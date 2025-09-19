Chương Nhược Nam phá cách nhưng thành công quá!

Không thể phủ nhận sức hút ngày càng lớn của Chương Nhược Nam, nhất là sau thành công của bộ phim Khó Dỗ Dành. Mỹ nhân sinh năm 1996 trở thành gương mặt được công chúng yêu mến nhờ visual trong trẻo, xinh đẹp đúng chuẩn “bạch nguyệt quang”. Không chỉ sở hữu nhiều tài nguyên phim ảnh, cô còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang đình đám săn đón. Mới đây, nữ diễn viên gây bất ngờ khi xuất hiện tại sự kiện của Michael Kors với diện mạo hoàn toàn mới mẻ, phá cách hơn hẳn hình tượng thanh thuần thường thấy. Sự thay đổi phong cách, thử thách với nhiều style khiến người hâm mộ Chương Nhược Nam vô cùng thích thú.

Tạo hình "thoát bánh bèo" của Chương Nhược Nam khiến dân tình xôn xao. (Nguồn: Weibo)

Chương Nhược Nam xuất hiện trong một set đồ cá tính gồm tank top ôm phối cùng chân váy ngắn đồng chất liệu, khoác ngoài là chiếc jacket da lộn với chi tiết tua rua phóng khoáng. Đôi boots cao cổ đen giúp nữ diễn viên "hack" chân thêm đôi chút, khiến vẻ ngoài thêm phần thời thượng.

Điểm nhấn cho tạo hình lần này của ngôi sao Khó Dỗ Dành chính là kiểu tóc xoăn mỳ tôm buộc cao, thả lọn lòa xòa trước trán, phảng phất nét retro xen lẫn hiện đại. Dù là lần đầu phá cách nhưng kiểu tóc này được đánh giá vô cùng hợp với Chương Nhược Nam, tôn lên đường nét ngọt ngào, rạng rỡ của nữ diễn viên. Cô hoàn thiện layout với style makeup sắc, son cam làm nổi bật làn da trắng sáng.

Màn thử nghiệm phong cách khá thành công của Chương Nhược Nam, đem đến giao diện mới lạ, sắc sảo hơn.

Kiểu tóc xoăn xù mỳ chính là điểm sáng cho tạo hình lần này và đã làm tròn nhiệm vụ, giúp Chương Nhược Nam "F5 giao diện" thành công.

Vô vàn lời khen có cánh dành cho diện mạo mới của Chương Nhược Nam. Nhiều người cũng mong "bạch nguyệt quang" Cbiz sẽ chăm đổi mới phong cách hơn.

Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp "bạch nguyệt quang", Chương Nhược Nam thường gắn liền với những kiểu tóc mang vẻ điệu đà, tiểu thư khi tham dự các sự kiện. Mỹ nhân xứ tỷ dân chuộng những kiểu tóc xõa uốn xoăn nhẹ nhàng, nếu buộc hoặc búi cũng phải tạo kiểu nữ tính đúng với hình tượng nữ thần thanh xuân.