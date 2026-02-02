Cảnh giác khi “tổng vệ sinh” trước Tết: Bé gái 6 tuổi sốt 17 ngày liền, não xuất hiện hơn 20 ổ tổn thương

Càng gần Tết Nguyên đán, nhiều gia đình bắt đầu bước vào “chế độ tổng vệ sinh”, lau dọn nhà cửa, quét dọn bụi bặm để đón năm mới.

Tuy nhiên, việc “tổng vệ sinh trước Tết” tưởng chừng rất quen thuộc lại tiềm ẩn không ít nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng .

Theo Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam, chương trình “Tiểu Lị Giúp Đỡ” đưa tin, mới đây tại Trịnh Châu (Hà Nam), một bé gái 6 tuổi bị sốt kéo dài suốt 17 ngày. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện não của em xuất hiện hơn 20 ổ tổn thương, như thể bị “gặm nhấm”.

Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi khoa, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Trịnh Châu – bác sĩ Hoắc Ngọc Phong cho biết, nguyên nhân là do nhiễm nấm Aspergillus fumigatus (nấm khói).

Thời điểm đó, bé theo gia đình về một căn nhà cũ đã bỏ trống lâu ngày để dọn dẹp. Trong thời gian ngắn, bé hít phải lượng lớn bụi mốc tích tụ trong nhà, khiến nấm xâm nhập vào máu và lan lên não.

Trước đó, tại Dương Châu (Giang Tô), một cụ ông 73 tuổi sống một mình, có tiền sử hen suyễn, cũng bị lên cơn hen dữ dội khi tổng vệ sinh trước Tết do hít phải nhiều bụi. Dù đã uống thuốc hen nhưng không thuyên giảm, ông được đưa đi cấp cứu và cuối cùng được chẩn đoán mắc viêm phổi do nấm Aspergillus.

Bác sĩ khuyến cáo, khi dọn dẹp nhà cửa dịp cuối năm, tốt nhất không để trẻ nhỏ ở trong nhà, những góc tường bị ẩm mốc, đen sạm cần xử lý kịp thời và phải thực hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ.

Nấm mốc gây hại cho cơ thể như thế nào?

Nấm mốc trong nhà không chỉ gây mất mỹ quan mà còn đe dọa hệ hô hấp, da, đường ruột. Một số loại nấm còn có nguy cơ gây ung thư, điển hình như nấm Aspergillus flavus có thể tiết ra aflatoxin – một chất gây ung thư.

1. Tấn công hệ hô hấp

Nấm Aspergillus đen thường bám ở phòng tắm, khu vực rửa mặt ẩm ướt, dễ gây bệnh hô hấp và phổi, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu.

Nấm Cladosporium thường xuất hiện trên tường hoặc lơ lửng trong không khí, dễ gây hen suyễn và các bệnh đường hô hấp.

Một số loại nấm như Aspergillus fumigatus có thể gây nhiễm trùng phổi nguy hiểm đến tính mạng ở người miễn dịch kém.

2. Gây dị ứng

Nấm mốc là tác nhân gây dị ứng phổ biến. Bào tử nấm rất nhỏ, dễ phát tán trong không khí, khiến nhiều người bị đỏ – ngứa da và mắt, nghẹt mũi, ho.

Bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh từng thống kê rằng, nấm mốc là một trong những nguyên nhân quan trọng gây viêm mũi dị ứng, đặc biệt hoạt động mạnh vào mùa hè.

3. Gây viêm đường tiêu hóa

Nấm cũng có thể gây nhiễm trùng như viêm thực quản, viêm dạ dày – ruột do nấm Candida.

Làm sao để xử lý nấm mốc trong nhà?

Nấm mốc phát triển mạnh trong môi trường ẩm, nhiệt độ 20–30°C , độ ẩm trên 80% . Điều hòa không được vệ sinh thường xuyên cũng là nơi tích tụ nấm.

Mở cửa thông gió là cách hiệu quả nhất để hạn chế nấm mốc. Nên mở ít nhất hai cửa sổ theo đường chéo để không khí lưu thông, hoặc dùng chế độ hút ẩm của điều hòa.

Phòng tắm là nơi dễ phát sinh nấm mốc nhất, nên tránh phơi quần áo trong phòng tắm. Sau khi dọn dẹp có thể sử dụng dung dịch chuyên dụng diệt nấm mốc.

Khi tổng vệ sinh và xử lý nấm, cần đeo khẩu trang, găng tay, tùy tình huống nên đeo thêm kính bảo hộ để tránh hóa chất bắn vào mắt hoặc hít phải bụi nấm gây bệnh.

Lưu ý khi tổng vệ sinh trước Tết

1.Tuyệt đối không trộn lẫn các chất tẩy rửa

Mỗi loại chất tẩy rửa có công dụng riêng. Việc pha trộn tùy tiện không những không sạch hơn mà còn có thể sinh ra khí độc hoặc gây bỏng hóa chất.

Nước tẩy bồn cầu + dung dịch khử trùng 84 = Ngộ độc khí clo

Khí clo có độc tính cao, gây buồn nôn, nôn mửa, đau ngực, tiêu chảy. Dung dịch 84 + nước giặt = sinh chất độc

Ngoài làm giảm hiệu quả tẩy rửa, còn có thể tạo ra hợp chất gây hại. Nước rửa chén + nước tẩy bồn cầu = giảm hiệu quả làm sạch

Do phản ứng trung hòa giữa chất kiềm và axit.

2. Hãy bảo vệ chính mình

Đeo khẩu trang, găng tay Cân nhắc đeo kính bảo hộ khi cần thiết

Nguồn: Sohu