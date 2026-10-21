Tháng 10 này, đường đua phim Hoa ngữ đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Ngọc Điệm Thu. Bộ phim ngôn tình lấy bối cảnh dân quốc do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính đã và đang viral khắp cộng đồng mê phim Trung Quốc. Bên cạnh chuyện tình đầy sóng gió của cặp đôi chính, dàn nhân vật phụ cũng trở thành đề tài được khán giả chú ý. Trong đó, Quách Vũ Hân là cái tên nổi bật khi đảm nhận vai nữ phụ Đào Tử Nghi, cô tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo, đem lòng yêu nam chính Ngu Sưởng Hiên nhưng không được đáp lại. Cũng vì tình cảm này, Đào Tử Nghi chẳng ít lần trở thành “chuyên gia gây khó dễ” cho nữ chính Diệp Bình Quân, từ ghen tuông, kiếm chuyện cho đến để người khác ra mặt thay mình. Càng về sau, khi tình yêu biến thành chấp niệm, cô nàng càng trở nên quyết liệt và khó lường hơn.

Tạo hình của Quách Vũ Hân trong Ngọc Điệm Thu.

Dù đảm nhận một nhân vật không mấy dễ mến trên phim, Quách Vũ Hân ngoài đời lại mang đến hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Không chỉ sở hữu visual ngọt ngào, trong trẻo, nữ diễn viên còn gây chú ý với gu ăn mặc khá biến hóa, từ thanh lịch, nữ tính đến trẻ trung, phóng khoáng. Đáng nói, những outfit của cô thường không quá cầu kỳ nhưng vẫn có điểm nhấn, đặc biệt dễ để chị em tham khảo và ứng dụng.

Nếu thích vẻ nữ tính nhưng vẫn muốn giữ nét chỉn chu, cách phối blazer của Quách Vũ Hân khá đáng tham khảo. Cô chọn blazer hồng kết hợp chân váy lụa dài màu hồng be, tạo tổng thể mềm mại và thanh lịch. Túi đeo vai nhỏ cùng giày sáng màu càng giúp outfit hài hòa. Chị em cũng có thể học cách chọn blazer pastel hoặc be sáng để vẻ ngoài trẻ trung, nhẹ nhàng hơn.

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Với những ngày muốn mặc đơn giản mà vẫn có điểm nhấn, Quách Vũ Hân gợi ý công thức sơ mi trắng và quần jeans xanh đậm, sau đó khoác hờ áo len nâu trên vai. Sơ mi được sơ vin cùng quần cạp cao giúp tổng thể gọn gàng, trong khi thắt lưng nâu và túi trắng tạo thêm nét thanh lịch. Đây cũng là công thức chị em có thể áp dụng ngay với những món đồ cơ bản sẵn có trong tủ.

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Muốn tìm một item vừa thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn đủ sành điệu, chị em có thể tham khảo chiếc váy đen của Quách Vũ Hân. Thiết kế không tay, nhấn nhẹ ở eo và phần chân váy xòe vừa phải giúp tổng thể trông gọn gàng, trẻ trung. Nữ diễn viên kết hợp thêm khuyên tai xanh ngọc và tóc búi gọn, tạo điểm nhấn vừa đủ cho set đồ tối giản.

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Ở một tạo hình khác, Quách Vũ Hân ghi điểm với set váy len và cardigan đồng điệu mang gam xanh pastel nhẹ nhàng. Chiếc váy ôm vừa phải, điểm thêm những bông hoa nổi ở thân trên tạo nét nữ tính mà không quá cầu kỳ. Cách phối cả set cùng màu và chất liệu cũng là gợi ý khá hay cho mùa thu đông, vừa dễ mặc vừa giúp tổng thể trông hài hòa, chỉn chu.

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Với những ngày muốn ăn mặc trẻ trung, thoải mái, Quách Vũ Hân trở về với công thức sơ mi và quần jeans quen thuộc. Người đẹp 9x chọn sơ mi xanh kẻ sọc khoác ngoài áo trắng, kết hợp quần jeans cạp cao để tổng thể gọn gàng mà vẫn phóng khoáng. Cách xắn nhẹ tay áo cũng giúp set đồ bớt nghiêm túc. Chị em có thể áp dụng công thức này cho những ngày không muốn phối đồ quá cầu kỳ mà vẫn đảm bảo vẻ ngoài chỉn chu.

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