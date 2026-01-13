U60 vẫn có body bốc lửa nhờ ăn 15 quả trứng, tập gym 3 tiếng mỗi ngày

Ở tuổi U60, Andréa Sunshine – người phụ nữ sống tại London (Anh) đang trở thành cái tên gây tò mò trên truyền thông quốc tế nhờ vóc dáng săn chắc, gợi cảm và nguồn năng lượng dồi dào hiếm thấy. Ngoại hình trẻ trung của cô khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết tuổi thật, thậm chí thường xuyên bị nhầm là phụ nữ ở độ tuổi 30–40. Nhưng đằng sau hình thể “bốc lửa” ấy không phải may mắn hay phép màu, mà là kết quả của một lối sống kỷ luật kéo dài suốt nhiều năm.

Ảnh: IGNV.

Điểm gây chú ý nhất trong chế độ sinh hoạt của Andréa Sunshine chính là thực đơn giàu protein với trứng là thực phẩm chủ đạo . Theo chia sẻ, cô tiêu thụ trung bình khoảng 14–15 quả trứng mỗi ngày , tương đương hơn 5.000 quả trứng mỗi năm. Trứng luộc trở thành món ăn quen thuộc đến mức Andréa luôn mang theo bên mình mỗi khi ra ngoài, nhằm đảm bảo không bỏ bữa và duy trì lượng đạm cần thiết cho cơ thể. Với cô, việc ăn uống không còn là cảm hứng nhất thời mà là một phần của kỷ luật sống, được duy trì đều đặn và nghiêm túc.

Ảnh: IGNV.

Bên cạnh trứng, Andréa cũng chú trọng bổ sung rau xanh, đặc biệt là các loại giàu chất xơ như súp lơ, nhằm hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng khi nạp lượng protein lớn mỗi ngày. Cách ăn uống này giúp cơ thể cô duy trì cơ bắp săn chắc, hạn chế tích mỡ và giữ được sự gọn gàng theo thời gian. Đối với Andréa, ăn uống không nhằm mục đích giảm cân cấp tốc mà hướng đến việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Song song với chế độ ăn là cường độ tập luyện đáng nể . Người phụ nữ U60 dành trung bình khoảng 3 tiếng mỗi ngày tại phòng gym , chia đều cho các bài tập cardio và luyện sức mạnh. Cardio giúp tăng sức bền, hỗ trợ tim mạch và đốt mỡ hiệu quả, trong khi các bài tập tạ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì cơ bắp – yếu tố quan trọng để vóc dáng không bị chảy xệ theo tuổi tác. Việc tập luyện đều đặn giúp Andréa không chỉ giữ dáng mà còn duy trì sự linh hoạt, dẻo dai và tinh thần tích cực.

Ảnh: IGNV.

Điều khiến câu chuyện của Andréa Sunshine trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở tư duy sống chủ động trước tuổi tác . Cô từng chia sẻ rằng mục tiêu của mình không phải là chạy theo chuẩn mực cái đẹp hay áp lực xã hội, mà là làm chủ cơ thể và sức khỏe. Với Andréa, tuổi tác không phải rào cản để sống năng động, mà là động lực để chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn.

Ảnh: IGNV.

Dẫu vậy, chế độ ăn và tập luyện của Andréa cũng tạo ra nhiều tranh luận. Việc tiêu thụ lượng trứng lớn mỗi ngày hay dành nhiều giờ liên tục cho tập luyện không phải phương pháp phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người có vấn đề về tim mạch hoặc chuyển hóa. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần không đầu hàng thời gian của Andréa Sunshine đã phá vỡ nhiều định kiến về tuổi U60, đồng thời truyền cảm hứng cho phụ nữ ở mọi độ tuổi trong hành trình giữ gìn sức khỏe và vóc dáng bền vững.

Nguồn: The Sun