Style của chị em sẽ trẻ trung hẳn ra nhờ 5 công thức mặc quần sáng màu

Trong tủ đồ của nhiều người, quần sáng màu thường bị "lép vế" so với quần đen hay quần xanh đậm vì lo ngại khó phối, dễ lộ nhược điểm điểm hoặc kém tính ứng dụng. Thế nhưng, nếu biết cách kết hợp, quần sáng màu lại chính là "bảo bối" giúp tổng thể trang phục trông trẻ trung, tươi mới và thời thượng hơn hẳn. Dưới đây là 5 công thức phối đồ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, giúp bạn chinh phục quần sáng màu một cách dễ dàng và linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

Quần màu nổi và áo màu trung tính

Đây là công thức an toàn nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Khi diện quần sáng màu như vàng chanh, cam đất, xanh mint hay hồng pastel, việc kết hợp cùng áo màu trung tính như đen, trắng, be hoặc nâu sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn, tránh cảm giác quá "chói". Áo trung tính đóng vai trò làm nền, giúp chiếc quần nổi bật đúng mức mà không gây rối mắt.

Công thức này đặc biệt phù hợp với những ai mới bắt đầu thử nghiệm quần sáng màu. Một chiếc quần xanh lá nhạt phối cùng áo thun trắng, thêm đôi sneaker đơn giản là đã đủ mang lại vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Nếu muốn trông thanh lịch hơn, bạn có thể thay áo thun bằng áo sơ mi trơn hoặc blazer tối màu để cân bằng lại sắc độ.

Quần sáng màu và áo tông pastel

Nếu bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính hoặc trẻ trung và năng động, sự kết hợp giữa quần sáng màu và áo tông pastel chắc chắn là lựa chọn lý tưởng. Các gam pastel như xanh baby blue, tím lavender, hồng phấn hay vàng nhạt khi đi cùng quần sáng màu sẽ tạo nên tổng thể mềm mại, dịu mắt nhưng vẫn rất thời trang.

Điểm cộng lớn của công thức này là khả năng "hack tuổi" rõ rệt. Bạn có thể chọn quần ống rộng màu kem kết hợp với áo pastel dáng suông để tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng. Với những ai theo đuổi phong cách gọn gàng hơn, quần cạp cao phối cùng áo pastel dáng ôm nhẹ sẽ giúp tôn dáng mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, hiện đại.

Quần sáng màu và áo tông trầm

Nghe có vẻ đối lập, nhưng chính sự tương phản này lại tạo nên sức hút đặc biệt. Áo tông trầm như nâu chocolate, xanh navy, đỏ rượu vang hay xám đậm khi kết hợp cùng quần sáng màu sẽ giúp set đồ trông cá tính và có chiều sâu hơn. Công thức này phù hợp với những ai muốn diện quần sáng màu theo cách trưởng thành, thời thượng mà không quá "bánh bèo".

Chẳng hạn, một chiếc quần be sáng phối cùng áo nâu đậm sẽ mang lại cảm giác sang trọng, rất hợp để đi làm hoặc gặp gỡ đối tác. Để set đồ không bị "dừ", bạn có thể chọn kiểu dáng hiện đại như quần ống suông, áo croptop hoặc thêm phụ kiện trẻ trung như túi đeo chéo, giày loafers.

Quần sáng màu và áo tông trắng/be

Trắng và be luôn là "bạn thân" của quần sáng màu. Sự kết hợp này mang lại cảm giác tinh tế, tối giản nhưng không hề nhàm chán. Khi phối quần sáng màu với áo trắng hoặc be, tổng thể trang phục sẽ trông sáng sủa, nhẹ nhàng và rất dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày.

Đây cũng là công thức lý tưởng cho những ngày bạn không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc phối đồ. Một chiếc quần pastel phối cùng áo trắng basic đã đủ để tạo nên outfit gọn gàng, trẻ trung. Nếu muốn tăng điểm nhấn, bạn có thể chơi với chất liệu như áo lụa, áo linen hoặc thêm phụ kiện ánh kim để set đồ trông có chiều sâu hơn.

Quần sáng màu và áo tông xám

Xám là gam màu trung tính hiện đại, khi kết hợp với quần sáng màu sẽ tạo nên vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa "cool". So với trắng hay be, áo xám mang lại cảm giác cá tính hơn nhưng vẫn giữ được sự tinh giản cần thiết. Từ xám nhạt đến xám đậm, bạn đều có thể linh hoạt phối cùng nhiều sắc độ quần sáng màu khác nhau.

Quần sáng màu dáng suông kết hợp cùng áo xám oversized và sneaker trắng sẽ mang lại vibe năng động, hiện đại. Trong khi đó, nếu chọn áo xám dáng gọn gàng hơn và thêm giày da hoặc ankle boots, bạn sẽ có ngay một outfit trẻ trung nhưng vẫn lịch sự, phù hợp cho môi trường công sở sáng tạo.

