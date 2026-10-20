Màn comeback rực lửa ở tuổi 40 và phong cách after-party táo bạo

Tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 vừa diễn ra ở Los Angeles, siêu mẫu người Nga tiếp tục chứng minh đẳng cấp đàn chị khi trình diễn hai thiết kế nội y nóng bỏng. Tuy nhiên, tâm điểm truyền thông thực sự lại nằm ở bữa tiệc after-party. Irina Shayk "đốt mắt" giới mộ điệu khi xuất hiện với chiếc quần xuyên thấu cạp siêu trễ bằng chất liệu organza màu đỏ rượu của thương hiệu Mowalola. Phối cùng áo ngực push-up đen và giày cao gót đồng điệu, chân dài 40 tuổi tự tin khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng nội y, tái hiện trọn vẹn tinh thần táo bạo từ bộ sưu tập của nhà mốt.

Khi được hỏi về lý do luôn hào hứng trở lại với Victoria's Secret (sau các năm 2016, 2024 và 2025), Irina hài hước chia sẻ rằng chính sức hút từ "những chiếc áo ngực push-up gợi cảm, những đôi cánh lông vũ tuyệt đẹp, các cô gái và sự vui nhộn ở hậu trường" đã luôn níu chân cô.

Màn trình diễn của Irina Shayk ở VSFS 2026.

Vác bụng bầu 6 tháng debut sàn diễn nội y

Sự bùng nổ của Irina Shayk tại show diễn 2026 khiến người hâm mộ nhớ lại màn debut kinh điển của cô đúng 10 năm trước. Tại Victoria's Secret Fashion Show 2016, tình cũ của Cristiano Ronaldo đã bước lên đường băng nội y lớn nhất hành tinh khi đang bí mật mang thai 6 tháng con gái đầu lòng (với nam tài tử Bradley Cooper).

Để khéo léo che giấu vòng hai đang lớn dần, ban tổ chức đã chuẩn bị cho cô hai trang phục đặc biệt: một bộ bodysuit tua rua đính cườm tỉ mỉ và một set nội y ren xám được khoác ngoài bằng áo trench coat che chắn tinh tế. Dù đang ở giữa thai kỳ, thần thái sắc lạnh, những bước catwalk chuyên nghiệp cùng vóc dáng gọn gàng của Irina vẫn khiến khán giả "ná thở".

Nhắc lại kỷ niệm lịch sử này ở hậu trường show 2026, nữ siêu mẫu không giấu được niềm hạnh phúc: "Đó thực sự là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Việc được mang theo con gái cùng sải bước trên đường băng chính là kỷ niệm tôi yêu thích nhất ngày hôm đó. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được làm mẹ".

Bước qua cái bóng "tình cũ CR7" bằng màn thanh lọc 11 triệu follower

Trong lịch sử giới thể thao và giải trí, không thiếu những nàng WAGs gây sốt truyền thông, nhưng hiếm ai sở hữu nhan sắc, sự nghiệp và bản lĩnh đủ để rũ bỏ hoàn toàn danh xưng "bạn gái cầu thủ" như Irina Shayk. Ngoài Victoria Beckham, chân dài người Nga chính là cái tên tiêu biểu.

Trước khi trở thành một mẩu của cặp đôi quyền lực nhất nhì thế giới giai đoạn 2010 - 2015 bên cạnh Cristiano Ronaldo, Irina đã là một ngôi sao đang lên. Sinh năm 1986 tại một thị trấn nhỏ ở Nga, tuổi thơ thiếu vắng trụ cột gia đình khi cha qua đời năm cô 14 tuổi đã tôi luyện nên một Irina độc lập và kiên cường. Từ bước ngoặt đăng quang Miss Chelyabinsk 2004, cô gái sở hữu đôi mắt xanh sắc sảo và vẻ đẹp Đông Âu đặc trưng đã trở thành gương mặt đại diện của Intimissimi năm 2007, sau đó ghi dấu lịch sử khi là người mẫu Nga đầu tiên lên bìa tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated Swimsuit vào năm 2011.

Tuy nhiên, thử thách truyền thông lớn nhất của Irina lại đến vào thời điểm cô và CR7 bất ngờ đường ai nấy đi năm 2015. Chỉ trong vòng 24 giờ, nữ siêu mẫu đã đánh mất 11 triệu người theo dõi (tương đương 75% lượng follower lúc bấy giờ) sau một nước đi vô cùng quyết liệt: Tự mình lên tiếng kêu gọi bất cứ ai chỉ biết đến cô với tư cách "người yêu CR7" hãy hủy theo dõi ngay lập tức. Con số ấy cho thấy áp lực khủng khiếp từ cộng đồng fan bóng đá, nhưng đồng thời cũng khẳng định sự kiêu hãnh của một người mẫu không chấp nhận sống dưới cái bóng của người khác.

"Chiến thần hở bạo" và vòng 2 nổi cơ cực nét khuynh đảo mọi thảm đỏ

Ở tuổi 40, khi nhiều chân dài cùng thời đã dần rời xa sàn diễn, Irina Shayk vẫn duy trì phong độ đỉnh cao với gần 20 năm tuổi nghề cùng hơn 23 triệu người theo dõi. Không chỉ là gương mặt quen thuộc được các nhà mốt hàng đầu săn đón, Irina còn được mệnh danh là chiến thần hở bạo với "vũ khí" tối thượng: Vòng 2 phẳng lỳ cùng cơ bụng số 11 cực nét.

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần xuất hiện, thân hình "thần thánh" của Irina luôn trở thành tâm điểm ống kính. Dù là bước lên bậc thang danh giá của Met Gala, sải bước tại Liên hoan phim Cannes hay góp mặt ở các bữa tiệc hậu Oscar, chân dài người Nga luôn ưu ái những thiết kế khoét eo hiểm hóc, áo croptop siêu ngắn hoặc trang phục cạp trễ hết cỡ để phô diễn trọn vẹn vòng 2 không chút mỡ thừa.

Cấu trúc cơ bụng săn chắc, nổi rãnh sâu hoắm của bà mẹ một con đã trở thành một "đặc điểm nhận diện" mang tính biểu tượng, khiến giới mộ điệu và cả các tạp chí thời trang danh tiếng đều phải trầm trồ ngả mũ trước tính kỷ luật thép trong việc giữ dáng của cô.

Hành trình vươn lên từ tuổi thơ cơ cực, bước qua thị phi để trở thành biểu tượng thời trang rực rỡ của Irina Shayk, cùng với sắc vóc quyến rũ bất chấp thời gian, chính là minh chứng sắc bén nhất cho đẳng cấp của một siêu mẫu thực thụ.

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