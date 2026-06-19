Những chia sẻ mới đây của Youtuber Thơ Nguyễn về con trai đầu lòng, bé Tub (Youtube), đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không chỉ gây chú ý bởi em bé mới hơn 4 tháng tuổi đã có nếp sinh hoạt ngoan ngoãn, ngủ xuyên đêm đến sáng, nữ YouTuber còn khiến nhiều người đồng cảm với những tâm sự giản dị về hành trình làm mẹ.

Theo chia sẻ của Thơ Nguyễn, khi bé Tub được khoảng 4 tháng rưỡi, cậu bé đã hoàn thành đầy đủ các mũi vắc xin bắt buộc, nhú hai chiếc răng đầu tiên và đặc biệt là có thể ngủ liền một mạch đến 7 giờ sáng hôm sau. Điều khiến cô cảm thấy may mắn hơn cả là con "trộm vía" không sốt, ít quấy khóc và rất ngoan trong giai đoạn đầu đời, giúp mẹ bỉm sữa có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

"Một đứa trẻ bình thường đã là thành tích. Sau này cũng vậy, mình chỉ mong Tub bình thường, khoẻ mạnh và sống tử tế thôi. Nhưng không có nghĩa khi mình thấy các mẹ khác đang bắt con họ phải giỏi thế này, phải xuất sắc thế kia mà đánh giá họ. Vì mình biết nuôi một đứa trẻ không dễ dàng, cha mẹ đã cố gắng hết mình, cố gắng 200% và hơn thế nữa nên lúc nào họ cũng mong sau này con của họ được sung sướng... được giỏi hơn họ" - mẹ bỉm Thơ Nguyễn chia sẻ.

Nữ YouTuber cũng nhắn gửi đến các bạn trẻ rằng nếu cảm thấy bố mẹ nghiêm khắc hay khắt khe thì cũng đừng vội nghĩ cha mẹ không thương mình. Chỉ khi trở thành mẹ, cô mới hiểu phía sau những lời nhắc nhở hay áp lực đôi khi là nỗi lo rất lớn của cha mẹ về tương lai của con cái khi không còn có thể ở bên che chở.

Ngoài những chia sẻ về việc nuôi dạy con, Thơ Nguyễn còn khiến nhiều người xúc động khi kể về nết ngủ "trộm vía" của bé Tub. Bé ngủ rất tự giác, ngủ một mạch đến 7 giờ sáng hôm sau mà không cần mẹ ôm. Chính điều đó lại khiến Thơ Nguyễn có chút hụt hẫng khi đùa rằng mình vẫn chưa "cai ôm con", vẫn rất thèm cảm giác được ôm con ngủ như những ngày đầu.

"Ảnh tròn 4 tháng, mình nhớ ảnh lúc nhỏ. Mình hay ôm ảnh ngủ, ai cũng kêu ôm vậy rồi ảnh bám mẹ không đi đâu đc. Mà mình nghĩ, con thì bám mẹ chứ bám ai. Nên mình cứ ôm. Nghĩ bụng: Mấy năm nữa nó lớn, nó không cho mình ôm nữa giờ. Ấy mà giờ mới 4 tháng, ảnh thích ngủ riêng, nằm giường riêng, ngủ xuyên đêm không ôm mẹ. Sao tự nhiên bỏ ôm vậy con, mẹ chưa có cai ôm được con, mẹ còn thèm ôm lắm" - mẹ bỉm tâm sự.

Những tâm sự chân thành của Thơ Nguyễn đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ các bậc phụ huynh. Bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho một em bé có nết ăn, nết ngủ ngoan ngoãn, nhiều người cũng chia sẻ rằng điều quý giá nhất trong hành trình nuôi con không phải là những cột mốc vượt trội, mà chính là việc con lớn lên khỏe mạnh, bình an và được yêu thương trong vòng tay gia đình.