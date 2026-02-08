Cổ Lực Na Trát đẹp nhất khi thay đổi

Là một trong những mảnh ghép visual đình đám của "Tứ đại mỹ nhân Tân Cương", Cổ Lực Na Trát chưa bao giờ khiến công chúng thôi xuýt xoa bởi vẻ đẹp sắc sảo, kiêu kỳ như tạc tượng. Nét lai Tây bén đứt tay được cộng hưởng cùng khí chất minh tinh sang chảnh giúp mỹ nhân 1992 luôn chễm chệ ở top đầu các BXH nhan sắc. Tuy nhiên, từng có thời điểm vóc dáng "cò hương" ở mức báo động lại trở thành điểm trừ khiến phong độ của cô trồi sụt thất thường. Thế nhưng, màn tái xuất mới đây của Cổ Lực Na Trát thực sự đã khiến cõi mạng dậy sóng. Người đẹp nhận về cơn mưa lời khen nhờ vóc dáng tràn đầy sức sống, có da có thịt hơn.

Cổ Lực Na Trát khuynh đảo cõi mạng tại Đêm hội Weibo. (Nguồn: Weibo)

Xuất hiện tại sự kiện, Cổ Lực Na Trát tiếp tục khẳng định vị thế trong làng nhan sắc ngay từ những giây phút đầu tiên. Người đẹp có màn bùng nổ nhan sắc nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu xoăn dài, phần đầu được tết vương miện cầu kỳ vừa tạo hiệu ứng cổ điển giúp tôn trọn đường nét lai Tây sắc sảo. Bên cạnh đó, layout makeup tập trung tối đa vào đôi mắt, tạo chiều sâu cùng hàng mi cong vút của người đẹp cũng nhận về vô số lời khen.

Có thể nói, việc kết hợp cùng màu son đỏ quyến rũ khiến tổng thể visual của mỹ nữ Tân Cương càng bén đứt tay khiến người xem khó có thể rời mắt. (Nguồn: Weibo)

Thế nhưng tâm điểm sự chú ý lại đổ dồn vào vóc dáng có da có thịt đầy sức sống của Cổ Lực Na Trát. Không còn theo đuổi trào lưu mình hạc xương mai như trước, người đẹp giờ đây có màn lột xác ngoạn mục với body đầy đặn, vòng nào ra vòng đấy cực quyến rũ. Chiếc váy dạ hội được thiết kế sequin vàng rực rỡ với phần thân trên ôm sát cùng chi tiết xẻ tà cao vút không chỉ giúp nữ diễn viên khoe trọn đôi chân dài cực phẩm mà còn khoe trọn vùng xương quai xanh mềm mại cũng như vòng 1 căng tràn vốn có của cô.

Mỹ nữ Tân Cương "đốn tim" cộng đồng mạng trong set đồ lấp lánh, kiêu sa khó cưỡng. (Nguồn: Weibo)

Các tạo hình đẹp lộng lẫy, quyến rũ của Cổ Lực Na Trát hầu hết đều là lúc cô tăng cân, sở hữu vóc dáng đầy đặn. (Nguồn: Weibo)

Trước đó, nữ diễn viên từng nhiều lần trang cãi khi xuất hiện với vóc dáng gầy trơ xương. Tay chân khẳng khiu, xương quai xanh lộ rõ khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Không chỉ thân hình mỏng như tờ giấy đúng nghĩa mà nhan sắc của Cổ Lực Na Trát trở nên hốc hác, già nua hơn so với bình thường. Body quyến rũ, body chuẩn chỉnh của mỹ nhân Tân Cương dường như cũng biến mất hoàn toàn khi quá gầy.