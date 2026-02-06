Chương Nhược Nam chán làm “bạch nguyệt quang”?

Chương Nhược Nam vốn được công chúng ưu ái gọi là "bạch nguyệt quang" của màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu nhan sắc trong trẻo, mong manh cùng khí chất nhẹ nhàng khiến cô luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ. Hình ảnh xinh đẹp tựa nữ thần của mỹ nhân thành xuân thường xuyên được khán giả và truyền thông nhắc đến như một chuẩn mực visual dịu dàng, thuần khiết.

Tuy nhiên, tại đêm hội Weibo mới đây, tạo hình của Chương Nhược Nam lại bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng layout makeup lần này chưa thực sự phù hợp với cô, khiến tổng thể hình ảnh thiếu đi sự hài hòa quen thuộc. Thậm chí, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1996 còn leo thẳng lên hot search và trở thành gương mặt được bàn luận sôi nổi nhất đêm hội.

Chương Nhược Nam xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy của Mark Bumgarner. (Nguồn: Weibo)

Cụ thể, nhiều ý kiến nhận xét layout lần này của Chương Nhược Nam thiếu gu và chưa thực sự tôn được lợi thế gương mặt của nữ diễn viên. Má hồng được đánh đậm, eyeliner sắc, mi giả rõ nét khiến tổng thể khuôn mặt bị "đóng khung" trong một gam màu, trong khi cặp chân mày rậm theo kiểu tự nhiên lại bị nhận xét là quá mạnh, tạo cảm giác lạc quẻ.

Nhiều ý kiến còn phân tích rằng việc lựa chọn phong cách chân mày "wild brow" thì cần đi cùng son đỏ đậm hoặc màu môi có độ sắc để cân bằng, còn ở tạo hình này, chân mày, má hồng và son môi dường như mỗi chi tiết lại đi theo một hướng khác nhau, thiếu sự liên kết tổng thể. Ngược lại, không ít khán giả lên tiếng bênh vực rằng nhan sắc của Chương Nhược Nam vốn đã quá nổi bật, tạo hình lần này vẫn mang vẻ mong manh, nũng nịu và rất đáng yêu.

Cận cảnh layout makeup gây tranh cãi của Chương Nhược Nam. (Weibo)

Không ít cộng đồng mạng còn edit màu son đậm để tạo điểm nhấn cho layout makeup này của Chương Nhược Nam. (Ảnh: Weibo)

Dân mạng tranh cãi trái chiều xung quanh layout makeup và tạo hình của Chương Nhược Nam.

Trước đó, Chương Nhược Nam từng khiến cõi mạng phải mê mẩn với màn lột xác ấn tượng khi xuất hiện tại sự kiện của Givenchy. Tạm gác hình ảnh "bạch nguyệt quang" quen thuộc gắn liền với nét đẹp mong manh, ngọt ngào, nữ diễn viên gây bất ngờ khi thử sức với phong cách sang chảnh và quyến rũ hơn hẳn. Từ trang phục mang phom dáng gọn gàng, đường cắt tinh tế đến khí chất lạnh, sắc sảo, Chương Nhược Nam cho thấy một khía cạnh trưởng thành và cuốn hút hơn so với hình ảnh thường thấy.