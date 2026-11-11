Có blazer xám trong tủ, hãy thử 3 cách phối này để đồ đi làm bớt một màu

Blazer xám, áo len ghi và chân váy suông là những món dễ lấy ra mặc vào buổi sáng đi làm. Nhưng khi cả bộ đều cùng tông và mọi món đều có phom cơ bản, nhìn qua gương dễ thấy mình đang lặp lại cách mặc hôm qua. Bộ ảnh này gợi ý ba chỗ để thay đổi: phom dáng, giày và màu nhấn. Mỗi lần chỉ cần thử một chi tiết để thấy món đồ quen có thể mặc khác đi thế nào.

1. Giữ nét chỉn chu, phá cách ở phom dáng

Công thức dễ áp dụng nhất là blazer chiết eo đi cùng chân váy suông. Phần eo rõ nét cân bằng đường thẳng của chân váy, còn đôi tất cao cổ tạo chút hơi hướng cổ điển. Nếu thích mặc rộng, có thể học cách phối blazer xám vai rộng với chân váy xếp nếp và áo len cùng tông. Một chút cổ sơ mi xanh lộ ra giúp các lớp áo tách nhau rõ hơn.

Chân váy cắt bất đối xứng cũng là cách tạo điểm nhấn ngay cả khi cả bộ chỉ quanh quẩn với màu trung tính. Với kiểu váy này, một chiếc áo cổ lọ trơn là đủ để đường cắt ở eo hoặc gấu váy được chú ý.

2. Muốn đổi vẻ cho bộ đồ xám, hãy bắt đầu từ đôi giày

Cùng một bộ suit xám, loafer nâu phối tất xanh nhạt làm bộ đồ bớt trang trọng, hợp cả ngày đi làm lẫn lúc ghé quán cà phê. Sneaker vàng đi cùng tất nhún xám lại cho cảm giác năng động hơn. Đáng học ở cách phối thứ hai là đôi tất vẫn giữ tông xám, nhờ vậy đôi giày vàng nổi lên mà tổng thể vẫn liền mạch.

Với chân váy xám dài ngang gối, giày đỏ rượu là lựa chọn dễ thử. Sắc đỏ đủ sâu để đi cùng áo khoác tối màu, nhưng vẫn nổi bật trên nền tất xám. Nếu thích một chi tiết lạ mắt hơn cho cuối tuần, đôi giày bạc có sọc xanh trong ảnh là ví dụ về cách để phụ kiện dẫn dắt cả bộ đồ.

3. Dùng xám làm nền cho xanh dương, vàng hoặc đỏ

Xanh dương là màu dễ đưa vào tủ đồ công sở. Chỉ cần mặc sơ mi xanh dưới blazer xám, để lộ cổ và cổ tay áo, phần thân trên đã sáng hơn. Bộ ảnh phối thêm chân váy denim xẻ trước và loafer đen, một công thức hợp với những ngày đi làm có thể mặc thoải mái hơn.

Nếu muốn thử màu rõ hơn, hãy phối áo len vàng mù tạt với chân váy xám đậm. Còn khi muốn giữ nguyên bộ đồ, một chiếc túi đỏ hoặc mũ đỏ như trong ảnh cuối là đủ. Món dễ thử nhất thường là món đã có sẵn. Sáng mai, cứ mặc lại chiếc blazer xám quen thuộc và chọn một đôi giày bạn ít khi nghĩ sẽ đi cùng nó.