Thực đơn giảm 32kg không đói khát, không khổ sở của cô gái từng nặng 86kg

Giảm tới 32kg nghe có vẻ là điều không tưởng, nhưng với cô gái Hàn Quốc này, hành trình từ 86kg xuống còn 54kg lại diễn ra theo cách nhẹ nhàng hơn nhiều người nghĩ. Nữ YouTuber xứ kim chi gần đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai thực đơn ăn uống trong suốt quá trình giảm cân của mình. Điều đáng nói là bí quyết của cô không nằm ở việc nhịn ăn khắc nghiệt, mà ở chỗ "ăn đúng thứ cơ thể cần".

Ảnh @eoheung.horang

Chỉ cần lướt qua Instagram của cô gái này, dễ dàng nhận ra cô cực kỳ kỹ tính trong chuyện ăn uống. Thực đơn giảm cân được xây dựng khoa học, đủ chất và quan trọng nhất là giúp no lâu, không phải chịu cảnh đói meo mốc. Cùng xem đâu là những món ăn "chủ lực" đã giúp cô nàng Hàn Quốc đánh bay 32kg mỡ thừa.

Cá hồi – món ăn không thể thiếu trong thực đơn giảm cân

Theo chia sẻ của nữ YouTuber, cá hồi gần như xuất hiện thường xuyên trong các bữa ăn của cô. Nhiều nghiên cứu tại Nhật Bản cũng chỉ ra rằng cá hồi không chỉ là nguồn protein chất lượng cao mà còn chứa hàm lượng omega-3 dồi dào. Loại chất béo tốt này giúp chuyển hóa mỡ xấu trong cơ thể thành mỡ tốt, từ đó hỗ trợ đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn.

Không dừng lại ở đó, cá hồi còn giàu vitamin, tốt cho hoạt động của não bộ và đặc biệt có lợi cho những người gặp vấn đề về tim mạch nhờ khả năng duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Với cô gái Hàn, việc bổ sung cá hồi đều đặn vừa giúp giảm cân, vừa đảm bảo sức khỏe lâu dài.

Ảnh @eoheung.horang

Sữa chua Hy Lạp kết hợp hạt – "cứu tinh" mỗi khi thèm ăn vặt

Trong quá trình giảm cân, cảm giác thèm đồ ngọt hay đồ ăn vặt là điều khó tránh khỏi. Thay vì tìm đến bánh kẹo nhiều đường và calo rỗng, cô nàng chọn cách ăn vặt thông minh hơn bằng sữa chua Hy Lạp kết hợp cùng các loại hạt hoặc yến mạch.

Sự kết hợp này mang lại cảm giác no nhanh, no lâu, đồng thời cung cấp lượng lớn chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hạn chế tình trạng táo bón – vấn đề rất thường gặp khi ăn kiêng. Đây cũng là lý do cô có thể duy trì chế độ giảm cân dài hạn mà không rơi vào trạng thái mệt mỏi hay cáu gắt vì đói.

Ảnh @eoheung.horang

Bơ – "người bạn vàng" trong hành trình giảm mỡ

Quan sát thực đơn của nữ YouTuber, dễ nhận thấy bơ xuất hiện với tần suất khá cao. Không phải ngẫu nhiên mà loại quả này được nhiều người xem là "thực phẩm quốc dân" khi giảm cân. Chất béo trong bơ là chất béo tốt, giúp hạn chế tích tụ mỡ bụng, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no tự nhiên.

Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh rằng bơ cần được sử dụng ở mức vừa phải. Nếu ăn quá nhiều, lượng calo cao trong bơ hoàn toàn có thể phản tác dụng và khiến cân nặng tăng trở lại.

Ảnh @eoheung.horang

Cơm cuộn rong biển phiên bản eat clean

Một trong những món ăn đơn giản nhưng xuất hiện nhiều nhất trong giai đoạn giảm cân của cô là cơm cuộn rong biển kiểu Hàn Quốc. Thay vì dùng nhiều cơm trắng như phiên bản truyền thống, cô ưu tiên gạo lứt hoặc giảm tối đa lượng tinh bột, đồng thời tăng cường rau xanh.

Nhân cuộn thường bao gồm cà rốt, các loại rau củ và trứng sợi, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng vừa tạo cảm giác no mà không lo dư thừa calo. Món ăn này đặc biệt phù hợp với những người bận rộn, không giỏi nấu nướng nhưng vẫn muốn ăn uống lành mạnh.

Ảnh @eoheung.horang

Giảm cân không cần nhịn đói, quan trọng là ăn đúng

Hành trình giảm 32kg của nữ YouTuber Hàn Quốc cho thấy giảm cân không nhất thiết phải gắn liền với đói khát và khổ sở. Chỉ cần lựa chọn thực phẩm thông minh, ưu tiên protein chất lượng, chất béo tốt và rau xanh, cơ thể hoàn toàn có thể tự điều chỉnh để giảm mỡ một cách bền vững.

Chính sự kiên trì cùng tư duy "ăn để khỏe và đẹp hơn" đã giúp cô không chỉ thay đổi vóc dáng mà còn duy trì được kết quả lâu dài, trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người đang loay hoay trên hành trình giảm cân của mình.

Nguồn: TVBS