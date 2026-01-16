Chuyên gia dinh dưỡng khuyên: 2026 tạm biệt ngay 3 kiểu giảm cân này

Bước sang năm mới, không ít người đặt mục tiêu giảm cân như một cách “làm mới” bản thân sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Maddie Pasquariello , không phải xu hướng ăn kiêng nào đang lan truyền trên mạng xã hội cũng an toàn hay thực sự hiệu quả. Trên thực tế, nhiều trào lưu giảm cân đầu năm được quảng bá rầm rộ lại tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thói quen ăn uống và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nếu áp dụng thiếu hiểu biết.

Một trong những xu hướng phổ biến mà Pasquariello khuyên nên thận trọng là nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting) . Phương pháp này yêu cầu người theo đuổi chỉ ăn trong một khung giờ nhất định và nhịn ăn trong phần còn lại của ngày. Dù được nhiều người nổi tiếng lăng xê vì giúp giảm lượng calo nạp vào mà không cần tính toán quá phức tạp, chuyên gia cho rằng việc thường xuyên bỏ bữa – đặc biệt là bữa sáng hoặc bữa trưa – có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái đói kéo dài. Hệ quả là bạn dễ ăn quá nhiều vào cuối ngày, dẫn đến vòng luẩn quẩn của kiểm soát và mất kiểm soát trong ăn uống.

Xu hướng thứ hai là lạm dụng thực phẩm bổ sung và các “combo viên uống” giảm cân . Theo Pasquariello, nhiều loại supplement được quảng cáo với lời hứa hẹn đốt mỡ nhanh, giảm cân không cần ăn kiêng hay tập luyện, nhưng lại thiếu bằng chứng khoa học rõ ràng. Trong khi đó, nếu cơ thể không thật sự thiếu chất, việc bổ sung vitamin hay khoáng chất thông qua viên uống cũng không mang lại lợi ích đáng kể cho việc kiểm soát cân nặng. Thậm chí, sử dụng supplement không kiểm soát còn có thể gây rối loạn chuyển hóa hoặc ảnh hưởng đến gan, thận về lâu dài.

Ngoài ra, các chế độ ăn mang tính ngụy khoa học , điển hình như alkaline diet (chế độ ăn kiềm) , cũng nằm trong danh sách cần tránh. Chế độ này cho rằng việc ăn uống có thể thay đổi độ pH của cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm cân và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định cơ thể con người vốn có cơ chế tự điều chỉnh pH rất chặt chẽ, và thực phẩm gần như không thể tác động sâu đến quá trình này. Việc loại bỏ hàng loạt nhóm thực phẩm chỉ vì tin vào những tuyên bố thiếu cơ sở có thể khiến người ăn kiêng bỏ lỡ nhiều dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe tổng thể.

Thay vì chạy theo các trào lưu “giảm cân thần tốc”, Pasquariello nhấn mạnh rằng những thay đổi nhỏ nhưng bền vững mới là chìa khóa giúp kiểm soát cân nặng lâu dài. Một bữa sáng giàu protein và chất xơ, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt kết hợp sữa chua và trái cây, sẽ giúp duy trì năng lượng ổn định và hạn chế cảm giác thèm ăn trong ngày. Bên cạnh đó, việc duy trì vận động đều đặn, từ đi bộ, tập sức mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng, mang lại lợi ích toàn diện hơn là chỉ tập trung vào con số trên cân.

Chuyên gia cũng cho rằng giảm cân không nên được xem là một hình thức “trừng phạt” bản thân sau những ngày ăn uống thoải mái dịp lễ. Thay vào đó, đây nên là quá trình xây dựng lối sống lành mạnh, phù hợp với thể trạng và nhịp sinh hoạt của từng người. Việc tiếp cận thông tin từ các chuyên gia dinh dưỡng uy tín, thay vì tin vào quảng cáo hay lời truyền miệng trên mạng xã hội, sẽ giúp mỗi người đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn cho sức khỏe.

Nhìn chung, năm mới là thời điểm lý tưởng để thiết lập lại thói quen sống tích cực, chứ không phải để cuốn theo những xu hướng giảm cân thiếu kiểm chứng. Ăn uống cân bằng, ưu tiên thực phẩm tự nhiên và duy trì vận động hợp lý vẫn là con đường bền vững nhất để cải thiện vóc dáng và sức khỏe lâu dài.

