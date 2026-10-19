Sàn diễn Victoria's Secret 2026 vừa sáng đèn, Bella Hadid đã khiến dân tình phải trầm trồ khi đảm nhận vị trí mở màn với màn sải cánh đẹp như một giấc mơ. Vừa bước sang tuổi 30, nàng siêu mẫu đình đám vẫn chứng minh sức hút khó cưỡng với thần thái sắc lạnh, vóc dáng quyến rũ cùng những bước catwalk đầy mê hoặc. Khoác lên mình bộ nội y xanh lá đính hoa rực rỡ, chân váy xuyên thấu và đôi cánh lấy cảm hứng từ khu vườn mùa xuân, Bella chẳng khác nào một nàng tiên bước ra từ cổ tích.

Nguồn ảnh: Harpes's BAZAAR.

Thế nhưng, sức hút của Bella Hadid đâu chỉ nằm ở những khoảnh khắc lộng lẫy trên runway. Nếu trên sàn diễn, cô là nàng thiên thần quyến rũ khiến dân tình khó rời mắt thì ngoài đời, Bella lại là một trong những biểu tượng street style đình đám nhất nhì Hollywood. Tủ đồ của chân dài sinh năm 1996 biến hóa linh hoạt qua nhiều phong cách, đã được bảo chứng thành "sách mẫu" mặc đẹp của mọi nàng thơ.

Nhắc đến street style của Bella Hadid mà bỏ qua áo khoác da thì đúng là thiếu sót. Trong outfit này, cô diện áo da đen dáng crop cùng áo trắng xuyên thấu mang hơi hướng đồ ngủ đang phủ sóng làng mốt 2026 và quần âu tối màu. Sự đối lập giữa chất da mạnh mẽ, lớp áo trắng mềm mại và phom quần thanh lịch khiến tổng thể vừa cá tính vừa có nét quyến rũ mà không quá hầm hố. Kính râm dáng nhỏ, loafer đen và loạt dây chuyền vàng xếp lớp càng tăng độ thời thượng. Đây cũng là công thức đáng để chị em học hỏi: khi diện áo da, hãy thử cân bằng bằng một item mềm mại, nữ tính để set đồ trông thú vị và có gu hơn.

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Nếu có một gam màu mà Bella Hadid diện bao nhiêu lần cũng không chán, đó chắc chắn là màu đen. Trong một lần xuống phố, cô lựa chọn áo quây đen dáng ngắn, kết hợp cùng chân váy midi đồng màu và đôi boots da cao đến bắp chân. Outfit này ghi điểm ở cách nữ siêu mẫu xử lý tỷ lệ trang phục. Chiếc áo quây ôm sát giúp khoe khéo bờ vai thanh mảnh và vòng eo săn chắc, trong khi chân váy dáng midi lại tạo cảm giác mềm mại, cân bằng độ gợi cảm. Đôi boots cao cổ thổi chút hơi thở cá tính, khiến set đồ không bị quá đơn điệu hay nữ tính một màu. Điểm nhấn chính của toàn bộ cây đen này là chiếc túi nâu vintage, kết hợp kính bản to và tóc buộc cao như lập tức đưa người mặc "xuyên không" về những năm 2000s. Nhìn Bella mới thấy, diện nguyên cây đen chưa bao giờ đồng nghĩa với nhàm chán. Chỉ cần khéo léo lựa chọn những thiết kế có phom dáng khác nhau, thêm một vài món phụ kiện đúng điệu là đã đủ tạo nên outfit đủ sang lại vẫn quyến rũ.

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Rời sàn diễn, Bella Hadid cũng rất biết cách làm mới mình với phong cách nữ sinh trẻ trung. Cô phối áo khoác ôm màu kem cùng chân váy caro nâu, giày lười hai màu và tất trắng cao trên mắt cá chân. Phom áo gọn gàng cân bằng nét tinh nghịch của chân váy, trong khi túi da nâu, kính râm nhỏ và mái tóc búi tự nhiên tạo thêm nét cổ điển. Đây cũng là công thức chị em có thể dễ dàng học theo: áo dáng gọn phối chân váy ngắn, thêm giày lười và tất trắng là đủ trẻ trung, có điểm nhấn mà không cần quá cầu kỳ.

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Áo khoác da vốn dễ tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng vào tay Bella Hadid lại trở nên nữ tính hơn hẳn. Cô mặc bên trong áo trắng chấm bi với phần cổ khoét sâu, điểm nơ nhỏ, sau đó phối cùng quần jeans lửng ôm sát và giày búp bê mũi nhọn. Những món đồ tưởng chẳng mấy liên quan lại kết hợp khá ăn ý, vừa gợi nét cổ điển vừa phảng phất tinh thần thời trang những năm 2000. Đáng chú ý nhất là cách Bella dùng chiếc áo chấm bi mềm mại để “hạ nhiệt” vẻ hầm hố của áo da. Chị em thích áo khoác da nhưng ngại trông quá ngầu có thể áp dụng chính cách phối tương phản này.

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Ngay cả công thức váy liền phối sơ mi tưởng chừng khá an toàn cũng được Bella Hadid xử lý theo cách riêng. Chiếc váy xám dáng ngắn mặc ngoài sơ mi trắng gợi chút nét học đường, nhưng phom dáng ôm gọn cùng đôi cao gót quai mảnh lại kéo tổng thể về hướng sắc sảo, trưởng thành hơn. Bella cũng không tham phụ kiện hay màu sắc, giữ nguyên bảng màu xám - trắng để set đồ trông gọn gàng mà vẫn nổi bật. Cách phối này đặc biệt hợp với những chiếc váy không tay có sẵn trong tủ: chỉ cần thêm một chiếc sơ mi trắng bên trong là đã có diện mạo khác hẳn, vừa chỉn chu vừa không quá nghiêm túc.

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