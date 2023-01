Hữu Lũng, Lạng Sơn - Điểm dã ngoại lý tưởng dịp Tết cho các gia đình

Là người yêu thích du lịch và luôn muốn các con có nhiều cơ hội để khám phá những điều mới lạ của cuộc sống, chị Thanh Hương (36 tuổi, Hà Nội) thường tranh thủ các dịp nghỉ lễ để cùng các con "xách balo lên đường". Mới đây, gia đình của chị đã có chuyến dã ngoại tuyệt vời tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Tranh thủ dịp nghỉ Tết Dương lịch, chị đưa con đến đây để thư giãn.

Chị Hương chia sẻ: "Điểm đến đầu tiên của năm mới của gia đình mình cách Hà Nội 2,5 giờ lái xe. Hữu Lũng vừa vặn để khám phá thong thả với khoảng thời gian 2 ngày 1 đêm. Cả nhà mình đến Hữu Lũng vào 1 ngày trời đông khá đẹp. Thời tiết mát mẻ. Xin chia sẻ ít kinh nghiệm chuyến đi để các bạn đi thuận tiện hơn".

Hữu Lũng, Lạng Sơn là điểm đến đáng nhớ của gia đình chị Hương dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Kinh nghiệm du lịch Hữu Lũng, Lạng Sơn – điểm đến cực thuận tiện cho kỳ nghỉ cuối tuần

Dưới đây là những chia sẻ của chị Hương về chuyến đi dã ngoại đầu tiên trong năm mới của gia đình. Mẹ trẻ mong rằng những trải nghiệm của mình sẽ giúp ích cho nhiều gia đình đang lên kế hoạch du xuân đầu năm!

1. Di chuyển đến Hữu Lũng thế nào?

Từ Hà Nội, gia đình chị Hương đến Hữu Lũng, Lạng Sơn bằng ô tô cá nhân: Đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và Bắc Giang - Lạng Sơn chỉ mất khoảng 2,5 giờ đồng hồ. Đường rất đẹp, phù hợp với những tay lái mới, chưa có nhiều kinh nghiệm đường trường. Từ cao tốc rẽ vào Hữu Lũng có 1 đoạn đường vòng quanh núi khá ngoằn ngoèo, bụi bặm và hơi xóc một chút.

2. Hành lý chuẩn bị trước khi đi cho gia đình có con nhỏ?

Mẹ trẻ cho hay: "Hành lý cho gia đình mình rất gọn nhẹ. Vì các con đã lớn, không cần chuẩn bị bỉm sữa, hơn nữa chuyến đi ngắn ngày nên cũng không cần mang nhiều quần áo. Tuy nhiên, vì là mùa đông nên khi con tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân, mình nhắc chúng phải mang đầy đủ găng tay và mũ len để giữ ấm.

Ngoài ra trong mỗi chuyến đi, điều mình chú ý nhất là… “đồ chơi” cho các gia đình. Với Hữu Lũng, do trước khi lên đường, đã tìm hiểu nơi đây có thảo nguyên và lều trại nên checklist của mình có diều, bóng và pháo bông để các con chơi trên đồng cỏ, loa nghe nhạc, sách và cà phê cùng phin để "chill chill" khi cắm trại và một ít vụn bánh mì cho các “bạn” bồ câu ở trang trại".

3. Đến Hữu Lũng ở đâu?

Gia đình chị Hương nghỉ ngơi tại 1 homestay địa phương. Mẹ trẻ đánh giá homestay này khá đẹp, dễ tìm. Phòng ở tương đối rộng, khoảng 40m, có 2 mặt thoáng, khép kín với đầy đủ tiện nghi cơ bản và vẫn còn hoạt động tốt. Điểm trừ duy nhất là trong phòng không có điều hòa ấm, nhưng bù lại là chăn đệm dày, ấm và sạch sẽ.

Mọi người nên đọc nhiều review ở các hội nhóm du lịch về homestay Hữu Lũng trước khi đến đây nhé.

Nơi gia đình chị Hương nghỉ ngơi tại Hữu Lũng.

4. Tại Hữu Lũng, Lạng Sơn ăn gì?

"Gia đình mình đặt món ở homestay luôn để có thể trải nghiệm hết các đặc sản địa phương. Ví dụ như bánh chưng đen, hương chao lá lốt, trạch đồng chiên giòn, vịt quay mắc khén, khâu nhục, rau rừng, bánh bí đỏ… Nguyên liệu tươi do chủ homestay mua từ sớm và chế biến khá tinh tế đã góp phần làm trải nghiệm chuyến đi lần này của gia đình mình trở nên trọn vẹn. Món ăn đều vừa miệng, nóng sốt, giá hợp lý" - chị Hương kể.

Theo chị Hương, 3 bữa ở homestay đủ để trải nghiệm hết các đặc sản địa phương như khâu nhục, hương rang lá lốt, vịt nướng, lạp sườn...

5. Ở đây có những hoạt động gì vui?

Do thời gian nghỉ dưỡng ngắn nên gia đình chị chỉ chọn những điểm nổi bật nhất của Hữu Lũng để trải nghiệm trong chuyến đi này. Mẹ trẻ cho biết: "Thảo nguyên Đồng Lâm có thảm cỏ rộng mênh mông. Trẻ con mê mẩn với hoạt động cưỡi ngựa trên đồng cỏ. Ngựa ở đây có loại to cho người lớn và bé cho trẻ con nên khá an toàn.

Ngoài ra còn có chèo thuyền Kayak trên hồ Noong Dùng. Nước hồ xanh ngắt, ôm trọn bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp, hai bên bờ cỏ lau bung nở. Chèo Kayak giữa mênh mông sóng nước mây trời là trải nghiệm thú vị với cả người lớn lẫn trẻ con. Tại bến thuyền, có Kayak và bè tre để du khách lựa chọn.

Cắm trại tại Michi camp: từ bến thuyền, tản bộ vài bước là tới Michi farm, khu trang trại nuôi thỏ, chuột hamster, cừu, bò, bồ câu... Những túp lều trắng nép mình ven bờ hồ rất nên thơ. Trong lều trại có chăn ấm, đệm êm, sạc điện... không thiếu thứ gì. Đây là điểm lý tưởng để các nhóc đá bóng, thả diều, ba mẹ cafe chém gió chill chill buổi sáng và ngắm trăng sao ban đêm".

6. Qua chuyến đi này thì các con học hỏi được điều gì ạ?

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Trước khi đi, chị Hương đã chỉ cho các con vị trí điểm đến, để bé dần định hình những kiến thức địa lý cơ bản. Trên đường đi, vợ chồng chị chỉ cho con biết tên của một số cây cầu, con đường, dòng sông. Con học cách sử dụng google map, so sánh địa hình Lạng Sơn với 1 số điểm con đã đi như vịnh Hạ Long, Ninh Bình… Bé nhà chị Hương được học cách cưỡi ngựa, chèo thuyền Kayak… Mẹ trẻ cảm thấy vui khi nhìn thấy các con đã “thu hoạch” được không ít trải nghiệm và kiến thức thú vị.

7. Có điểm gì cần lưu ý khi đến Hữu Lũng, Lạng Sơn?

"Cá nhân mình thấy có một số lưu ý như sau: Một là nên lên kế hoạch cụ thể về chuyến đi, chi tiết đến chỗ ở, món ăn, các hoạt động sẽ trải nghiệm để tối ưu hóa chi phí và vui chơi được trọn vẹn; hai là khi tới một địa điểm mới, có ao hồ sông nước, núi non…, trẻ con hiếu động và nghịch ngợm nên bố mẹ cần để ý sát sao đến con; ba là với những chuyến đi trong dịp lễ Tết, người cầm lái cần hạn chế bia rượu để đảm bảo an toàn giao thông" - chị Hương chia sẻ.