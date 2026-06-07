Mới đầu kỳ nghỉ hè mà dân mạng đã được phen cười ra nước mắt với màn giải cứu "mầm non báo thủ"

Mùa hè mới bắt đầu được vài tuần, nhưng các bậc phụ huynh đã kịp nhận ra một chân lý: Trường học có thể đóng cửa, chứ “vương quốc nghịch ngợm” của các nhóc tì thì hoạt động 24/7 với công suất tối đa.

Mới đây, mạng xã hội lại được một phen cười nghiêng ngả trước đoạn clip ghi lại cảnh "dở khóc dở cười" của một gia đình tại Việt Nam. Nhân vật chính là một cậu nhóc mặc áo Spiderman – bộ trang phục vốn đại diện cho siêu anh hùng giải cứu thế giới, nhưng trong trường hợp này, "siêu nhân" lại đang là đối tượng cần được giải cứu gấp.

Khối nghỉ hè ra trận

Khối nghỉ hè ra trận!

Chẳng biết bằng một phép thuật hay kỹ năng ẩn giấu nào, cậu bé đã tự "luồn lách" thế nào để toàn bộ phần đầu và một cánh tay chui tọt qua phần lỗ trống ở bệ tì tay và lưng của chiếc ghế nhựa giả mây. Kết quả là chiếc ghế bỗng biến thành một món "phụ kiện thời trang" bất đắc dĩ, ôm khít lấy người cậu bé.

Nhìn vào hiện trường, người xem vừa thương vừa buồn cười. Chiếc ghế nhựa cứng cáp, còn đầu cậu bé thì kẹt cứng. Mỗi lần cố nhúc nhích là một lần "tiến thoái lưỡng nan".

Trước tình huống này, ông bố đã phải ra tay đóng vai "đội trưởng đội cứu hộ". Ban đầu, hai bố con loay hoay tìm đủ mọi góc để rút đầu cậu bé ra nhưng bất thành. Người mẹ đứng ngoài quay clip thì chỉ biết vừa cười vừa "bó tay" trước độ sáng tạo vô bờ bến của con trai.

Điều đáng nói là dù đang ở trong tình cảnh "nguy kịch", chàng "Spiderman nhí" này lại sở hữu một tinh thần lạc quan đáng nể. Cứ mỗi lần bố xoay ghế, thử góc mới là cậu nhóc lại... toe toét miệng cười, mắt híp lại đầy khoái chí, hoàn toàn không có một chút sợ hãi hay khóc lóc nào. Đúng là "phong thái của một người làm việc lớn", nghịch thì nghịch nhưng tinh thần thì luôn bất biến!

Sau một hồi loay hoay, xoay đủ 360 độ từ tư thế đứng sang tư thế úp ngược chiếc ghế, cuối cùng ông bố cũng tìm được "góc xéo thần thánh" để nhẹ nhàng đưa đầu cậu con trai thoát khỏi chiếc ghế tai quái. Ngay khi vừa được tự do, cậu nhóc liền nhảy cẫng lên, cười khoái chí như thể vừa lập được một chiến tích lẫy lừng.

Bài học "xương máu" cho mùa hè

Đoạn clip ngắn nhưng đã phản ánh chuẩn xác 100% không khí của các gia đình có con nhỏ trong mùa nghỉ hè. Khi không còn bận rộn với sách vở, năng lượng của các bé chuyển hóa hoàn toàn thành các trò nghịch ngợm "bất khả tư nghị". Hôm nay là chiếc ghế, ngày mai rất có thể là cái chậu, cái lồng bàn, hay bất cứ chiếc khe hở nào trong nhà.

Lời khuyên cho các bậc phụ huynh: Mùa hè này, bên cạnh việc chuẩn bị đồ ăn, thức uống và các khóa học kỹ năng cho con, bố con cũng nên trang bị thêm một tinh thần thép, sự kiên nhẫn vô hạn và... luôn để mắt tới chiếc ghế nhựa trong nhà!