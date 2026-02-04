Bỉm Moony, sữa PediaSure... đang có giá cực kỳ hấp dẫn, các mẹ tranh thủ vào mua cho bé yêu đi nào

Trong bối cảnh chi phí nuôi con ngày càng tăng, việc săn bỉm sữa chính hãng trên các sàn thương mại điện tử đang trở thành lựa chọn thông minh của rất nhiều mẹ bỉm hiện đại.

Các sàn lớn thường xuyên có chương trình giảm sâu, flash sale, mã hoàn tiền, freeship, đặc biệt vào các ngày đôi, ngày lương hoặc sự kiện cho mẹ & bé. Nếu biết canh thời điểm, cùng một loại bỉm hoặc sữa quen dùng, mẹ hoàn toàn có thể mua với giá rẻ hơn đáng kể so với bên ngoài.

Quan trọng hơn, hiện nay các sàn uy tín đều có gian hàng chính hãng (Mall/Official Store), nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn đầy đủ, chính sách đổi trả minh bạch. Điều này giúp mẹ vừa tiết kiệm chi phí, vừa yên tâm về chất lượng, yếu tố không thể thỏa hiệp khi chọn sản phẩm cho con nhỏ. Ngoài ra, việc mua online còn giúp mẹ chủ động tích trữ, không lo hết bỉm lúc nửa đêm, không phải bế con đi xa hay chen chúc.

Chỉ cần một chút thời gian theo dõi giá và chọn đúng gian hàng chính hãng, mẹ hoàn toàn có thể nuôi con tiết kiệm hơn mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

1. Combo 2 Tã/Bỉm quần cao cấp Moony Blue M52/L44/XL38/XXL26

Tã/Bỉm quần cao cấp Moony Blue là dòng bỉm nội địa Nhật được nhiều mẹ tin chọn nhờ độ mềm mịn vượt trội và khả năng thấm hút nhanh – khóa ẩm lâu. Bề mặt bỉm êm như bông, dịu nhẹ cho làn da nhạy cảm của bé, giúp hạn chế hăm bí ngay cả khi mặc qua đêm. Thiết kế dáng quần co giãn linh hoạt, ôm vừa vặn bụng và đùi, cho bé thoải mái vận động, lật – bò – chạy nhảy mà không lo xô lệch. Moony Blue đặc biệt phù hợp với bé hiếu động và các mẹ ưu tiên chất lượng Nhật Bản, an toàn và dễ chịu cho con mỗi ngày.

Deal giá tốt: 604.000 - Giảm 36% Voucher giảm thêm 10-14% Freeship Mua tại: Lazada - Combo 2 Tã/Bỉm quần cao cấp Moony Blue

2. [Tặng 4 Lốc RTD 180ml] Bộ 2 Lon Sữa Bột Friso Gold 4 1400g/lon (cho trẻ từ 2-6 tuổi)

Sữa bột Friso Gold 4 là dòng sữa dành cho trẻ từ 2–6 tuổi, nổi bật với công nghệ LockNutri® giúp bảo toàn dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa khỏe và hấp thu tốt. Sữa bổ sung HMO, chất xơ GOS, DHA, vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường đề kháng, phát triển trí não và thể chất cho bé trong giai đoạn vàng. Hương vị nhạt, dễ uống, phù hợp khẩu vị trẻ nhỏ, được nhiều mẹ tin dùng để đồng hành cùng con lớn khôn mỗi ngày.

Deal giá tốt: 1.375.000 - Giảm 17% - Mua lon sữa tặng lốc sữa - Trợ giá 68k - Voucher 160k - Voucher MAX 14% - FS 100% Mua tại: Lazada - Bộ 2 Lon Sữa Bột Friso Gold 4 1400g/lon

3. Tã quần Huggies Black Label size XXL24 miếng

Tã quần Huggies Black Label là dòng bỉm cao cấp nổi bật với bề mặt mềm mịn chuẩn Nhật, dịu nhẹ cho làn da nhạy cảm của bé. Khả năng thấm hút nhanh, khóa ẩm vượt trội, giúp da bé luôn khô thoáng suốt nhiều giờ, kể cả ban đêm. Thiết kế dáng quần ôm gọn, co giãn linh hoạt, cho bé thoải mái vận động mà không lo tràn hay hằn da – lựa chọn lý tưởng cho các mẹ ưu tiên êm – khô – an toàn mỗi ngày.

Deal giá tốt: 307.000 - Giảm 41% Dòng sản phẩm cao cấp mới của tã Huggies Tặng túi đựng lì xì Huggies cho đơn 399k Tặng xe chòi chân cho đơn từ 999k Voucher 25k cho đơn 500k , 65k cho đơn 999k Voucher Max - Freeship toàn quốc Mua tại: Lazada - Tã quần Huggies Black Label

4. 1 lon PediaSure 1-10 tuổi dạng bột hương Vani 1.6kg

PediaSure dạng bột hương Vani dành cho trẻ từ 1–10 tuổi là sản phẩm dinh dưỡng giúp bù đắp thiếu hụt, hỗ trợ tăng trưởng toàn diện. Công thức giàu đạm, vitamin, khoáng chất, DHA và prebiotic, hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh, phát triển chiều cao, trí não và tăng cường đề kháng. Hương vani thơm nhẹ, dễ uống, phù hợp với nhiều bé kén ăn, được nhiều mẹ tin chọn để đồng hành cùng con trong giai đoạn phát triển quan trọng.

Deal giá tốt: 949.000 - Giảm 35% Trợ giá 56k Freeship Mua tại: Lazada - 1 lon PediaSure 1-10 tuổi dạng bột hương Vani 1.6kg

5. Sữa bột Similac 2+ 1.6kg đột phá dinh dưỡng 5G mới cho trẻ từ 2-6 tuổi (Bao bì thay đổi theo từng đợt nhập hàng)

Sữa bột Similac 2+ 1.6kg với đột phá dinh dưỡng 5G mới dành cho trẻ từ 2–6 tuổi, giúp hỗ trợ phát triển não bộ, chiều cao, tiêu hóa và miễn dịch toàn diện. Công thức bổ sung HMO, DHA, lutein, canxi và vitamin thiết yếu, giúp bé hấp thu tốt, khỏe mạnh và năng động mỗi ngày. Sữa có vị nhạt, dễ uống, phù hợp khẩu vị trẻ nhỏ, là lựa chọn đáng tin cậy cho giai đoạn vàng phát triển của bé.

