Gây xúc động trong tiết mục "Nhong Nhong Nhong", bé Mộc Trà tiết lộ đã chủ động xin ba mẹ cho theo học diễn xuất từ khi mới 4 tuổi

Sau khi tập 3 "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026" lên sóng, tiết mục "Nhong Nhong Nhong" của Nhà Làm Mạnh trở thành một trong những màn trình diễn để lại nhiều cảm xúc nhất. Bên cạnh sự kết hợp ăn ý của các anh tài, khán giả cũng dành nhiều sự yêu mến cho Mộc Trà - cô bé đảm nhận vai con gái của Thái VG.

(Nguồn: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026).

Dù mới 8 tuổi, Mộc Trà đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Với ánh mắt trong trẻo, những biểu cảm tự nhiên và khả năng nhập vai đầy cảm xúc, cô bé góp phần giúp câu chuyện trong tiết mục trở nên chân thật, lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

(Nguồn: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026).

Ít ai biết rằng, trước khi xuất hiện trong "Nhong Nhong Nhong", Mộc Trà từng tham gia một buổi trò chuyện cùng MC Nguyên Khang. Tại đây, cô bé khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ mình đã có niềm yêu thích với diễn xuất từ nhỏ xíu, và mới 4 tuổi cô bé đã tham gia diễn xuất tại các TVC quảng cáo, rồi sau đó là phim điện ảnh.

"Lúc mà con 4 tuổi, con thấy mấy cái đó vui lắm cho nên con mới xin ba mẹ, rồi ba mẹ cho con đóng tới giờ luôn" - cô bé chia sẻ.

Chỉ bằng vài câu nói hồn nhiên, Mộc Trà đã cho thấy tình yêu rất tự nhiên dành cho nghệ thuật. Không phải vì được gia đình định hướng, chính cô bé là người chủ động xin ba mẹ cho theo học và tham gia diễn xuất từ khi còn rất nhỏ.

Dù còn ít tuổi, Mộc Trà đã sớm làm quen với phim trường và góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình. Sự dạn dĩ trước ống kính, khả năng ghi nhớ lời thoại và nhập vai giúp cô bé trở thành gương mặt diễn viên nhí quen thuộc với nhiều đoàn phim.

Khi được MC Nguyên Khang hỏi ai là người dạy mình diễn xuất, Mộc Trà không ngần ngại trả lời: "Ba dạy con diễn xuất. Ba dạy con là các cô chú nói cái gì đó thì con phải lắng nghe. Còn khi nào cô chú kêu action thì con phải chăm chú nhập tâm".

Đó là những bài học rất đơn giản nhưng lại trở thành nền tảng giúp cô bé ngày càng tự tin hơn trước máy quay.

Khi được hỏi có cảm thấy áp lực mỗi lần đạo diễn hô "cction" hay không, Mộc Trà khiến mọi người bật cười với câu trả lời rất vô tư: "Con không thấy áp lực, con thấy rất là vui".

Sự hồn nhiên ấy cũng chính là điều khán giả cảm nhận được mỗi khi cô bé xuất hiện trên màn ảnh.

Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của buổi trò chuyện là khi MC Nguyên Khang hỏi liệu các bạn ở trường có nhận ra mình là diễn viên không. Mộc Trà nhanh nhẹn đáp: "Dạ không, mấy phim con đóng thì phải 17-18 tuổi mới xem được, cho nên các bạn cũng chưa có ai xem hết ạ".

Điều bất ngờ hơn cả là dù đã sở hữu một "gia tài" diễn xuất đáng nể ở tuổi lên 8, Mộc Trà lại không xem diễn viên là mục tiêu duy nhất trong tương lai. Khi được hỏi lớn lên muốn làm nghề gì, cô bé hồn nhiên chia sẻ: "Khi con lớn lên con muốn làm hoa hậu, vì hoa hậu xinh đẹp và cao".

Rồi ngay sau đó, cô bé lại nói thêm một ước mơ rất đáng yêu: "Con đi học là chính, còn đi đóng phim là phụ. Đi học thì sau này mình mới có tương lai được. Ngoài thích làm hoa hậu, con còn thích làm bác sĩ, vì làm bác sĩ để cứu người, chữa bệnh cho mọi người, cho nhiều bạn nhỏ".

Ở tuổi lên 8, Mộc Trà không chỉ khiến khán giả yêu mến bởi khả năng diễn xuất tự nhiên mà còn bởi sự hồn nhiên, lễ phép và những suy nghĩ rất trong trẻo đúng với lứa tuổi. Sau dấu ấn trong "Nhong Nhong Nhong", cô bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường nghệ thuật.

Nhưng trên hết, điều khiến nhiều người yêu quý Mộc Trà chính là việc em vẫn giữ được tuổi thơ hồn nhiên, luôn xem việc học là ưu tiên và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai.

Nguồn: Khang Show