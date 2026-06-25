Clip bé gái dễ thương chăm chỉ quét sân khiến dân mạng tan chảy. (Nguồn: @p.chamm_07)

"Khối nghỉ hè" trong hình dung của mọi người thường là các em nhỏ ham chơi, nghịch ngợm khiến bố mẹ, ông bà phải đau đầu. Thế nhưng đoạn clip mới nổi trên nền tảng TikTok lại đem lại ấn tượng khác hẳn, đó là một bé gái khoảng 6 tuổi tự giác và chăm chỉ dọn nhà quét sân phụ giúp gia đình theo ý dì Út.

Xuất hiện trong bộ quần áo thể thao màu xanh lá cây năng động, cô bé tí hon như lọt thỏm giữa sân nhà, đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp với chiếc chổi to hơn người. Cô bé lom khom nhặt nhạnh từng cành cây nhỏ chắn lối đi một cách cẩn thận.

Dù chiếc chổi rất khá to với vóc dáng nhỏ nhắn, em vẫn rất kiên trì, dùng hết sức quét sạch những chiếc lá khô trên sân xi măng. Từng động tác đưa chổi tuy còn chút vụng về, lóng ngóng đặc trưng của trẻ nhỏ nhưng lại rất tập trung và cố gắng.

Đáng yêu nhất là khoảnh khắc cô bé tạm nghỉ một nhịp, chống nạnh đầy thần thái để kiểm tra thành quả của mình, sau đó lại thoăn thoắt đi lấy đồ hót rác để gom lá. Hình ảnh "lao động là vinh quang" phiên bản nhí, vừa quét dọn vừa đi lại vô tư trên đôi chân trần giữa khoảng sân tràn ngập ánh nắng và cây xanh, khiến người xem tủm tỉm cười.

Đoạn clip với chú thích "Về ngoại chơi bị dì Út bắt làm công chuyện" nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Dân mạng tấm tắc ngợi khen cô bé biết sẻ chia công việc nhà với người lớn ngay từ khi còn nhỏ.

"Nhìn cái tướng chống nạnh nghỉ mệt giữa hiệp, mặt nghiêm trọng như đang lo nghĩ chuyện đại sự quốc gia mà tôi vừa thương vừa buồn cười không chịu nổi"; "Đúng là khối nghỉ hè này nó lạ lắm, nghỉ ngơi thì không thấy chứ thấy cơ tay lên chuột luôn rồi"; "Người ta là tiểu thư đài các, là mầm non tương lai của đất nước, đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi coi hoạt hình mà giờ phải bao thầu nguyên cái sân đầy lá rụng"...

Dân mạng tấm tắc ngợi khen bé gái chăm chỉ, nghe lời dì Út. (Ảnh chụp màn hình)

Việt Vũ viết: "Công nhận em bé ngoan dễ sợ, tuy mặt có hơi suy tư một chút nhưng tay chân vẫn làm việc năng nổ, gom lá vào đồ hót rác đâu ra đấy chứ không hề hờn dỗi quăng chổi bỏ chạy. Đáng yêu xỉu xứng đáng để các bạn bè xung quanh học tập".

Thanh Nga liên tưởng đến mình hồi nhỏ: "Coi clip mà tôi thấy hổ thẹn ghê gớm, bằng tuổi bé này hồi xưa tôi chỉ biết ăn vạ đòi mua kem chứ có biết phụ giúp quét dọn cái gì đâu. Đề nghị ngoại thưởng ngay cho Út hai ly trà sữa trân châu full topping để bù đắp tổn thất tinh thần và thể lực này nhé".

Thậm chí, Huy Hoàng còn lo hè năm sau bé không dám về với ngoại nữa: "Đúng là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Chắc trong đầu đang nghĩ biết thế ở lại thành phố đi bơi cho sướng, về đây bị dì Út sai vặt quá. Cho con 10 điểm chăm chỉ và 100 điểm đáng yêu luôn nhé!"

Hải Yến yêu cầu phải có phần thưởng xứng đáng cho bé: "Này chắc có ly trà sữa với cái đùi gà nè. Dì Út nhớ phải thưởng cho thành quả lao động của con nghen, chứ cứ làm việc không công là hè không dám về chơi với dì nữa. Ngoài đồ ăn ra, dì nhớ phải cho con chơi xíu điện thoại nha".

Nhiều cư dân mạng xem clip không khỏi nhớ về cháu của mình. Phan Tuấn viết: "Sao giống các cháu của tôi quá, tôi đi ra ngoài là lại nằm xem điện thoại, TV thế nhưng khi cậu về cái là phải hì hục làm mọi việc. Đứa rửa chén, đứa phơi đồ... ông bà chỉ còn biết cười trừ".