Thời gian gần đây, cộng đồng mạng toàn cầu đang xôn xao trước một đoạn video ghi lại cảnh tượng những hệ thống máy móc tân tiến thực hiện các công việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Với dòng chú thích gây sốc về "Buồng cho em bé bú bằng AI mới nhất của Dubai" và viễn cảnh công nghệ năm 2026, đoạn clip ngắn đã nhanh chóng tạo nên một cơn bão truyền thông, thu hút hơn 16 triệu lượt xem và châm ngòi cho những cuộc tranh luận vô cùng gay gắt trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Đoạn clip viral về robot AI với lời giới thiệu là công nghệ AI mới nhất của Dubai dành cho tương lai năm 2026

Tâm điểm của đoạn video là hình ảnh một robot mang vóc dáng con người đang quỳ gối, cẩn thận bế một em bé sơ sinh. Cỗ máy này thực hiện hành động cho bé bú thông qua một hệ thống bình sữa được thiết kế gắn liền trên ngực, mô phỏng lại tư thế cho con bú tự nhiên của người mẹ. Ngay sau đó, đoạn clip tiếp tục phô diễn một buồng chăm sóc tự động hóa hoàn toàn có hình dáng như một chiếc kén hiện đại. Người dùng chỉ cần đặt em bé vào bên trong, hệ thống cơ khí sẽ tự động tháo bỏ tã bẩn, vứt xuống ngăn chứa bên dưới và mặc lại tã mới một cách trơn tru, biến việc chăm sóc trẻ nhỏ trở nên công nghiệp hóa một cách đáng kinh ngạc.





Tuy nhiên, sự thật đằng sau thước phim gây sốc này đã nhanh chóng được làm rõ. Trái với sự lo lắng của nhiều người về một nguyên mẫu công nghệ đang được thử nghiệm thực tế, đây hoàn toàn là một sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Nguồn gốc của đoạn phim xuất phát từ một kênh mạng xã hội chuyên sản xuất và đăng tải toàn bộ là các video giả tưởng bằng công nghệ AI sinh tạo. Bản thân nền tảng Instagram cũng đã hiển thị nhãn dán "Có dùng AI" ngay dưới bài đăng để minh bạch thông tin với người xem. Mục đích của đoạn clip đơn thuần là phác họa một viễn cảnh tương lai giả định nhằm thu hút sự chú ý, câu lượt xem và tương tác, hoàn toàn không có bất kỳ cỗ máy thực tế nào được sản xuất hay trưng bày.

Mặc dù đã được xác định chỉ là một sản phẩm kỹ thuật số, nội dung đoạn video vẫn đánh trúng vào tâm lý lo âu của xã hội và chạm đến ranh giới thiêng liêng nhất của nhân loại là tình mẫu tử. Điều này đã kéo theo một làn sóng phản ứng vô cùng tiêu cực, phần lớn người xem đều bày tỏ sự e ngại và phản đối kịch liệt việc để máy móc can thiệp vào quá trình nuôi dưỡng một sinh linh bé bỏng.

Rất nhiều tài khoản đã để lại bình luận thể hiện sự hoang mang tột độ. Một người dùng thẳng thắn nhận định "điều này thực sự quá nguy hiểm" khi giao phó sự an toàn và tính mạng của trẻ sơ sinh cho những cánh tay cơ khí vô hồn. Đồng tình với quan điểm này, một bình luận khác nhận được hơn 6.000 lượt thích đã viết: "Thật vô vọng. Không ai có thể thay thế được cái chạm và sự chăm sóc thực sự của người mẹ".

Nhiều bậc phụ huynh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối tâm giao trong giai đoạn đầu đời của trẻ. Họ đặt ra những câu hỏi sắc bén nhằm thức tỉnh dư luận: "Thế còn cảm xúc và sự giao tiếp trong lúc cho bú thì sao? Em bé không phải là một con robot, bé cần sự chú ý từ người mẹ". Sự phẫn nộ không chỉ dừng lại ở việc phản đối công nghệ hiện tại mà còn hướng về tương lai, khi không ít người bày tỏ sự bi quan với dòng cảm thán "tôi cảm thấy tội nghiệp cho thế hệ tiếp theo", hoặc khẳng định chắc nịch rằng bản thân "sẽ không bao giờ tin tưởng giao một đứa trẻ cho robot".

Những bình luận này là minh chứng rõ ràng cho thấy hơi ấm và tình yêu thương của con người là một giá trị độc bản mà không một nền tảng AI nào có thể sao chép hay thay thế.