon Talley, khoe khéo vòng 1 căng đầy quyến rũ. Điểm sáng trong tạo hình này chính là kiểu tóc ngắn được uốn xoăn ngẫu hứng nhưng không kém phần quý phái, sang trọng.

Bad Bunny gây ấn tượng khi với bộ suit tông màu trung tính cổ điển cùng chiếc mũ được lấy cảm hứng từ "Pava" - trang phục truyền thống của người Puerto Rico.

Sabrina Carpenter sexy và nóng bỏng trong trang phục được custom bởi Louis Vuitton. Chủ nhân bản hit Espresso diện mẫu bodysuit phối cùng blazer cách điệu, tôn lên đường cong quyến rũ.

Dua Lipa lộng lẫy như nữ hoàng trong bộ váy xuyên thấu dài thướt tha, với điểm nhấn tua rua điệu đà cùng phân đính hạt lấp lánh. Kiểu tóc búi với phần mái được tạo kiểu lạ mắt cũng giúp tạo hình nữ ca sĩ thêm phần ấn tượng.

Lewis Hamilton ghi điểm với diện mạo bảnh bao và lịch lãm trong bộ suit trắng.

Pharrell Williams lựa chọn blazer tweed cùng quần ống loe tông màu đen - trắng từ Louis Vuitton để hoàn thiện outfit tại Met Gala 2025.

Asap Rocky xuất hiện như 1 tay súng với set đồ all black cùng loạt phụ kiện chất chơi, cá tính.

Lựa chọn bộ suit phom dáng rộng cách điệu kết hợp cùng áo choàng dài, S.Coup (SEVENTEEN) xuất hiện tại Met Gala 2025 với cương vị tân Đại sứ toàn cầu của BOSS.

Cá tính và nổi loạn hơn, Emma Chamberlain trong trang phục cut-out táo bạo. Kiểu tóc tém bạch kim kết hợp với kính cùng phụ kiện giúp giao diện nữ diễn viên thêm phần cool, cuốn hút.