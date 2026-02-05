Mới đầu năm đã thấy các quý cô mặc chân váy dài tuyệt đẹp và long lanh

Ngay từ những ngày đầu năm, street style của các quý cô sành điệu đã kịp "khuấy đảo" mạng xã hội bằng loạt outfit xoay quanh chân váy dài. Không còn là món đồ mang tính an toàn hay chỉ phù hợp với môi trường công sở, chân váy dài đang được biến hóa linh hoạt, vừa thanh lịch vừa thời thượng, đủ sức chinh phục từ dạo phố, cà phê cho tới những buổi hẹn hò đầu xuân.

Điều đáng nói là để mặc đẹp với chân váy dài, các quý cô sành điệu không cần quá cầu kỳ, chỉ cần nắm trong tay 4 công thức phối đồ dưới đây là đã ghi điểm phong cách tuyệt đối.

Áo dài tay và chân váy đen

Mở đầu năm mới, nhiều quý cô vẫn trung thành với combo áo dài tay và chân váy đen. Đây là công thức tưởng chừng quen thuộc nhưng lại luôn mang đến hiệu quả thẩm mỹ cao. Chân váy đen dài có khả năng "cân" mọi dáng người, tạo cảm giác thon gọn và thanh lịch, trong khi áo dài tay giúp tổng thể trông gọn gàng, phù hợp với tiết trời se lạnh đầu năm.

Điểm thú vị nằm ở cách lựa chọn kiểu dáng áo. Áo thun dài tay ôm nhẹ mang đến vẻ ngoài tối giản, hiện đại; áo len mỏng hoặc cardigan dáng lửng lại tăng thêm nét nữ tính. Những quý cô yêu phong cách cá tính có thể chọn áo dài tay cổ cao, chất liệu gân hoặc da mềm để tạo điểm nhấn. Khi kết hợp cùng chân váy đen dáng suông hay chữ A, chỉ cần thêm một đôi boots cổ thấp hoặc giày bệt mũi nhọn là outfit đã đủ "sang xịn" để xuống phố.

Áo và chân váy cách điệu

Nếu muốn F5 phong cách ngay từ đầu năm, nhiều quý cô đã mạnh dạn thử sức với những thiết kế chân váy cách điệu như chân váy kim tuyến, chân váy họa tiết kẻ ô hay chân váy xếp ly bản lớn. Những item này mang đến cảm giác mới mẻ, phá cách nhưng vẫn giữ được tinh thần thanh lịch vốn có của chân váy dài.

Với chân váy kim tuyến, nàng sành điệu thường tiết chế bằng cách phối cùng áo trơn màu, phom dáng đơn giản để tránh tổng thể bị "quá đà". Áo len mỏng, áo thun dài tay hoặc áo sơ mi cách điệu đều là lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, chân váy họa tiết kẻ ô lại mang hơi hướng cổ điển, rất hợp khi kết hợp cùng áo trơn màu trung tính hoặc áo có gam màu nằm trong họa tiết váy để tạo sự hài hòa. Chính sự cân bằng giữa nét nổi bật và tối giản đã giúp công thức này được yêu thích ngay từ những ngày đầu năm.

Áo sáng màu và chân váy trắng

Không khí đầu năm luôn gợi nhắc đến sự tươi mới, và combo áo sáng màu cùng chân váy trắng chính là hiện thân rõ ràng nhất cho tinh thần đó. Chân váy trắng dài mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, giúp tổng thể trang phục trông "sáng" và trẻ trung hơn hẳn.

Các quý cô thường ưu ái áo màu pastel như xanh nhạt, hồng phấn, be sữa hay vàng nhạt khi phối cùng chân váy trắng. Những gam màu này không chỉ dễ mặc mà còn giúp làn da trông tươi tắn hơn. Kiểu áo có thể là áo len mỏng, áo blouse tay bồng hoặc áo cardigan cài cúc, tất cả đều tạo nên hình ảnh dịu dàng, nữ tính. Chỉ cần khéo léo sơ vin hoặc chọn áo dáng lửng là đã có ngay tỷ lệ cơ thể cân đối, phù hợp cho những buổi dạo phố đầu năm hay gặp gỡ bạn bè.

Áo sáng màu và chân váy xẻ tà

Với những quý cô yêu thích sự nữ tính nhưng vẫn muốn thêm điểm nhấn gợi cảm, chân váy dài xẻ tà chính là lựa chọn hoàn hảo. Khi kết hợp cùng áo sáng màu, tổng thể trang phục vừa giữ được nét trang nhã, vừa khéo léo khoe đôi chân trong từng bước đi.

Chân váy xẻ tà không cần quá cao, chỉ một đường xẻ vừa phải cũng đủ tạo hiệu ứng thon dài và uyển chuyển. Áo sáng màu như trắng, kem hay pastel giúp cân bằng lại nét quyến rũ của thiết kế xẻ tà, khiến outfit trông tinh tế thay vì phô trương. Các quý cô có thể chọn áo ôm nhẹ để tăng vẻ thanh lịch, hoặc áo dáng suông để tạo cảm giác thoải mái, hiện đại. Khi hoàn thiện set đồ bằng giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh, phong cách đầu năm sẽ trở nên cuốn hút một cách rất tự nhiên.

Ảnh: Instagram