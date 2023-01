Chuyên gia chỉ rõ 6 lầm tưởng về nếp sinh hoạt EASY

Nếp sinh hoạt EASY không còn xa lạ đối với các bà mẹ nuôi con nhỏ ở Việt Nam. Đây là nếp sinh hoạt của trẻ hiểu nôm na là Eat - Activity - Sleep - Your time (Ăn - Chơi - Ngủ - Mẹ thư giãn). Bé ngủ dậy sẽ được cho ăn (Eat), được vui chơi vận động (Activity), sau đó mẹ cho bé ngủ (Sleep) và mẹ sẽ có thời gian để thư giãn (Your time). Khi bé ngủ dậy, mẹ lại tiếp tục thực hiện các bước trong một chu kỳ EASY mới, cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi bé đi vào giấc ngủ đêm.



Thực tế cho thấy, việc áp dụng EASY cho con đem lại những kết quả tuyệt vời cho cả mẹ và bé. Con được ăn, ngủ, chơi điều độ. Mẹ nhàn tênh, có thời gian để phục hồi và làm những công việc của mình. Tuy nhiên hiện nay vẫn tồn tại nhiều hiểu lầm về nếp sinh hoạt này.

Mới đây, chị Kim Oanh (Mẹ Cá Heo) - một chuyên gia trong lĩnh vực EASY đã chỉ ra 6 hiểu lầm cơ bản của mọi người về nếp sinh hoạt này. Chị cho rằng chính việc hiểu sai, thiếu kiến thức khiến cho luyện EASY không thành công.

Chị Kim Oanh và con trai.

6 hiểu lầm phổ biến về nếp sinh hoạt EASY

1. Nếp sinh hoạt EASY là "luyện ngủ"

Theo chị Kim Oanh, không ít người cho rằng, khi áp dụng nếp sinh hoạt EASY là bắt con phải theo 1 thời gian biểu cố định, giờ này phải ngủ, giờ phải thức, không theo nhu cầu trẻ.

Tuy nhiên, hiểu lầm này là hoàn toàn sai. Bởi EASY là nếp sinh hoạt "lành mạnh" của trẻ. Đây là trình tự được lặp đi lặp lại từ khi trẻ thức dậy cho đến lúc đi ngủ, giúp trẻ tách biệt các nhu cầu ăn, ngủ và vui chơi. Ngủ chỉ là một phần của nếp sinh hoạt này. Nhiều mẹ luyện ngủ cho con nhưng không áp dụng EASY. Nhưng muốn phương pháp này thực hiện được thì cần luyện ngủ.

2. EASY không tôn trọng trẻ, không theo nhu cầu trẻ

Khi nói đến EASY, nhiều bố mẹ thường nghĩ đến việc đưa trẻ vào một khung thời khoá biểu nhất định trong ngày. Do đó nhu cầu của trẻ không được tôn trọng vì con phải tuân theo giờ giấc mà người lớn muốn để phù hợp với nhịp sinh hoạt của gia đình. Đó hoàn toàn là một suy nghĩ sai lầm!

EASY rất linh động, chỉ cần sắp xếp các hành động theo 1 trình tự. Ví dụ như khi con thức dậy chào ngày mới thì sẽ được mẹ cho ăn, tiếp đến bé được chơi, và đi ngủ cữ tiếp theo. Easy áp dụng linh động dựa trên quan sát con, nếu ở tuần tuổi con cần thức 2h, mà con thức 1h50p quá buồn ngủ thì cho con đi ngủ sớm theo nhu cầu con. Hay con khó vào giấc ngủ, đúng ra 8h con sẽ ngủ nhưng 8h30 con ngủ thì hãy tính thời gian ngủ của con khi trẻ bắt đầu nhắm mắt. Mọi điều chỉnh của mẹ đều phải dựa trên biểu hiện của con.

3. Easy là để con tự lập, không ôm ấp

Như đã nói ở trên EASY chỉ là trình tự ăn - chơi - ngủ nên trong các hoạt động: CHƠI - mẹ cần ôm ấp trò chuyện với con bình thường, NGỦ - Mẹ vẫn có thể ôm con ngủ, ôm ru con bình thường (đây là trường hợp tập EASY nhưng không tập tự ngủ).

3. Easy là phải dùng quấn nhộng, ti giả, tiếng ồn trắng

Các công cụ quấn nhộng ti giả tiếng ồn trắng chỉ là công cụ hỗ trợ con dễ ngủ hơn, dễ tập tự ngủ hơn, dễ cho con ngủ lâu hơn thôi. Nói đúng hơn nó là công cụ hỗ trợ cho tập tự ngủ và khi con dễ ngủ thì tự nhiên tập EASY cũng "mượt mà" hơn.

4. EASY là để mặc bé khóc, không cần làm gì thêm

Hầu hết các ba mẹ đang đánh đồng EASY với các phương pháp hướng dẫn bé tự ngủ như: Cry it out with check, Cry it out. Tuy nhiên, theo chị Kim Oanh, việc để trẻ tự khóc đến khi mệt rồi tự chìm vào giấc ngủ là không đúng. Con khóc trước khi ngủ còn ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và chất lượng giấc ngủ của trẻ.

Khi áp dụng EASY mẹ cần thấu hiểu các nhu cầu ăn ngủ của con. Vì không nói được ra nhu cầu của mình, hầu như con sẽ khóc. Thay vì để trẻ khóc và tự ngủ thì trong EASY đã có nhiều kỹ thuật hỗ trợ khác nhau cho phù hợp từng lứa tuổi nhằm giúp trẻ tự đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Ví dụ tiếng ồn trắng, ti giả...

5. Easy thiết lập 1 lần là xong là sai hoàn toàn

Khi luyện EASY cho bé thành công, mẹ vẫn cần theo dõi nếp sinh hoạt này liên tục theo tháng tuổi và trong cuộc sống hàng ngày. Sẽ có ngày này ngày kia, những ngày đi tiêm về con ốm sốt, hay những ngày đi chơi đi ra ngoài, con sẽ bị lệch nhịp là hoàn toàn bình thường. Vì thế mẹ cần linh hoạt, tỉ mỉ khi nuôi dạy con.

Chị Oanh áp dụng quấn chũn và ti giả cho bé.

6. EASY là con phải ngủ cố định trong phòng

Trẻ nhỏ rất dễ bị giật mình bởi tiếng ồn lớn. Vì vậy cung cấp cho con 1 nơi nghỉ ngơi yên tĩnh, ánh sáng (dịu vào ban ngày và tối vào ban đêm), tiếng ồn phù hợp thì bé sẽ dễ ngủ hơn. Không riêng gì EASY mà các mẹ bình thường cũng sẽ chọn môi trường tốt nhất cho giấc ngủ của con. Ngủ ở một chỗ cố định giúp hỗ trợ tính trật tự của trẻ. Nhưng tất cả những điều kiện này không khiến trẻ trở thành lệ thuộc vào chúng. Trẻ có nếp sinh hoạt EASY lành mạnh có thể ngủ ở hầu hết bất kỳ môi trường thân thiện nào khác cho trẻ, chứ không nhất thiết là phòng ngủ của riêng mình. Nhưng mẹ không nên kỳ vọng con có thể ngủ trong môi trường ồn ào nhiều kích thích như ở nơi công cộng, các buổi tiệc...