Jennie trở lại Met Gala 2025: Sang xịn mịn có thừa, quý cô Chanel giá đáo

Sau nhiều đồn đoán và mong đợi về sự xuất hiện ở Met Gala 2025, Jennie cuối cùng đã chính thức có mặt tại bữa tiệc thời trang lớn nhất hành tinh của Vigue - đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp tham dự "Oscar thời trang" danh giá. Nếu như năm đầu tiên, Jennie ngọt ngào như một công chúa nhỏ trong chiếc minidress Chanel còn năm thứ hai lại táo bạo và đầy bất ngờ cùng màu xanh của Alaia thì lần này "Human Chanel" đã thật sự trở lại đầy mãnh liệt và cuốn hút. Là một trong những ngôi sao khởi hành sớm nhất từ The Mark Hotel, tạo hình của IT-girl đình đám nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên MXH toàn cầu.

Jennie tái xuất Met Gala 2025 cùng thương hiệu Chanel (Nguồn Instagram).

Met Gala 2025 với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), được đánh giá một đề bài cụ thể, song cũng yêu cầu tính sáng tạo không kém. Jennie đã làm tốt nhiệm vụ này cùng một thiết kế cổ điển, tinh tế của Chanel.

Tạo hình của Jennie trong mùa Met Gala thứ 3 chính thức lộ diện, "điện ảnh" đến từng khoảnh khắc.

Jennie có mặt ở thảm xanh Met Gala 2025 (Nguồn Vogue).

Có thể nói không chỉ "chặt chém" thảm đỏ bằng thần thái kiêu kỳ, mà Jennie còn ghi điểm tuyệt đối khi diện bộ trang phục đúng chuẩn tinh thần chủ đề năm nay: "Superfine: Tailoring Black Style" tôn vinh dành cho nghệ thuật may đo, khí chất quyền lực và tinh thần biểu tượng của thời trang da màu.

Liệu đây đã đủ là một lời đáp trả đanh thép cho câu hỏi: Jennie có tiếp tục mặc "nhạt" ở Met Gala?

Khoác lên mình bộ cánh được custom từ một thiết kế Chanel couture nằm trong BST Thu/Đông 1987 do chính Karl Lagerfeld sáng tạo, Jennie như bước ra từ một chương vàng của lịch sử nhà mốt. Chiếc tuxedo dress phối hợp đầy táo bạo giữa quần âu và áo corset cúp ngực, kết hợp cùng phần đuôi váy xếp ly dài chấm đất là sự giao thoa hoàn hảo giữa phom dáng menswear và đường nét nữ tính. Họa tiết hoa trà trắng và chuỗi ngọc trai cổ điển đậm chất Chanel trở thành điểm nhấn sắc nét, tôn bật vẻ đẹp thanh lịch pha chút nổi loạn đặc trưng của Jennie.

Lựa chọn một thiết kế di sản của Chanel, Jennie vừa tôn vinh tailoring truyền thống, lại khẳng định bản sắc cá nhân không thể trộn lẫn.

Chiếc mũ boater cùng layout makeup sắc sảo giúp Jennie hoàn thiện hình ảnh như một nữ quý tộc nước Pháp nhiều thập niên trước.