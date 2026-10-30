Canifa và "Patterns of Life": Thời trang gia đình chuyển động cùng nhịp sống hiện đại

Dấu ấn uy tín và bước chuyển mình chiến lược

Không phải ngẫu nhiên mà Canifa trở thành cái tên nổi bật tại giải thưởng Better Choice Awards (BCA) ở hạng mục "Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm". Sự công nhận từ hội đồng chuyên môn cùng hàng chục nghìn lượt bình chọn từ người tiêu dùng chính là minh chứng rõ nét cho năng lực sáng tạo và sự thấu hiểu sâu sắc thị trường nội địa. Hơn hai thập kỷ phát triển, Canifa khẳng định dấu ấn bằng chất lượng sản phẩm được bảo chứng qua các chứng chỉ uy tín, ứng dụng công nghệ tiên tiến với nhiều tính năng trên trang phục, đồng thời đa dạng hóa thiết kế, kiểu dáng và chất liệu để đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình, ở mọi lứa tuổi.

Canifa liên tục chuyển mình để bắt kịp tư duy sống và gu thẩm mỹ của thế hệ tiêu dùng mới.

Song hành cùng DNA thiết kế đặc trưng, Canifa luôn biết cách làm mới mình để bắt nhịp với sự thay đổi trong tư duy của thế hệ tiêu dùng hiện đại. Trong các gia đình hiện đại, mỗi thành viên ngày càng có nhiều không gian để thể hiện cá tính và sở thích riêng. Dù khác nhau về gu thẩm mỹ, thói quen hay nhịp sống, bố mẹ, con cái và vợ chồng vẫn có thể tìm thấy sự đồng điệu, thấu hiểu và gắn kết từ chính những khác biệt ấy. Thương hiệu đã nâng tầm triết lý quen thuộc "Fashion for All" sang một hướng đi cảm xúc hơn, với tagline mới"Patterns of Life" đầy cảm hứng.

Việc tôn trọng đa dạng lối sống của từng thành viên dưới một mái nhà giúp thương hiệu chạm tới cảm xúc của khách hàng một cách tự nhiên nhất. Với bảo chứng từ danh hiệu Thương hiệu Quốc gia và dấu ấn tại BCA, Canifa sẵn sàng mở ra một chương mới, nơi thời trang trở thành cầu nối cho sự thấu hiểu và gắn kết giữa các thế hệ.

Patterns of life: Sắc màu riêng kết nối trong bức tranh chung

Với "Patterns of Life" (Khác nhịp, Chung nhà), Canifa khẳng định thời trang không dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ bên ngoài, mà đã trở thành chất liệu kết nối tự nhiên trong từng nếp sống gia đình. Một gia đình đa thế hệ chưa bao giờ là một bức tranh đơn sắc. Ở đó có thể là một người cha yêu thích sự tối giản, tiện dụng; một người mẹ chuộng phong cách nữ tính mềm mại; hay những đứa trẻ đầy phá cách và thích trải nghiệm sắc màu.

"Patterns of Life" tôn trọng cá tính riêng nhưng vẫn trọn vẹn gắn kết.

Từ lâu, Canifa đã là nơi những khác biệt cùng hiện diện, mỗi thành viên trong gia đình, từ ông bà, ba mẹ đến con cái, đều có thể tự do thể hiện màu sắc và cá tính riêng. Từ những gam màu nổi bật đến phong cách tối giản, từ thiết kế quen thuộc đến những lựa chọn mới mẻ, Canifa mang đến thế giới thời trang đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ, để mỗi người tìm thấy điều mình yêu thích và tự tin mặc theo cách riêng. Bởi với Canifa, thời trang không có một khuôn mẫu duy nhất; chính những khác biệt làm nên bức tranh cuộc sống sống động, nơi mỗi cá tính đều góp phần tạo nên vẻ đẹp của tổng thể.

Chương trình Model Kid Vietnam 2026 là sân chơi và cũng là một trong những không gian để Canifa tôn vinh khía cạnh này - nơi thương hiệu cùng các em nhỏ viết nên câu chuyện về sự tự do thể hiện bản thân và gắn kết những khác biệt. Qua chương trình, Canifa gửi gắm thông điệp: chúng ta không cần giống nhau để được yêu thương. Không ai phải thay đổi để trở thành một phiên bản giống người còn lại. Chỉ cần mỗi người hiểu nhau và dành cho nhau sự tôn trọng, khác biệt cũng có thể trở thành điều khiến tình yêu thêm sâu sắc.

Không rập khuôn sắc màu, các bé tự tin thể hiện chất riêng cùng Canifa.

Tinh thần "Patterns of Life" được Canifa truyền cảm hứng mạnh mẽ thông qua các hoạt động đồng hành cùng các gia đình Việt. Ở đó, mỗi thành viên dù ở độ tuổi nào cũng được tự do thể hiện gu thẩm mỹ riêng, để rồi khi đứng cạnh nhau vẫn tạo nên một bức tranh gia đình trọn vẹn và đồng điệu.

Thành công tại Better Choice Awards là một dấu ấn cho chặng đường đã qua, và "Patterns of Life" mở ra trang mới cho tương lai. Canifa tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu thời trang Việt văn minh, nơi mọi sự khác biệt đều được lắng nghe và mọi nhịp sống đều tìm thấy sự thoải mái nhất dưới một mái nhà.