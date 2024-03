Cô gái gây sốt với khoảnh khắc buộc tóc: 20 tuổi đã làm đại sứ, nàng thơ nhiều brand lớn, chân cũng đẹp đỉnh cao

Không ai khác ngoài Jang Wonyoung, cái tên quen thuộc đối với những người hâm mộ Kpop. Nổi tiếng với hào quang người nổi tiếng sáng ngời, đi đến đâu nổi bật tới đó, giới truyền thông ưu ái dành cho cô lời khen “sinh ra để làm idol". “Chào sân" làng nhạc xứ Hàn với tư cách là tân binh gen 4, Wonyoung đã trải qua một hành trình nhiều thách thức và khó khăn, để nay trở thành một trong những gương mặt biểu tượng của Kpop thế hệ mới. Tên tuổi và tầm ảnh hưởng của Jang Wonyoung đã được bảo chứng cho độ nhận diện của vô số nhãn hàng.

Khoảnh khắc buộc tóc của Jang Wonyoung trong đoạn clip ngắn quảng bá cho album đĩa đơn thứ 3 After LIKE năm 2022 từng gây bão mạng. Vẻ đẹp vô cùng trong trẻo, thanh thuần như bước ra từ một bộ phim thanh xuân vườn trường khiến netizen khen không ngớt

Từ quán quân gây tranh cãi...

Wonyoung lần đầu diện kiến công chúng tại show sống còn của đài Mnet - Produce48. Với visual cực hút mắt và tính cách 4D duyên dáng, cô nàng đã sở hữu lượng fan cứng top đầu chương trình. Tại đêm chung kết, Wonyoung đã xuất sắc vượt qua ứng cử viên mạnh Miyawaki Sakura để chiến thắng ngôi vị cao nhất. Điều này đồng nghĩa với việc cô trở thành quán quân trẻ tuổi nhất (14 tuổi) của chuỗi show sống còn Mnet. Chính vì thế, nữ idol cũng trở thành tâm điểm chỉ trích, soi mói của một bộ phận netizen, cho rằng cô không xứng đáng với danh hiệu center của IZ*ONE.

Nữ idol 14 tuổi chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ với khuôn mặt "búng ra sữa"

Sau khi IZ*ONE tan rã, Wonyoung trở về “đầu tàu" Starship với Ahn Yujin, debut một lần nữa với tư cách là thành viên của IVE. Vốn là 2 hot member của IZ*ONE, sức nóng của IVE trên bản đồ Kpop là không thể bàn cãi khi thành công nối tiếp thành công, ra bài nào là hit bài đó, độ nhận diện phủ sóng rộng rãi vượt lãnh thổ. Cái tên Jang Wonyoung xuất hiện ở mọi ngõ ngách, đưa cô lên vị thế hàng đầu gen 4 với sức ảnh hưởng siêu khủng. Đương nhiên, nổi tiếng luôn đi kèm tai tiếng, cơn bão chỉ trích nhắm đến Wonyoung ngày càng nghiêm trọng hơn, lượng antifan cũng áp đảo nhiều idol cùng thời.

Hành trình đi tìm sự công nhận của Wonyoung khi hoạt động với IZ*one

...đến nàng công chúa của Kpop, 20 tuổi trở thành đại sứ, nàng thơ của hàng loạt nhãn hàng

Dù là nạn nhân điển hình của làn sóng bạo lực mạng suốt một thời gian dài, Wonyoung vẫn luôn giữ cho mình vẻ tự tin, mạnh mẽ của một cô gái hiện đại với châm ngôn từng on-trend khắp cõi mạng: “No problem. I don't care. You are you. I am me" (Không vấn đề gì cả. Tôi không quan tâm. Chuyện của họ tôi không xen vào. Việc của tôi, tôi tự giải quyết). Có thể nói, nữ idol đại diện cho thế hệ trẻ không ngần ngại đón nhận những phán xét, đặt điều, thay vào đó là truyền cảm hứng về việc yêu bản thân, dám xông pha, tự tin vào chính bản thân.

Qua 6 năm lăn lội trong giới giải trí, hot mem IVE đã thoát khỏi hình tượng cute và nhí nhảnh, lột xác thành một mỹ nữ trưởng thành với visual ngày càng thăng hạng, thần thái thì vô cùng “chanh xả". Gương mặt baby của cô nàng giờ đã được thay thế bởi những đường nét vô cùng sắc sảo, thanh tú trên khuôn mặt. Wonyoung liên tục đuợc chỉ mặt gọi tên trong những BXH nhan sắc Kpop, trở thành nàng IT Girl thế hệ mới của Kpop.

Cô nàng sở hữu vóc dáng đáng ghen tỵ với đôi chân dài miên man và chiều cao 1m74. Jang Wonyoung còn được dân tình gọi là đối thủ đáng gờm của thánh body Lisa (BLACKPINK)

Nhờ nhan sắc vạn người mê và tầm ảnh hưởng không phải dạng vừa, Wonyoung liên tục “nổ job", trở thành nàng thơ của loạt nhãn hàng tên tuổi, một trong số đó phải kể đến danh phận đại sứ thương hiệu của Miu Miu khi mới 18. Sự hợp tác của Miu Miu và Wonyoung như "sinh ra để dành cho nhau" vì ở nữ idol toát lên vẻ kiêu kỳ, quý phái đúng hình ảnh nhà mốt hướng đến.



Nhiều sản phẩm mà cô nàng đại diện đều gặp trình trạng sold out, người người nhà nhà “bật mode" săn lùng những món đồ, bộ trang phục mà cô diện lên mình, chứng minh rằng “danh xứng với thực". Ngoài Miu Miu, cô nàng còn là gương mặt đại diện của vô số thương hiệu như innisfree, Fred, Amuse... hoặc chí ít cũng là nàng thơ cho chiến dịch quảng cáo của các nhãn hàng.

Jang Wonyoung gây tiếng vang lớn với vẻ ngoài ngọt ngào, kiêu sa đậm chất Miu Miu

Bức ảnh tuổi 20 đầy ngưỡng mộ từng viral và khiến không ít cộng đồng mạng phải trầm trồ của Jang Wonyoung

Jang Wonyoung ở tuổi 20, có trong tay tất cả những gì mà biết bao người ao ước, từ nhan sắc xinh đẹp đến sự nghiệp ấn tượng. Có lẽ, cũng vì vậy mà cái tên Wonyoung luôn là “thỏi nam châm" của truyền thông và dư luận, khi mọi nhất cử nhất động của cô đều có thể lọt hot topic trên các diễn đàn MXH. Quý cô Miu Miu vẫn sẽ tiếp tục con đường trưởng thành của bản thân và hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều dấu ấn trong quỹ đạo showbiz.